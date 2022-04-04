Dự đoán đại dịch tiếp theo sau COVID-19 sẽ do con côn trùng gây ra

Tin y tế 04/04/2022 14:44

Các nhà khoa học đã dự đoán rằng có khả năng cao đại dịch tiếp theo sau COVID-19 do sự cảm nhiễm virus corona chủng mới sẽ là bệnh truyền nhiễm do côn trùng gây nên.

Dự đoán đại dịch tiếp theo sau COVID-19 sẽ do con côn trùng gây ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học đã dự đoán rằng có khả năng cao đại dịch tiếp theo sau COVID-19 do sự cảm nhiễm virus corona chủng mới sẽ là bệnh truyền nhiễm do côn trùng gây nên.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong hoàn cảnh hiện tại, có khoảng 4 tỷ người đang sống ở những địa phương thuộc các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới (vùng trung gian giữa nhiệt đới và ôn đới) đã xuất hiện các bệnh truyền nhiễm lây lan do các loài động vật chân đốt (côn trùng, nhện, v.v.) như sốt xuất huyết, sốt rét vàng da, sốt do virus Chikungunya,.... đã được dự đoán là có khả năng gây ra đại dịch tiếp theo.

Tiến sĩ Sylvie Briand - người đảm nhiệm nhóm phòng chống rủi ro lây nhiễm của WHO, cho biết, "Chúng tôi đang trải qua đại dịch COVID-19 trong gần ba năm, và chúng tôi đã học được một bài học đầy khó khăn về những tổn thất mà chúng tôi sẽ phải gánh chịu nếu không chuẩn bị đủ thì chúng ta sẽ gây ra tác động khủng khiếp."; "Chúng ta cần đưa ra một chiến lược để ngăn chặn cơn đại dịch như COVID-19 lặp lại."

Ông nói cũng làm sáng tỏ rằng "Chúng tôi đã nhận được các hồi chuông cảnh báo về bệnh SARS vào năm 2003 và dịch tả lợn năm 2009 nhưng việc chuẩn bị vẫn có vấn đề"; "Ở đại dịch tiếp theo xác xuất trở thành bệnh truyền nhiễm từ côn trùng là rất cao và đã xuất hiện một số dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm tăng cao về đại dịch này."

Theo đó, virus Arbovirus (tên gọi chung của virus gây bệnh truyền nhiễm do động vật chân đốt như muỗi, nhện,...) đang gia tăng. Kể từ năm 2016 đã có trên 89 quốc gia bùng phát ZIKV (Zika virus) và nguy cơ mắc bệnh sốt rét vàng da đã tiếp tục tăng cao kể từ những năm 2000.

Mỗi năm, có khoảng 390 triệu người ở 130 quốc gia bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết và tử vong do virus Dengue gây ra. Bệnh sốt rét vàng da có nguy cơ phát bệnh cao ở 40 quốc gia, căn bệnh truyền nhiễm này gây ra bệnh vàng da và sốt xuất huyết nghiêm trọng dẫn đến thiệt mạng. Virus Chikungunya ít được biết đến nhưng thực tế nó tồn tại ở 115 quốc gia và gây ra triệu chứng nặng như viêm khớp và rối loạn chức năng khớp.

Theo WHO, bệnh sốt rét vàng da có vắc-xin nhưng các bệnh còn lại cách phòng tránh tốt nhất là không bị muỗi đốt. WHO nói rõ rằng "Global Arbovirus Initiative được chuẩn bị để tập trung nguồn lực vào việc giám sát và phòng ngừa, thăm dò, phát hiện và đối phó với nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm như vậy".

(Theo Kormedi)

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Từ khóa:   bệnh sốt xuất huyết bệnh sốt rét vàng da côn trùng

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