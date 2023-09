Các loại thực phẩm giúp ngăn rụng tóc hậu Covid, loại thứ 2 nhà nào cũng có mà hiệu quả lại rõ nét

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trà xanh vốn được coi là thực phẩm giúp trường thọ, có tác dụng làm chắc chân tóc và giúp tóc bóng khỏe. Vitamin A và C có trong trà xanh củng cố chân tóc và sợi tóc giúp tóc chắc khỏe, thành phần Polyphenol trong trà xanh làm giãn nở các mao mạch giúp lưu thông máu ở da đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Hàu

Hàu hay còn gọi là sữa của biển hay nhân sâm giúp phục hồi tóc hư tổn. Thực tế là kẽm có trong hàu là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp tóc phát triển tốt! Nếu tóc bạn bị hư tổn do uốn và nhuộm thường xuyên hoặc bị rụng tóc khi hậu covid, hãy thử ăn hàu thường xuyênx để cải thiện tình trạng này.

Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi

Cá hồi, giống như cá thu, rất giàu protein, giúp tạo ra một mái tóc khỏe mạnh. Ngoài việc cung cấp protein, chất dinh dưỡng quan trọng nhất tạo nên tóc, nó còn rất giàu axit béo omega-3 có tác dụng ngăn ngừa khô da đầu và rụng tóc. Vì 3% các thành phần tạo nên tóc bao gồm axit béo omega 3, vì vậy hãy đảm bảo ăn chúng thường xuyên để có mái tóc khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt

Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, đậu phộng rất giàu vitamin E giúp se lỗ chân lông. Làm thế nào để mong có một mái tóc khỏe mạnh khi các lỗ chân lông là gốc của sợi tóc được khỏe mạnh chứ. Vì vậy, chúng ta hãy ăn các loại hạt để tốt cho chân tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Rau và trái cây màu xanh, vàng

Các loại rau có màu xanh và vàng rất giàu vitamin C, rất tốt cho da và sức khỏe của da đầu. Vitamin C đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì các nang tóc và làm cho da đầu và mạch máu chắc khỏe. Các loại trái cây chứa nhiều vitamin C bao gồm chanh, cam, dứa, dâu tây, các loại rau xanh và vàng ngoài vitamin C còn chứa nhiều sắt, rất hữu ích cho việc nâng cao tình trạng sức khỏe của tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Daily