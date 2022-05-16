Thường xuyên ăn 3 thứ này trong thời kỳ kinh nguyệt, giúp loại bỏ chất độc, làm ấm và bảo vệ tử cung, giúp tránh xa các bệnh phụ khoa

Sức khỏe 16/05/2022 12:51

Chu kỳ kinh nguyệt đều đặn là biểu hiện cho thấy sức khỏe sinh sản của phụ nữ đang ở trạng thái tốt, tuy nhiên những cơn đau bụng kinh khiến không ít chị em khó chịu, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh. Trong thời kỳ kinh nguyệt nếu không được chăm sóc tốt thì quá trình lão hóa diễn ra rất nhanh, vậy phụ nữ nên chăm sóc bản thân như thế nào trong những ngày này?

1. Đường nâu

Thường xuyên ăn 3 thứ này trong thời kỳ kinh nguyệt, giúp loại bỏ chất độc, làm ấm và bảo vệ tử cung, giúp tránh xa các bệnh phụ khoa - Ảnh 1
Đường nâu có chứa nhiều mật mía với những thành phần axit glycolic có tác dụng chống lão hóa, làm chắc da, mềm da, trị mụn…được rất nhiều chị em phụ nữ sử dụng. Các khoáng chất có trong đường nâu giúp cho cơ thể cân bằng dưỡng chất trong cơ thể và giúp tăng cường sức khỏe

Đường nâu là một loại thực phẩm thông dụng trong cuộc sống. Theo y học cổ truyền thì đường nâu có tính chất ôn hoà, giúp chống lạnh, bổ máu, nuôi dưỡng cơ thể, có tác dụng tốt với gan, lá lách và dạ dày. Nhất là trong đường nâu có hàm lượng sắt giúp đưa oxy đến các cơ quan trong cơ thể. Uống nước đường nâu trong thời kỳ kinh nguyệt giúp đào thải độc tố, tiêu trừ ứ huyết, làm ấm cơ thể, tăng lực, hoạt huyết dưỡng khí, tăng tốc độ tuần hoàn máu, giúp kinh nguyệt thông suốt hơn. Làm cho kỳ kinh của bạn không còn là nỗi ám ảnh.

2. Vải

Thường xuyên ăn 3 thứ này trong thời kỳ kinh nguyệt, giúp loại bỏ chất độc, làm ấm và bảo vệ tử cung, giúp tránh xa các bệnh phụ khoa - Ảnh 2

Vải là loại quả giàu dinh dưỡng. Trong vải thường chứa nhiều đường, đặc biệt là đường glucoza và đường sacaroza, đứng đầu trong các loại trái cây, vì vậy ăn vải có thể bổ sung lượng đường trong cơ thể, tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể, cung cấp năng lượng cho cơ thể, có nghiên cứu cho rằng người ta phát hiện ra rằng vải thiều có tác dụng bồi bổ não và có thể dưỡng não.

3. Chà là đen

Trong quả chà là đen chứa nhiều vitamin C có tác dụng làm giảm hàm lượng cholesterol thể chất, ngoài ra nó còn rất giàu canxi và sắt nên cũng có tác dụng chữa bệnh thiếu máu ở phụ nữ rất tốt. Lượng calo của quả chà là không cao nên rất tốt cho các chị em sử dụng như một món ăn vặt thông thường, không những có tác dụng duy trì sức khỏe mà còn có công dụng giảm cân.

Thường xuyên ăn 3 thứ này trong thời kỳ kinh nguyệt, giúp loại bỏ chất độc, làm ấm và bảo vệ tử cung, giúp tránh xa các bệnh phụ khoa - Ảnh 3
Quả chà là có một hồ sơ dinh dưỡng tuyệt vời. Vì chúng được sấy khô nên hàm lượng calo của chúng cao hơn hầu hết các loại trái cây tươi.

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