Bơ chứa chất xơ, chất béo không bão hòa, đặc biệt là chất béo không bão hòa đơn (chất béo lành mạnh) và các thành phần thuận lợi khác có liên quan đến sức khỏe tim mạch tốt. Các thử nghiệm lâm sàng trước đây cho thấy bơ có tác động tích cực đến các yếu tố nguy cơ tim mạch bao gồm cả giảm cholesterol cao.

Lorena S. Pacheco, Tiến sĩ và cũng là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp thêm bằng chứng rằng việc tiêu thụ chất béo không bão hòa có nguồn gốc thực vật có thể cải thiện chất lượng chế độ ăn uống và là một thành phần quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch".

Các nhà nghiên cứu đã tin rằng đây là nghiên cứu tiềm năng đầu tiên, quy mô lớn nhằm hỗ trợ mối liên hệ tích cực giữa việc tiêu thụ nhiều bơ nhiều hơn và các biến cố tim mạch thấp hơn, chẳng hạn như bệnh tim mạch vành và đột quỵ.

Bà cho biết thêm: "Đây là những phát hiện đặc biệt đáng chú ý vì tiêu thụ bơ đã tăng mạnh ở Mỹ trong 20 năm qua".

Chi tiết của nghiên cứu

Ảnh minh họa: Internet

Trong 30 năm, các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 68.780 phụ nữ (từ 30 đến 55 tuổi) từ Nghiên cứu sức khỏe của y tá và hơn 41.700 nam (từ 40 đến 75 tuổi) từ Nghiên cứu theo dõi của các chuyên gia y tế. Tất cả những người tham gia nghiên cứu đều không bị ung thư, bệnh tim mạch vành và đột quỵ khi bắt đầu nghiên cứu và sống ở Hoa Kỳ.

Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 9.185 trường hợp bệnh tim mạch vành và 5.290 lần đột quỵ trong hơn 30 năm theo dõi. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá chế độ ăn uống của những người tham gia bằng bảng câu hỏi về tần suất thực phẩm được đưa ra khi bắt đầu nghiên cứu và sau đó cứ 4 năm một lần. Họ đã tính toán lượng bơ ăn vào từ một mục của bảng câu hỏi hỏi về số lượng và tần suất tiêu thụ. Một khẩu phần bằng nửa quả bơ hoặc nửa cốc bơ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi xem xét một loạt các yếu tố nguy cơ tim mạch và chế độ ăn uống tổng thể, những người tham gia nghiên cứu ăn ít nhất hai phần bơ mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 16% và nguy cơ bệnh tim mạch vành thấp hơn 21% so với những người những người không bao giờ hoặc hiếm khi ăn bơ.

Dựa trên mô hình thống kê, việc thay thế một nửa khẩu phần hàng ngày bằng bơ thực vật, bơ, trứng, sữa chua, pho mát hoặc các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói bằng cùng một lượng bơ có liên quan đến việc giảm 16% đến 22% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Thay thế nửa khẩu phần bơ mỗi ngày bằng lượng dầu ô liu tương đương, các loại hạt và dầu thực vật khác không mang lại lợi ích gì.

Không có mối liên hệ đáng kể nào được ghi nhận liên quan đến nguy cơ đột quỵ và lượng bơ đã ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Times of India