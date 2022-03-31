Xuất hiện bệnh nhân ung thư mí mắt ở Trung Quốc, cảnh báo nhiều loại hình mới của bệnh ung thư.

Trong tạp chí nổi tiếng thế giới 'Tạp chí Y học New England' đã xuất hiện trường hợp một người một phụ nữ 47 tuổi ở Tây An, Trung Quốc, đã bị ung thư ở mí mắt. Người phụ nữ này đến bác sĩ nhãn khoa vì ngứa mắt và đột ngột phát hiện ra mình bị ung thư.

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Kết quả chẩn đoán của nhân viên y tế được xác định là có một dị vật có lẫn màu đen và hồng trên kết mạc bên trong mí mắt của bệnh nhân. Bác sĩ đã làm sinh thiết và theo kết quả phân tích hóa ra đây là một khối u ác tính, một biến thể của ung thư da.

Đội ngũ y tế đề nghị phẫu thuật nhưng người phụ nữ từ chối và quyết định sử dụng Pembrolizumab, một loại thuốc có tác dụng điều trị ung thư hắc tố. Sau đó, có báo cáo rằng tổn thương không mở rộng khi theo dõi thường xuyên.

Các trường hợp u hắc tố ở mắt như vậy là cực kỳ hiếm, trong 5 triệu người mới có một người gặp phải. Khi khối u ác tính ở mắt phát triển, mắt mờ và nổi mẩn ở mắt có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, tỷ lệ sống của bệnh này rất cao khoảng 80%.

(Theo Chosun)

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