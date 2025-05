Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hung thủ sát hại cô giáo Đinh Thị M, khi nạn nhân đang trên đường tới trường.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Tóc (34 tuổi, ở xã Nghĩa An, H.Kbang, Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người, liên quan vụ án sát hại cô giáo xảy ra tại xã Sơn Lang (H.Kbang).

Đối tượng Đinh Tóc (34 tuổi, ở xã Nghĩa An, H.Kbang, Gia Lai). Ảnh: Báo Thanh Niên.

Như trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, Tóc là chồng cũ của nạn nhân - cô giáo Đ.T.M. (34 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang. Sáng 5/5, cô M. được người dân phát hiện nằm chết bên đường với nhiều vết thương nghi dao đâm.

Nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng vào cuộc, khoanh vùng đối tượng. Qua rà soát các mối quan hệ, phát hiện Đinh Tóc là đối tượng khả nghi số 1 nên cơ quan công an tập trung truy tìm. Sau khoảng 6 giờ gây án, biết không thể trốn thoát và được tuyên truyền vận động, Tóc đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi giết vợ cũ.

Theo lời khai, chiều 4/5, Tóc thuê xe ô tô đi TP.Quy Nhơn (Bình Định) và hứa với con trai, đang sống cùng chị M., sáng hôm sau sẽ chở con đi học. Rạng sáng 5/5, Tóc đến nhà chị M. nhưng không gặp vì chị đã đưa con đi trước bằng xe máy. Tóc lái ô tô đuổi theo và chặn được mẹ con chị M. khi đến địa phận xã Nghĩa An. Sau đó, Tóc đưa con lên ô tô, cả hai cùng di chuyển đến trường.

Trên đoạn đường liên xã thuộc xã Sơn Lang, Tóc dùng xe để chị M. đưa con vào trường thì cả hai xảy ra cãi vã. Tóc khai rằng, thời gian gần đây, nghe con nói chị M. đang quen người đàn ông khác nên tỏ ý ghen tuông, ngăn cấm. Chị M. không đồng ý, phản ứng lại nên bị Tóc đánh. Sau đó, Tóc quay lại xe ô tô, lấy con dao dài khoảng 40 cm (dùng để chặt mía, chuẩn bị từ trước) và đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng của chị M., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

