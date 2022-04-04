Mới đây, các y bác sĩ Bệnh Viện đa khoa Hoàn Mỹ vừa phẫu thuật cấp cứu cho một bệnh nhân bị tắc ruột non do túi thừa Meckel chèn ngang, đe dọa tính mạng.
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Theo Người lao động đưa tin, Chiều 3/4, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa tiếp nhận một ca phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân có túi thừa thừa Meckel chèn ngang nên dẫn đến tắc ruột non. Trước đó, ông L.T.K (42 tuổi; ngụ tỉnh Hậu Giang) thường xuyên có cảm giác đau quanh rốn, nôn ói. Ông K đã có thời gian điều trị tại cơ sơ y tế địa phương và không có dấu hiệu tuyên giảm. Sau đó, ông K được gia đình đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.
Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc ruột non, cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Sau quá trình phẫu thuật, bác sĩ cho biết ổ bụng bệnh nhân chứa nhiều dịch vàng trong; dạ dày, tá tràng và gần như toàn bộ ruột non giãn to; cách góc hồi manh tràng 30 cm có túi thừa Meckel; dây chằng chèn ngang ruột non làm tắc ruột non hoàn toàn, manh tràng và toàn bộ đại tràng xẹp. Thời gian phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, theo dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Thông tin từ Báo Thanh Niên cung cấp, theo ThS.BS Nguyễn Hữu Kỳ Phương, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, túi thừa Meckel là một trong những dị tật bẩm sinh hay gặp nhất ở đường tiêu hóa (khoảng 2 - 3% dân số). Túi thừa meckel là đoạn phình ra ở đoạn dưới của ruột non. Chỗ phình đó có thể là bẩm sinh hoặc cũng có thể là phần sót lại của dây rốn, chỉ có triệu chứng lâm sàng khi xuất hiện các biến chứng như viêm túi thừa, xuất huyết túi thừa, thoát vị túi thừa, thủng vào phúc mạc hay vào các cơ quan kế cận, tắc ruột…
Theo đó, ThS. BS Nguyễn Hữu Kỳ Phương đưa ra những lưu ý, khi phát hiện cơ thể có một trong các dấu hiệu sau đây, cần đến ngay bệnh viện chuyên khoa để kịp thời thăm khám: đau bụng bất thường, bụng chướng, kèm sốt, có thể nôn, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, một số triệu chứng như viêm ruột thừa…