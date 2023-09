Theo Người lao động đưa tin, Chiều 3/4, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa tiếp nhận một ca phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân có túi thừa thừa Meckel chèn ngang nên dẫn đến tắc ruột non. Trước đó, ông L.T.K (42 tuổi; ngụ tỉnh Hậu Giang) thường xuyên có cảm giác đau quanh rốn, nôn ói. Ông K đã có thời gian điều trị tại cơ sơ y tế địa phương và không có dấu hiệu tuyên giảm. Sau đó, ông K được gia đình đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Nam bệnh nhân L.T.K bị tắc ruột non do túi thừa Meckel chèn ngang - Ảnh: Người lao động CC

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc ruột non, cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Sau quá trình phẫu thuật, bác sĩ cho biết ổ bụng bệnh nhân chứa nhiều dịch vàng trong; dạ dày, tá tràng và gần như toàn bộ ruột non giãn to; cách góc hồi manh tràng 30 cm có túi thừa Meckel; dây chằng chèn ngang ruột non làm tắc ruột non hoàn toàn, manh tràng và toàn bộ đại tràng xẹp. Thời gian phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, theo dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.