Mách bạn các loại thực phẩm làm dịu chiếc bụng đói vào đêm khuya mà không lo tăng cân, béo bụng

Sức khỏe 04/04/2022 13:36

Nếu bạn không thể ngủ vào ban đêm do chiếc bụng đói cồn cào, bạn muốn ăn nhưng lại sợ tăng cân, béo bụng? Hãy cùng tham khảo các loại thực phẩm lành mạnh sau bạn có thể ăn vào đêm khuya mà không lo ảnh hưởng cân nặng nhé.

Cherry

Mách bạn các loại thực phẩm làm dịu chiếc bụng đói vào đêm khuya mà không lo tăng cân, béo bụng - Ảnh 1

Cherry là loại thực phẩm giúp cơ thể phục hồi nước và các cơ bị tổn thương do tập thể dục hoặc ăn kiêng. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu, những người uống nước ép cherry mỗi ngày sẽ ngủ nhiều hơn những người không uống. Ngoài ra, quả cherry có chứa melatonin tốt cho giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon một cách tự nhiên.

Sữa tách béo kết hợp ngũ cốc

Sự kết hợp giữa ngũ cốc và sữa tạo cảm giác như bạn đang ăn bữa sáng nhưng chúng lại rất thích hợp cho một bữa ăn nhẹ vào đêm muộn. Tuy nhiên, bạn nên ăn ngũ cốc ít đường và sữa tách béo. Sữa có chứa một axit amin gọi là "tryptophan", kích thích tiết serotonin. Sữa bình thường rất giàu chất béo làm chậm quá trình tiêu hóa và cản trở giấc ngủ, vì vậy bạn nên dùng loại sữa đã được loại bỏ chất béo là tốt nhất.

Chuối

Mách bạn các loại thực phẩm làm dịu chiếc bụng đói vào đêm khuya mà không lo tăng cân, béo bụng - Ảnh 2

Chuối là một nguồn cung cấp kali và magiê tuyệt vời, những chất dinh dưỡng này giúp thư giãn các cơ  giúp bạn ngủ ngon hơnMagiê còn giúp những người hay bị mất ngủ cảm thấy sảng khoái hơn sau khi thức dậy vào buổi sáng.

Hạnh nhân

Mách bạn các loại thực phẩm làm dịu chiếc bụng đói vào đêm khuya mà không lo tăng cân, béo bụng - Ảnh 3

Hạnh nhân có chứa magiê, giúp giảm căng cơ, ngoài ra chúng cũng chứa nhiều canxi. Khi magiê và canxi được kết hợp với nhau, chúng sẽ khiến tâm trí bạn trở nên dễ chịu và thư giãn hơn. Canxi còn giúp chuyển đổi tryptophan thành melatonin, một loại hormone gây buồn ngủ, làm bạn dễ vào giấc hơn. 

Theo Comedy.com

 

Tuổi thọ được quyết định bởi gan: Tránh 3 loại đồ ngọt, tăng cường ăn 2 món vị đắng để giải độc gan, phòng tránh ung thư gan

Tuổi thọ được quyết định bởi gan: Tránh 3 loại đồ ngọt, tăng cường ăn 2 món vị đắng để giải độc gan, phòng tránh ung thư gan

Nếu muốn bảo vệ gan và phòng tránh ung thư, các chuyên gia khuyến cáo cần tránh xa 3 loại đồ ngọt, tăng cường ăn 2 món vị đắng dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   cải thiện giấc ngủ thực phẩm tốt cho sức khỏe ăn uống lành mạnh

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 36 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 46 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm