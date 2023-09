Dự đoán đại dịch tiếp theo sau COVID-19 sẽ do con côn trùng gây ra

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học đã dự đoán rằng có khả năng cao đại dịch tiếp theo sau COVID-19 do sự cảm nhiễm virus corona chủng mới sẽ là bệnh truyền nhiễm do côn trùng gây nên.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong hoàn cảnh hiện tại, có khoảng 4 tỷ người đang sống ở những địa phương thuộc các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới (vùng trung gian giữa nhiệt đới và ôn đới) đã xuất hiện các bệnh truyền nhiễm lây lan do các loài động vật chân đốt (côn trùng, nhện, v.v.) như sốt xuất huyết, sốt rét vàng da, sốt do virus Chikungunya,.... đã được dự đoán là có khả năng gây ra đại dịch tiếp theo.