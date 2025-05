Đại tá Lộc cho biết thêm hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, khi nào có kết quả sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 8/5, đại tá Nguyễn Văn Lộc - phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết đã phục hồi tin báo để điều tra vụ việc bé trai 10 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ xảy ra trước đó.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, ông Đỗ Sơn (42 tuổi, quê tỉnh Bình Phước, tạm trú huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) cho biết, hôm nay, ông vừa được lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang mời lên làm việc liên quan đến cái chết của con trai anh là bé Đ.L.M.C (sinh ngày 23/2/2024).

Ông Sơn trình bày, sáng 16/12/2024, ông chở hai con, trong đó có bé Đ.L.M.C đến điểm giữ trẻ tự phát của bà Bùi Thị Hồng (68 tuổi, ở ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) để gửi con.

“Sáng đó, trên đường đến điểm giữ trẻ, bé rất vui vẻ, đùa giỡn và không có biểu hiện mệt mỏi gì. Gửi xong hai đứa, vợ chồng tôi đi làm. Đến khoảng 14h cùng ngày, vợ tôi nhận được điện thoại từ cơ sở giữ trẻ, họ báo tin con trai tôi gặp sự cố. Khi tôi chạy đến nơi thì thấy bé C. đã tím tái, lạnh ngắt và không còn dấu hiệu sống…”, ông Sơn thuật lại.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, khoảng 14h ngày 16/12, bà L.T.T.M. (con dâu bà Hồng) phát hiện bé C. bất tỉnh, kêu gọi không phản ứng nên thông báo cho phụ huynh bé biết. Đến khoảng 14h15, ông Sơn cùng con ruột bà Hồng đưa bé đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) cấp cứu nhưng bé đã tử vong. Trước khi xảy ra sự việc, bà M. 2 lần cho bé uống sữa bột nhãn hiệu Meta… do gia đình mang đến. Mẫu sữa đã được đưa đi giám định nhưng không tìm thấy chất độc.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân tử vong của bé C. là “suy tim cấp, suy hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn”. Đặc biệt, trong mẫu máu và phủ tạng tử thi của bé C. “có tìm thấy ethanol trong máu với hàm lượng 96,78mg/100ml và không tìm thấy chất độc khác”.

Kết quả khám nghiệm hiện trường của cơ quan điều tra cho thấy “không ghi nhận dấu vết nghi vấn, tại hiện trường không có camera”.

Do cái chết của con quá bất ngờ và kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang có nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ nên ông Sơn đề nghị các cơ quan chức năng điều tra thêm.

Phía sau cánh cổng sắt là cơ sở giữ trẻ của bà Hồng, hiện đã đóng cửa - Ảnh: VietNamNet

Theo ông Sơn, ngày 18/2/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phước có văn bản đề nghị Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang giải thích nội dung kết luận: "Trong mẫu máu và phủ tạng tử thi Đ.L.M.C. có tìm thấy ethanol trong máu với hàm lượng 96,78mg/100ml có dẫn đến suy tim cấp, suy hô hấp cấp và viêm phổi tắc nghẽn không? Nồng độ này có dẫn đến nguyên nhân tử vong của bé C. không hay do bệnh lý?”.

Tuy nhiên, đến ngày 17/4/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang gửi thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cho ông Đỗ Sơn với nội dung "tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin, lý do đã yêu cầu Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang cung cấp tài liệu nhưng chưa có kết quả".

Ông Sơn mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của bé C. và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Ông Sơn cũng cho biết, tại buổi làm việc với Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, ông đã trình bày rõ vụ việc và mong muốn cơ quan công an tỉnh làm rõ nguyên nhân tử vong của bé C. “Tôi muốn tìm ra công lý và bảo vệ quyền lợi cho con tôi - một đứa trẻ chưa đầy một tuổi”, ông Sơn cho biết và đề nghị cơ quan chức năng điều tra một cách khách quan, minh bạch.