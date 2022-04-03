Đừng để loại gia vị thông thường này đánh lừa bạn, hạt tiêu chứa rất nhiều chất dinh dưỡng!

Các hợp chất trong hạt tiêu cung cấp màu sắc, mùi thơm và hương vị chứa lignans, ancaloit, flavonoit, amit và tinh dầu. Piperine có trong hạt tiêu có đặc tính kháng khuẩn và cung cấp nhiệt lượng đặc trưng có trong hạt tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Một thìa cà phê tiêu xay chứa:

5 calo

1 g carbohydrate (một nửa trong số đó là chất xơ)

Chất béo và protein không đáng kể

8,7 mg canxi (1% giá trị hàng ngày)

0,6 mg sắt (3% giá trị hàng ngày)

0,1 mg mangan (6% giá trị hàng ngày)

3,3 mcg vitamin K (4% giá trị hàng ngày)

Lợi ích sức khỏe của hạt tiêu đen

Hạt tiêu đen đã được sử dụng trong các món ăn khác nhau và các loại thuốc truyền thống trong nhiều thế kỷ và được báo cáo là có thể giúp điều trị một loạt các tình trạng sức khỏe.

Nhiều hoạt động y học và dược lý của hạt tiêu đen đến từ alkaloid piperine, chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu để xác nhận những tuyên bố này và xác định liều lượng cho hiệu quả của hạt tiêu và các chất chiết xuất từ ​​nó.

1. Hỗ trợ giảm cân

Một số người tin rằng hạt tiêu có thể hỗ trợ giảm cân. Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy đồ ăn làm từ hạt tiêu đen có thể thay đổi nhận thức của những người tham gia về cảm giác đói và ham muốn ăn của họ và tăng mức độ no được báo cáo của họ. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt tiêu đen có thể giúp quá trình trao đổi chất của bạn tăng lên một chút nhưng không đủ để ảnh hưởng đáng kể đến cân nặng của bạn.

Hạt tiêu đen cũng có thể thúc đẩy chức năng dạ dày thích hợp và có thể hỗ trợ tiêu hóa.

2. Giúp giảm bệnh bạch biến

Bạch biến là một tình trạng da phổ biến đặc trưng bởi sự hình thành các mảng trắng, nhợt nhạt do thiếu sắc tố melanin.

Một nghiên cứu cho thấy rằng chiết xuất hạt tiêu, cũng như piperine và alkaloid có trong hạt tiêu, có thể gây ra sự hình thành nhiều melanin hơn. Một loại thuốc mỡ chiết xuất từ ​​hạt tiêu cho thấy một số hứa hẹn trong việc giảm bệnh bạch biến.

3. Giảm các vấn đề về nướu

Ảnh minh họa: Internet

Piperine có thể giúp giảm viêm gây bệnh nha chu hoặc nướu. Một nghiên cứu đã chứng minh việc sử dụng các chất chiết xuất từ ​​curcumin, piperine và lycopene để kiểm soát các bệnh viêm nhiễm như viêm nha chu và viêm nướu.

4. Có thể hỗ trợ trong việc ngăn ngừa ung thư

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu cho thấy rằng piperine có thể ngăn chặn sự lây lan và tồn tại của một số loại dòng tế bào ung thư. Một bài báo khác nhấn mạnh tiềm năng của piperine như một tác nhân ngăn ngừa hóa học.

5. Kích thích sự thèm ăn

Mặc dù nghiên cứu cho thấy hạt tiêu có thể ngăn chặn sự thèm ăn của bạn, nhưng cũng có một số bằng chứng cho thấy nó có thể kích thích cảm giác muốn ăn. Một nghiên cứu cho thấy hạt tiêu đen có thể kích thích sự thèm ăn bằng cách kích thích khứu giác.

6. Cải thiện chức năng não

Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng hạt tiêu đen rất hữu ích trong việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để hiểu cơ chế của chất piperine và chiết xuất hạt tiêu đối với chức năng nhận thức.

7. Giảm huyết áp

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu gần đây cho thấy chiết xuất từ ​​hạt tiêu đen có thể giúp kiểm soát huyết áp.

Các loại tinh dầu được tìm thấy trong hạt tiêu đen thể hiện hoạt tính chống oxy hóa và hoạt động như chất ức chế ACE. Một nghiên cứu khác được thực hiện trên mô hình chuột cho thấy rằng piperine ngăn chặn sự gia tăng huyết áp.

8. Giảm lượng đường trong máu

Nhiều nền văn hóa sử dụng hạt tiêu đen để giúp kiểm soát bệnh tiểu đường và các nghiên cứu dựa trên động vật gần đây đã chỉ ra rằng các hợp chất được tìm thấy trong hạt tiêu đen có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

9. Tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng

Ảnh minh họa: Internet

Piperine cũng có đặc tính tăng cường sinh học giúp tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng. Ví dụ, resveratrol và curcumin có sinh khả dụng kém, chúng có xu hướng đi qua hệ tiêu hóa mà không được hấp thụ.

Piperine cải thiện sinh khả dụng của các hợp chất này và kích thích giải phóng các enzym để giúp tiêu hóa chất béo và carbs.

Cách tiêu thụ an toàn hạt tiêu đen

Ảnh minh họa: Internet

Hạt tiêu đen thường được coi là an toàn miễn là nó được thưởng thức vừa phải.

Tiêu thụ quá mức có thể vô tình mắc kẹt trong phổi, gây ho, khó thở và có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng ở trẻ em.

Hạt tiêu rơi vào mắt có thể dẫn đến đỏ, rát và kích ứng.

Phụ nữ mang thai và cho con bú nên hạn chế tiêu chỉ với lượng dùng trong nấu nướng hoặc thêm vào thức ăn để tránh nguy cơ sẩy thai.

Tương tác thuốc với hạt tiêu đen

Các loại thuốc sau đây có thể gây ra vấn đề khi dùng chung với hạt tiêu, vì vậy cần thận trọng.

1. Thuốc chống đông máu

Ảnh minh họa: Internet

Chất piperine trong hạt tiêu đen đã được chứng minh là có đặc tính làm loãng máu. Do đó, nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu (chống đông máu), chẳng hạn như warfarin (Coumadin), bạn nên tránh dùng các chất bổ sung có hạt tiêu đen hoặc piperine.

2. Thuốc trị tiểu đường

Ảnh minh họa: Internet

Piperine cũng đã được chứng minh là làm giảm lượng đường trong máu. Nếu bạn đang điều trị bệnh tiểu đường, hãy hạn chế dùng hạt tiêu đen hoặc các chất bổ sung piperine để tránh lượng đường trong máu quá thấp.

3. Thuốc Carbamazepine ngăn chặn động kinh

Hạt tiêu đen và piperine có thể làm tăng lưu lượng máu đến hệ tiêu hóa, do đó cải thiện tỷ lệ hấp thụ carbamazepine. Sự hấp thụ cao hơn này có thể dẫn đến ngộ độc carbamazepine.

4. Các loại thuốc khác

Dùng hạt tiêu đen hoặc các chất bổ sung piperine có thể làm tăng nguy cơ mắc các tác dụng phụ của thuốc đối với gan. Những loại thuốc này bao gồm ketoconazole (Nizoral), itraconazole (Sporanox), lovastatin (Mevacor), fexofenadine (Allegra) và triazolam (Halcion).

Theo Emedihealth