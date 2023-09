Một trong những nỗi ám ảnh của chị em chính là mỡ bụng. Tuy nhiên không phải ai cứ tập luyện điều độ và có chế độ ăn nghiêm ngặt là thành công. Hãy cùng tham khảo những thói quen sau giúp chị em nhanh chóng đánh tan mỡ bụng mà không cần phải khổ sở nữa nhé!

Tắm nước nóng

Tắm nước nóng giúp đốt cháy calo. Đây là do nước nóng làm tăng nhiệt độ cơ thể và tiêu hao một lượng calo gần bằng với việc đi bộ. Đặc biệt, "tắm ở nhiệt độ cao", có hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm cân. Điều này là do các mạch máu co lại và thư giãn giúp quá trình lưu thông máu trở nên thuận lợi hơn, trao đổi chất diễn ra nhanh hơn, từ đó tiêu hao nhiều calo.



Tiêu thụ giấm táo

Ăn giấm táo có thể giúp bạn giảm cân. Điều này là do "axit axetic" (thành phần chính của giấm) gây ức chế sự tổng hợp và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn các món có thêm giấm táo làm giảm lượng calo tổng nạp và giảm chất béo trung tính. Tuy nhiên, để hấp thụ giấm hiệu quả, tốt hơn hết bạn nên chọn loại giấm lên men tự nhiên.

Uống trà gừng

Vị cay nồng của gừng làm ấm dạ dày và giúp ngăn sự thèm ăn. Uống trà gừng thay cho món tráng miệng sau bữa ăn có thể ngăn chặn việc nạp quá nhiều calo vào cơ thể. Gừng cũng chứa các thành phần làm giảm đầy hơi chướng bụng, có tác dụng giảm mỡ bụng hiệu quả. Gừng còn kích thích quá trình trao đổi chất và giúp tống các chất cặn bã ra ngoài cơ thể.



Ăn các loại hạt

Ăn các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó rất hữu ích trong việc ăn kiêng. Lý do là chúng giàu chất xơ và giúp bạn no lâu, đồng thời giàu chất dinh dưỡng tốt chơ cơ thể như axit béo, magiê và protein. Tuy nhiên, các loại hạt có hàm lượng calo cao hơn bạn nghĩ, vì vậy bạn chỉ nên ăn một lượng vừa phải trong ngày.

Theo Health Chosun

