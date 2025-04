Vụ Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục: Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị phạt hơn 224 triệu đồng đối với công ty sản xuất kẹo rau củ Kera

Trên cơ sở kiểm tra và kết quả kiểm nghiệm mẫu an toàn thực phẩm tại Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thì Công ty cổ phần Asia Life đã có 4 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, hành vi thực hiện không đầy đủ về theo dõi nhiệt độ, độ ẩm đối với nguyên liệu, sản phẩm tại khu vực chứa đựng, kho bảo quản; cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc đối tượng bắt buộc thiết lập và áp dụng hệ thống phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) đã có thiết lập nhưng không áp dụng đầy đủ trong thực tế. Bên cạnh đó, công ty này cũng có hành vi sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố. Ngoài ra, công ty này còn buôn bán, lưu thông sản phẩm thực phẩm thêm chất phụ gia so với tiêu chuẩn đã công bố. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 2.080 hộp, trị giá hơn 67 triệu đồng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế, ngày 7/3, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Công ty cổ phần Asia Life.

Công ty cổ phần Asia Life bị đề nghị xử phạt hơn 224 triệu đồng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh: Tại cuộc họp báo chiều 4/4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Bộ công an khởi tố vụ án sản xuất hàng giả và lừa dối khách hàng liên quan đến công ty Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị em rọt xảy ra tại TP. HCM và Đắk Lắk.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với năm người.

Cụ thể, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Asia life, địa chỉ thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Lê Tuấn Linh (36 tuổi), Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP tập đoàn Chị em rọt, địa chỉ thường trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Lê Thành Công, thành viên hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Chị em rọt, trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlog, thành viên hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Chị em rọt, chỗ ở hiện nay tại Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng Du Mục, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Chị em rọt, chỗ ở hiện nay tại Quận Gò Vấp, TP.HCM.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại Điều 193 và Điều 198 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng bị Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ điều tra.