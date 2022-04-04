Đừng uống rượu trước kỳ kinh nguyệt nếu bạn không muốn "tình trạng này" trở nên nghiêm trọng hơn

Sức khỏe 04/04/2022 16:16

Phụ nữ nên tránh uống rượu hai tuần trước hoặc trong kỳ kinh nguyệt. Điều này là do nó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đau bụng kinh và giảm khả năng mang thai.

Hội chứng tiền kinh nguyệt của bạn sẽ trở nên tệ hơn

Đừng uống rượu trước kỳ kinh nguyệt nếu bạn không muốn 'tình trạng này' trở nên nghiêm trọng hơn - Ảnh 1

Uống rượu ngay trước kỳ kinh nguyệt sẽ khiến bạn say nhanh hơn, mắc phải hội chng tiền kinh nguyệt (PMS) làm cơn đau bụng kinh nghiêm trng hơn. Ngay trước kỳ kinh nguyệt, nội tiết tố nữ được tiết ra nhiều hơn bình thường. Điều này làm giảm khả năng giải độc của gan. Nếu uống rượu vào thời điểm này, sẽ làm giảm việc tiết men phân hủy rượu, chức năng giải độc của gan cũng giảm khiến bạn say nhanh hơn bình thường.

Rượu bia cũng có thể gây rối loạn nội tiết tố, làm trầm trọng thêm hội chứng tiền kinh nguyệt. Ngoài ra, đau bụng kinh khi đến ngày cũng có thể trở nên trầm trọng hơn. Lý do là vì rượu tăng các cơn đau cơ và khớp và chúng sẽ tồi tệ hơn khi bạn thức dậy sau cơn say.

Tăng khả năng vô sinh

Uống rượu ngay trước kỳ kinh nguyệt sẽ làm giảm khả năng mang thai. Một nghiên cứu điều tra mối liên hệ giữa kinh nguyệt và khả năng sinh sản cho thấy uống ba ly trở lên mỗi tuần, trong vòng hai tuần trước khi có kinh sẽ làm giảm khả năng thụ thai tới 44% so với những người không uống.

Nếu uống rượu trong kỳ kinh nguyệt trở thành thói quen có thể dẫn đến vô sinh. Việc tiêu thụ rượu bia và thay đổi nội tiết tố có thể gây ra hiện tượng kinh nguyệt không đều như chu kỳ hành kinh sẽ ngắn hơn hoặc dài hơn. 

Theo Health Chosun

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Từ khóa:   chu kỳ kinh nguyệt sức khỏe sinh sản cảnh báo sức khỏe

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