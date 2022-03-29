Những dấu hiệu của cơ thể cảnh báo GAN đang gặp nguy hiểm mà mỗi người cần lưu tâm

Khi có vấn đề về nội tạng, các triệu chứng sẽ xuất hiện khắp cơ thể. Khi mắc bệnh về gan thì màu da có thể thay đổi cùng với các triệu chứng vàng da , cũng có thể có những thay đổi về chức năng tiêu hóa hoặc màu sắc của phân và nước tiểu. Vấn đề là trong gan có ít tế bào thần kinh nên các triệu chứng này không xuất hiện cho đến khi bệnh tiến triển nặng hoặc dù có triệu chứng nhưng nhiều trường hợp chúng ta có thể không nhận ra được. Đây là lý do tại sao việc phát hiện và điều trị các bệnh như viêm gan, ung thư gan, xơ gan bị chậm trễ. Để phòng ngừa và điều trị bệnh gan, bạn nên biết các triệu chứng khi gan đang cảnh báo.

Nếu gần đây bạn cảm thấy cơ thể nặng nề, mệt mỏi thì có thể chức năng gan của bạn đang có dấu hiệu suy giảm. Gan chịu trách nhiệm trao đổi chất, giải độc, tiêu hóa và hấp thụ chất trong cơ thể chúng ta, và khi có vấn đề với các chức năng này, các bộ phận khác cũng có những thay đổi như: mệt mỏi, giảm cảm giác thèm ăn và ham muốn tình dục, cảm thấy khó chịu, thường xuyên cáu gắt. Tuy nhiên, chúng ta thường hay chủ quan và cũng có thể sự mệt mỏi đó là do các vấn đề khác ngoài gan nên cần phải chú ý cảm nhận cơ thể khi có các triệu chứng trên.

Luôn cảm thấy mệt mỏi

Vàng da

Vàng da là một triệu chứng điển hình của bệnh gan. Nó xảy ra do sắc tố mật 'Bilirubin' (có màu vàng) không được loại bỏ do rối loạn chuyển hóa. Vàng da thường xuất hiện ở lòng trắng mắt trước, sau đó lan ra mặt, ngực và toàn thân. Nếu da mặt bạn sẫm màu hơn và hơi ngả vàng, mất đi vẻ sáng bóng, thì chức năng gan của bạn có thể đã suy giảm đáng kể. Đôi khi, các đốm đỏ có thể xuất hiện trên cổ, vai hoặc phần trên ngực. Lúc này, khi bạn ấn vào vết đó, màu đỏ sẽ biến mất, khi bạn thả tay ra, nó sẽ xuất hiện trở lại.

Vàng da

Khó tiêu

Nếu bạn có vấn đề về gan, gan của bạn sẽ sản xuất ít albumin hơn. Khi nồng độ albumin trong máu giảm, bạn có thể cảm thấy chướng bụng hoặc đầy hơi. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể bị buồn nôn, tiêu chảy và táo bón.

Màu phân chuyển sang màu trắng

Khi chức năng gan suy giảm thì tình trạng phân cũng xuất hiện sự thay đổi. Nếu bạn có vấn đề về gan, điều này là do bilirubin không được đào thải qua mật trong phân mà đi vào máu. Điều này dẫn đến một màu trắng không giống như phân bình thường. Nếu bilirubin máu được bài tiết qua nước tiểu thì nước tiểu có thể có màu nâu sẫm.

(Theo Chosun)