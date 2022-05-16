Đường nâu là một loại thực phẩm thông dụng trong cuộc sống. Theo y học cổ truyền thì đường nâu có tính chất ôn hoà, giúp chống lạnh, bổ máu, nuôi dưỡng cơ thể, có tác dụng tốt với gan, lá lách và dạ dày. Nhất là trong đường nâu có hàm lượng sắt giúp đưa oxy đến các cơ quan trong cơ thể. Uống nước đường nâu trong thời kỳ kinh nguyệt giúp đào thải độc tố, tiêu trừ ứ huyết, làm ấm cơ thể, tăng lực, hoạt huyết dưỡng khí, tăng tốc độ tuần hoàn máu, giúp kinh nguyệt thông suốt hơn. Làm cho kỳ kinh của bạn không còn là nỗi ám ảnh.

Vải là loại quả giàu dinh dưỡng . Trong vải thường chứa nhiều đường, đặc biệt là đường glucoza và đường sacaroza, đứng đầu trong các loại trái cây, vì vậy ăn vải có thể bổ sung lượng đường trong cơ thể, tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể, cung cấp năng lượng cho cơ thể, có nghiên cứu cho rằng người ta phát hiện ra rằng vải thiều có tác dụng bồi bổ não và có thể dưỡng não.

3. Chà là đen

Trong quả chà là đen chứa nhiều vitamin C có tác dụng làm giảm hàm lượng cholesterol thể chất, ngoài ra nó còn rất giàu canxi và sắt nên cũng có tác dụng chữa bệnh thiếu máu ở phụ nữ rất tốt. Lượng calo của quả chà là không cao nên rất tốt cho các chị em sử dụng như một món ăn vặt thông thường, không những có tác dụng duy trì sức khỏe mà còn có công dụng giảm cân.

Quả chà là có một hồ sơ dinh dưỡng tuyệt vời. Vì chúng được sấy khô nên hàm lượng calo của chúng cao hơn hầu hết các loại trái cây tươi.

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