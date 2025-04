Vụ kẹo rau củ Kera: Bột rau không được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, thành phần chứa hơn 33% là chất Sorbitol

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 6/4, trong chương trình "Việt Nam hôm nay" phát sóng trên kênh VTV1, Đại tá Trần Quốc Cường, Trưởng phòng Điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, Văn phòng CSĐT điều tra Bộ Công an đã thông tin về những sai phạm liên quan sản phẩm kẹo Kera.

Theo đó, ngay sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục công bố, quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo rau củ Kera sai sự thật, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và công an các địa phương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

Căn cứ vào tài liệu và kết quả điều tra, đến ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193, Bộ Luật hình sự và tội lừa dối khách hàng theo Điều 198, Bộ luật Hình sự.