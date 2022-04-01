Sóng điện thoại có thực sự làm ảnh hưởng đến não? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Sức khỏe 01/04/2022 21:26

Những lầm tưởng xung quanh sóng điện từ của điện thoại là một trong những vấn đề đã có từ lâu. Một số người tin rằng việc sử dụng điện thoại di động quá nhiều có thể gây ra các vấn đề sức khỏe của não bộ do sóng điện từ, trong khi những người khác cho rằng sóng điện từ điện thoại di động không ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta. Lập luận nào đúng?

Sóng điện thoại có thực sự làm ảnh hưởng đến não? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên lý thuyết, đúng là sử dụng điện thoại nhiều có thể ảnh hưởng đến cơ thể. Đây cũng là một thực tế (gia tăng tỷ lệ mắc u thần kinh đệm, một loại u não ác tính) được chứng minh qua một nghiên cứu được thực hiện bởi Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc WHO vào năm 2011. Tuy nhiên, “sử dụng quá mức” có nghĩa là "khi sử dụng ở một bên 30 phút mỗi ngày trong 10 năm”. Thực tế, rất khó để tìm thấy người nào có thói quen sử dụng điện thoại như vậy. Dựa trên kết quả khảo sát, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã phân loại mức độ gây ung thư của sóng điện từ RF ở mức độ ‘2B’. Mức độ này tức là ở mức tiếp xúc nhất định, dưới điều kiện nhất định thì có thể đủ hại để gây bệnh và có một điều cần lưu ý rằng, cà phê, kim chi, dưa muối cũng bị xếp ở nhóm này.

Một nghiên cứu gần đây ở Anh cho thấy việc sử dụng điện thoại di động quá nhiều không ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ mắc bệnh u não.

Oxford Population Health và nhóm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã xem xét mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại di động và nguy cơ hình thành u não bằng cách sử dụng một bộ dữ liệu quy mô lớn (Nghiên cứu hàng triệu người phụ nữ ở Anh) về những phụ nữ sinh từ năm 1935 đến năm 1950. Khoảng 776.000 người tham gia đã điền vào bảng câu hỏi về việc sử dụng điện thoại di động vào năm 2001, và khoảng một nửa trong số họ đã thực hiện lại cuộc khảo sát vào năm 2011. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi những người tham gia trong trung bình 14 năm thông qua các khảo sát và ghi chép dịch vụ y tế ở Anh.

Theo kết quả của cuộc nghiên cứu, đến năm 2011, khoảng 75% phụ nữ từ 60-64 tuổi sử dụng điện thoại di động và dưới 50% phụ nữ từ 75-79 tuổi đang sử dụng điện thoại di động. Trong thời gian theo dõi trung bình là 14 năm, 3.268 người (0,42%) bị u não. Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể về nguy cơ phát triển khối u não (u thùy thái dương và thùy đỉnh) giữa những người không sử dụng điện thoại di động và những người sử dụng điện thoại di động. Không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy về nguy cơ u thần kinh đệm, u thần kinh thính giác, u màng não, u tuyến yên hoặc u mắt.

Ngoài ra, những người sử dụng điện thoại di động mỗi ngày, nói chuyện ít nhất 20 phút một tuần hoặc sử dụng điện thoại di động ít nhất 10 năm không có nguy cơ phát triển loại khối u này tăng lên. Các nhà nghiên cứu cho biết: “Những phát hiện này hỗ trợ bằng chứng tích lũy cho thấy việc sử dụng điện thoại di động trong điều kiện bình thường không làm tăng nguy cơ mắc các khối u não. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu bằng chứng về những người sử dụng nhiều. Vì vậy, lời khuyên đừng tiếp xúc với sóng điện từ khi không cần thiết vẫn là một cách phòng ngừa tốt”. Nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia.

(Theo Chosun)

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Từ khóa:   sóng điện từ dùng điện thoại ung thư màng não

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