7 loại trái cây bảo vệ thị lực, bạn đã ăn đúng cách chưa?

Ngoài ra, chất anthocyanosid trong quả việt quất còn làm tăng sắc tố võng mạc, độ nhạy cảm trong việc phân biệt các chi tiết, màu sắc; tăng khả năng dung nạp ánh sáng giúp võng mạc thích nghi với các cường độ ánh sáng khác nhau; tăng cường thị lực cho mắt và vô hiệu hóa những gốc tự do gây hại đến võng mạc. Ăn nhiều quả việt quất còn giúp làm giảm mỏi mắt do làm việc máy tính và cải thiện thị lực ban đêm.

Những dưỡng chất này có thể giúp bảo vệ hiệu quả các mao mạch, ngăn ngừa sự lão hóa của dây thần kinh não bộ, tăng cường trí nhớ cho con người.

2. Cà chua bi

Cà chua bi là loại thực phẩm phổ biến, được ưa chuộng bởi giá trị dinh dưỡng cao và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hàm lượng vitamin A trong cà chua bi thuộc loại tốt nhất trong các loại trái cây và rau quả. Cà chua bi cũng rất giàu vitamin C và vitamin K, lượng kali cao giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ. Ngaoif ra cà chua bi còn có khả năng chống oxy hóa mạnh, có thể bảo vệ deoxyribose của tế bào Axit nucleic để tránh đột biến gen.

Đồng thời, chất pectin trong cà chua bi có thể làm tăng độ đàn hồi của da, nên ăn như một món ăn vặt, vừa có thể làm đẹp vừa có tác dụng bảo vệ mắt.

3. Quả kiwi

Quả kiwi có thể cung cấp cho cơ thể rất nhiều vitamin C, được mệnh danh là "vua của vitamin C". Theo phân tích, cứ 100gr thịt quả kiwi chứa ít nhất 200mg vitamin C, cao gấp hàng chục lần so với các loại quả thông thường.

Vitamin C có thể làm chậm sự kích ứng của ánh sáng và oxy đối với mắt, có thể trì hoãn sự xuất hiện của bệnh đục thủy tinh thể. Những người sử dụng máy tính trong thời gian dài nên ăn nhiều trái kiwi.

4. Táo

Táo cũng nổi tiếng là “trái cây cải thiện thị lực” vì nó chứa vitamin A và nguyên tố vi lượng selen, những chất quan trọng cho thị lực. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ, võng mạc bình thường chứa 7 mg selen, trong khi hàm lượng selen của mắt đại bàng gấp 100 lần con người.

Điều này cho thấy thị lực nhạy bén có liên quan đến hàm lượng selen, một số người bị mờ mắt vào lúc chạng vạng cũng là do thiếu vitamin A làm giảm tổng hợp rhodopsin. Vì vậy, hãy ăn một vài quả táo thường xuyên để bảo vệ thị lực của bạn.

5. Quả quýt

Giá trị dinh dưỡng của vỏ quýt rất đáng ngạc nhiên, 80% lượng vitamin C được tích trữ trong vỏ không chỉ giúp giải độc gan mà còn bảo vệ mắt và bảo vệ hệ miễn dịch, giá trị dinh dưỡng của nó được xếp vào hàng tốt nhất trong các loại trái cây có múi.

Vỏ quất dày, mịn, nhiều tế bào dầu. Ngoài việc ăn tươi, nó cũng thường được dùng để làm kẹo trái cây, đồ uống, rượu trái cây và các món ăn vặt khác.

6. Quả cam

Cam chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người, đặc biệt là hàm lượng sắt cao tới 1,3 mg/100g, là loại trái cây vô địch trong các loại trái cây và được mệnh danh là “trái cây bổ máu”.

Uống nước ép cam giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, chữa khô miệng, buồn nôn và nôn, khó tiêu và sốt và sốt. Ngoài ra, cam cũng có công dụng giúp cải thiện thị giác nhờ vào hàm lượng vitamin A và C cao có trong loại quả này.

7. Chuối

Chuối có thể bảo vệ mắt, trước hết, nó rất giàu kali. Thứ hai, chuối chứa nhiều beta-carotene.

Khi cơ thể con người ăn quá nhiều muối sẽ khiến lượng nước đọng lại trong tế bào khiến mắt bị đỏ và sưng tấy, kali trong chuối có thể giúp cơ thể đào thải lượng muối dư thừa này ra ngoài. Do đó cơ thể có thể đạt được sự cân bằng kali và natri giúp giảm kích ứng mắt. Các triệu chứng khó chịu.

Vì vậy, các bạn gái nên chú ý ăn chuối khi phải hoạt động mắt nhiều, vừa có thể tăng cường dinh dưỡng thông qua chế độ ăn uống, cải thiện thị lực, vừa có thể làm giảm các triệu chứng như khô mắt, đau nhức.