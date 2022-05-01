Xóa bỏ nỗi lo thầm kín của chị em chúng mình với những loại nước bổ dưỡng giúp thúc đẩy kinh nguyệt tự nhiên an toàn hiệu quả

Sống khỏe 01/05/2022 09:22

Luôn đối phó với kinh nguyệt không đều, đau bụng, lượng kinh không đều và các vấn đề khác liên quan đến kinh nguyệt có phải là điều làm chị em buồn rầu không? Chu kỳ kinh nguyệt kéo theo một số vấn đề có thể trở thành rào cản trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Không chỉ vậy, kinh nguyệt không đều có thể làm phát sinh các vấn đề lo lắng và có thể làm chậm kinh hơn nữa. 

Xóa bỏ nỗi lo thầm kín của chị em chúng mình với những loại nước bổ dưỡng giúp thúc đẩy kinh nguyệt tự nhiên an toàn hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn phải đối mặt với tình trạng trễ kinh hàng tháng, thì đây là một số thức uống có thể giúp bạn thiết lập chu kỳ của mình đều đặn hơn. 

Trà gừng

Trà gừng không chỉ giảm đau bụng kinh mà còn làm chu kỳ kinh ổn định hơn. Thông thường, cơ thể bạn phải đối mặt với tình trạng viêm trong thời kỳ kinh nguyệt, tình trạng này có thể được giảm bớt nhờ sự hỗ trợ của trà gừng vì nó có chứa gingerol.

Xóa bỏ nỗi lo thầm kín của chị em chúng mình với những loại nước bổ dưỡng giúp thúc đẩy kinh nguyệt tự nhiên an toàn hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để pha trà gừng, bạn hãy đổ 1 cốc nước vào nồi. Lấy một miếng gừng dài và cắt thành những lát tròn. Sử dụng một lượng gừng vừa đủ để mang lại lợi ích tối đa. Cho những lát gừng này vào nồi. Đun sôi rồi đậy vung. Để lửa vừa trong 3 phút. Bây giờ lọc trà, đổ vào cốc và thưởng thức thôi nhé.

Giấm táo

Xóa bỏ nỗi lo thầm kín của chị em chúng mình với những loại nước bổ dưỡng giúp thúc đẩy kinh nguyệt tự nhiên an toàn hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo giúp tạo kinh nguyệt bằng cách kiềm hóa cơ thể và giảm viêm do nội tiết tố bất thường. Đó là một phương pháp khắc phục tuyệt vời. Để làm thức uống này, hãy trộn 1 muỗng canh giấm táo với 1 ly nước ấm và uống hàng ngày. Nếu bạn muốn kinh nguyệt đến đúng thời điểm, hãy bắt đầu uống phương thuốc này ít nhất một tuần trước ngày kinh nguyệt.

Trà hạt thì là

Xóa bỏ nỗi lo thầm kín của chị em chúng mình với những loại nước bổ dưỡng giúp thúc đẩy kinh nguyệt tự nhiên an toàn hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một công thức siêu đơn giản khác khá hiệu quả trong việc giải cảm là trà hạt thì là. Thì là giúp làm co cơ tử cung và do đó giúp khắc phục kinh nguyệt không đều.

Để pha trà thì là, đun nóng 1 cốc nước trong nồi. Thêm 1 muỗng cà phê hạt thìa là và đun sôi. Bây giờ để nó nhỏ lửa trong khoảng 2 phút. Đổ vào cốc và đậy bằng nắp. Để hỗn hợp này qua đêm. Sáng hôm sau, lọc hỗn hợp, hâm nóng một chút và uống khi bụng đói.

Nước ép dứa

Xóa bỏ nỗi lo thầm kín của chị em chúng mình với những loại nước bổ dưỡng giúp thúc đẩy kinh nguyệt tự nhiên an toàn hiệu quả - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khi nói đến nước trái cây, nước ép dứa hữu ích nhất trong thời kỳ kinh nguyệt. Dứa có chứa một loại enzyme gọi là bromelain giúp làm bong lớp niêm mạc tử cung, giúp tăng kinh nguyệt. Bạn có biết dứa làm tăng sản xuất hồng cầu và bạch cầu, giúp máu lưu thông tốt hơn không? Tóm lại, nước ép dứa là thứ cần có đối với những ai bị kinh nguyệt không đều và lượng kinh không đều.

Trà nghệ

Xóa bỏ nỗi lo thầm kín của chị em chúng mình với những loại nước bổ dưỡng giúp thúc đẩy kinh nguyệt tự nhiên an toàn hiệu quả - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nghệ là một chất kết hợp giúp cải thiện lưu lượng máu trong tử cung và vùng xương chậu. Nó cũng có tác dụng chống co thắt cơ thể, làm giãn nở tử cung và thúc đẩy kinh nguyệt.

Bạn có thể uống trà nghệ được pha bằng nước. Đun nóng 1 cốc nước trong chảo và thêm 1/2 thìa bột nghệ vào. Để sôi và nhỏ lửa trong hai phút, rót ra cốc và nhâm nhi khi còn ấm.

Theo Times of India

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