Tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, tư thế nằm ngửa, qua kiểm tra, người đàn ông không có giấy tờ tùy thân, không ghi nhận có thương tích.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 8/5, Công an TP HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại khu vực trạm kiểm soát triều Bình Triệu.

Theo công an, khoảng 7 giờ, ngày 14/3, ông Lê Văn C. (60 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đi vào khu vực trạm kiểm soát triều Bình Triệu trên Quốc lộ 13, phường 26 (quận Bình Thạnh) để đi vệ sinh.

Ông C. sau đó phát hiện 1 người đàn ông nằm dưới nền đất thì đến kiểm tra, phát hiện người này đã tử vong nên báo lực lượng chức năng.

Người đàn ông tử vong bất thường ở quận Bình Thạnh - Ảnh: VTV.vn

Theo thông tin từ VTV.vn, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường 26, quận Bình Thạnh đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh (Công an quận Bình Thạnh trước đây) khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, tư thế nằm ngửa, qua kiểm tra, người đàn ông không có giấy tờ tùy thân, không ghi nhận có thương tích.

Theo ghi nhận đặc điểm ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 65 - 70 tuổi, tướng người gầy cao khoảng 1m65, mặc quần jeans màu xanh, áo thun màu đen, tóc bạc.

Qua Chuyên đề Công an TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, ai là người thân hoặc có người mất tích giống như trên xin liên hệ Tổ địa bàn Bình Thạnh - Phòng PC01 Công an TP Hồ Chí Minh hoặc liên hệ Đại úy Nguyễn Minh Quân (SĐT 0979.997.063) để phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc.

Làm cỏ gần nhà, một người dân ở TP Hà Tĩnh phát hiện nam thanh niên mặc quần áo màu đen tử vong cạnh xe máy Bãi đất nơi phát hiện thi thể nằm cuối đường Lê Quý Đôn, TDP 9, phường Trần Phú. Xung quanh bãi đất có nhiều cỏ, cây dại mọc um tùm, ít người qua lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-i-ve-sinh-nguoi-an-ong-phat-hien-mot-nguoi-tu-vong-trong-tu-the-nam-ngua-729790.html