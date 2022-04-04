Theo một nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Hoa Kỳ) những người tập thể dục vừa phải, chẳng hạn như đi bộ, đạp xe hoặc chơi quần vợt, trong 150 phút mỗi tuần mang lại hiệu quả vô cùng tốt đối với những người mắc chứng lo âu hoặc trầm cảm.

Tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho những người mắc các bệnh liên quan đến thần kinh.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Tập thể dục có thể giúp giảm bớt các triệu chứng bằng cách kích thích sự giải phóng endorphin, một loại hormone giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng". 3 bài tập sau sẽ giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và giảm chứng trầm cảm.

Môi trường thiên nhiên có tác dụng làm dịu tinh thần, ở gần hoa cỏ, cây cối có thể giúp bạn giảm cảm giác lo âu.



Nghiên cứu cho thấy rằng đi bộ trong rừng khoảng 20 phút làm giảm căng thẳng tốt hơn so với ở thành phố. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng trekking trong khoảng 50 phút làm giảm chứng lo âu và cải thiện trí nhớ.



2. Đi bộ, chạy bộ

Có một số nghiên cứu chỉ ra rằng các bài thể theo chẳng hạn như đi bộ 30 phút mỗi ngày rất tốt trong việc giảm bớt chứng liên quan đến tinh thần và thể chất do trầm cảm gây ra.

Chạy bộ đốt cháy calo, giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện chức năng cơ thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh khác nhau, bao gồm cả bệnh tim. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần chạy 5 phút mỗi ngày có thể tăng tuổi thọ cho bạn. Nó cũng có hiệu quả trong việc cải thiện tâm trạng. Điều này là do serotonin và norepinephrine, chất dẫn truyền thần kinh giúp bạn cảm thấy dễ chịu.

Nghiên cứu cho thấy rằng việc đi bộ hoặc chạy bộ giống như một loại thuốc chống trầm cảm, nó khiến các tế bào thần kinh mới được tạo ra và làm giảm bớt chứng rối loạn trầm cảm.

3. Yoga

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng yoga có tác dụng giảm bớt các vấn đề về tinh thần, bao gồm trầm cảm, lo lắng hay tức giận, vì vậy yoga có thể là một liệu pháp hỗ trợ để điều trị chứng trầm cảm hiệu quả.



Tập trung vào nhịp thở mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe tinh thần của bạn. Nếu bạn tập trung vào hơi thở của mình và lặp lại quy trình thở sâu, tâm trí của bạn sẽ trở nên bình tĩnh hơn.

Theo Kormedi



