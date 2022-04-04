Mách bạn các loại thực phẩm làm dịu chiếc bụng đói vào đêm khuya mà không lo tăng cân, béo bụng

Cherry là loại thực phẩm giúp cơ thể phục hồi nước và các cơ bị tổn thương do tập thể dục hoặc ăn kiêng. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu, những người uống nước ép cherry mỗi ngày sẽ ngủ nhiều hơn những người không uống. Ngoài ra, quả cherry có chứa melatonin tốt cho giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon một cách tự nhiên.

Sự kết hợp giữa ngũ cốc và sữa tạo cảm giác như bạn đang ăn bữa sáng nhưng chúng lại rất thích hợp cho một bữa ăn nhẹ vào đêm muộn. Tuy nhiên, bạn nên ăn ngũ cốc ít đường và sữa tách béo. Sữa có chứa một axit amin gọi là "tryptophan", kích thích tiết serotonin. Sữa bình thường rất giàu chất béo làm chậm quá trình tiêu hóa và cản trở giấc ngủ, vì vậy bạn nên dùng loại sữa đã được loại bỏ chất béo là tốt nhất.

Chuối

Chuối là một nguồn cung cấp kali và magiê tuyệt vời, những chất dinh dưỡng này giúp thư giãn các cơ và giúp bạn ngủ ngon hơn. Magiê còn giúp những người hay bị mất ngủ cảm thấy sảng khoái hơn sau khi thức dậy vào buổi sáng.

Hạnh nhân

Hạnh nhân có chứa magiê, giúp giảm căng cơ, ngoài ra chúng cũng chứa nhiều canxi. Khi magiê và canxi được kết hợp với nhau, chúng sẽ khiến tâm trí bạn trở nên dễ chịu và thư giãn hơn. Canxi còn giúp chuyển đổi tryptophan thành melatonin, một loại hormone gây buồn ngủ, làm bạn dễ vào giấc hơn.

Theo Comedy.com