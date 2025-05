TikToker Lê Việt Hùng bị bắt: Công an khám nhà, thu giữ xe ô tô và nhiều tài liệu

Theo thông tin từ VietNamNet, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận với VietNamNet, tối 7/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ Lê Việt Hùng để phục vụ công tác điều tra.

Một lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho PV biết, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa thực hiện lệnh khám nhà riêng của TikToker Lê Việt Hùng, trên đường Lương Văn Chi.