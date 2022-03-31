Các loại thực phẩm giúp ngăn rụng tóc hậu Covid, loại thứ 2 nhà nào cũng có mà hiệu quả lại rõ nét

Sau khi mắc covid-19 ai cũng trải qua những triệu chứng hậu covid khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung thì rụng tóc là tình trạng phổ biến nhất và khiến nhiều người đau đầu khi nhìn thấy tóc ngày một ít đi. Và những loại thực phẩm dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều cho việc này.
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- Trứng
Trứng là loại nguyên liệu phổ biến nhất và có thể chế biến được nhiều món ăn khác nhau. Trong trứng có chứa biotin, giúp trao đổi chất, giảm tình trạng tóc khô xơ và ngăn ngừa rụng tóc. Về mặt dinh dưỡng, nên ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày để tăng cường sức khỏe và tăng sức sống cho mái tóc.
- Đậu đen
Nhiều người đã biết rằng đậu đen rất tốt cho tóc vì trong đậu đen có chứa Cysteine, chất cần thiết cho sự phát triển của tóc, giúp tóc bóng mượt hơn.
- Rong biển
Rong biển vốn được mệnh danh là loại rau của biển vì nó chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, chứa nhiều i-ốt giúp ngăn ngừa rụng tóc. Do đó, nếu bạn ăn rong biển thường xuyên, nó sẽ cải thiện lưu thông máu và cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc và chân tóc, vì vậy bạn có thể mong đợi một mái tóc khỏe mạnh và bóng mượt, cũng như ngăn ngừa rụng tóc và có một mái tóc óng ả.
- Cá thu
Cá thu rất giàu axit béo omega 3, giúp cải thiện lưu thông máu ở da đầu và giúp da đầu khỏe mạnh. Ngoài ra, nó củng cố chân tóc và thúc đẩy sự phát triển để tóc có thể phát triển tốt.
- Trà xanh
Trà xanh vốn được coi là thực phẩm giúp trường thọ, có tác dụng làm chắc chân tóc và giúp tóc bóng khỏe. Vitamin A và C có trong trà xanh củng cố chân tóc và sợi tóc giúp tóc chắc khỏe, thành phần Polyphenol trong trà xanh làm giãn nở các mao mạch giúp lưu thông máu ở da đầu.
- Hàu
Hàu hay còn gọi là sữa của biển hay nhân sâm giúp phục hồi tóc hư tổn. Thực tế là kẽm có trong hàu là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp tóc phát triển tốt! Nếu tóc bạn bị hư tổn do uốn và nhuộm thường xuyên hoặc bị rụng tóc khi hậu covid, hãy thử ăn hàu thường xuyênx để cải thiện tình trạng này.
- Cá hồi
Cá hồi, giống như cá thu, rất giàu protein, giúp tạo ra một mái tóc khỏe mạnh. Ngoài việc cung cấp protein, chất dinh dưỡng quan trọng nhất tạo nên tóc, nó còn rất giàu axit béo omega-3 có tác dụng ngăn ngừa khô da đầu và rụng tóc. Vì 3% các thành phần tạo nên tóc bao gồm axit béo omega 3, vì vậy hãy đảm bảo ăn chúng thường xuyên để có mái tóc khỏe mạnh.
- Các loại hạt
Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, đậu phộng rất giàu vitamin E giúp se lỗ chân lông. Làm thế nào để mong có một mái tóc khỏe mạnh khi các lỗ chân lông là gốc của sợi tóc được khỏe mạnh chứ. Vì vậy, chúng ta hãy ăn các loại hạt để tốt cho chân tóc.
- Rau và trái cây màu xanh, vàng
Các loại rau có màu xanh và vàng rất giàu vitamin C, rất tốt cho da và sức khỏe của da đầu. Vitamin C đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì các nang tóc và làm cho da đầu và mạch máu chắc khỏe. Các loại trái cây chứa nhiều vitamin C bao gồm chanh, cam, dứa, dâu tây, các loại rau xanh và vàng ngoài vitamin C còn chứa nhiều sắt, rất hữu ích cho việc nâng cao tình trạng sức khỏe của tóc.
Theo Daily