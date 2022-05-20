7 loại thực phẩm giúp loại bỏ dầu thừa và làm sạch ruột để giảm cân hiệu quả nhất

Bắp là một loại có carbohydrate phức hợp ít chất béo, chất xơ nhiều, hỗ trợ giải quyết về các bệnh tiêu hóa và giúp giảm cân tối ưu nhất

Ngô là loại ngũ cốc thô phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong ngô chứa nhiều loại cellulose, có thể thúc đẩy sự chuyển động của ruột. Do đó giúp tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể và đạt được hiệu quả giảm cân . Ngoài ra ngô là thực phẩm ít calo, nhưng lại giúp cảm giác no lâu, giúp thải lượng dầu thừa và làm sạch ruột.

Củ sen (còn được gọi là ngó sen) là thực phẩm phổ biến ở nước ta. Củ sen có rất nhiều tác dụng đối với cơ thể con người. Vì thế mà nó không đơn thuần chỉ là một món ăn mà đã trở thành một vị thuốc trong Đông y

Chức năng chính của củ sen là giải độc và lợi tiểu, vì vậy ăn nhiều củ sen có thể giúp đào thải các chất độc hại và một số chất nhờn trong cơ thể ra ngoài thông qua đường tuần hoàn. Đồng thời củ sen còn giúp đạt được tác dụng bổ trợ giảm cân và tính vị của củ sen cũng rất tốt. Những người muốn giảm cân nhưng vẫn khỏe mạnh thì có thể thử bổ sung thêm củ sen vào thực đơn hằng ngày của mình.

3. Mộc nhĩ trắng (còn được gọi là nấm tuyết nhĩ, ngân nhĩ hay nấm tuyết)

Theo Đông y, mộc nhĩ trắng vị ngọt, tính bình, có công dụng tư âm, nhuận phế, dưỡng vị, sinh tân, rất thích hợp cho những người suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, bị các bệnh lý đường hô hấp, tăng huyết áp, thiểu năng tuần hoàn não...

Mộc nhĩ trắng cũng được xem là một loại thực phẩm giàu chất xơ, giúp cho việc nhu động đường tiêu hóa được thúc đẩy nhanh chóng. Đồng thời có thể ngăn chặn sự hấp thụ một số chất béo hiệu quả, đây cũng là một thực phẩm rất thích hợp trong quá trình giảm cân. Ngoài ra, sau khi mộc nhĩ trắng được hấp thụ vào cơ thể, có thể giúp bao tử loại bỏ lượng dầu thừa, có tác dụng nhuận phế.

5. Táo

Táo được xem là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng

Như chúng ta đã biết, giảm cân bằng táo là một phương pháp rất khá phổ biến. Táo rất giàu vitamin và có tác dụng hạ lipid máu. Vì vậy, việc kiên trì ăn táo mỗi ngày, không chỉ giúp chúng ta có được một cơ thể khỏe mạnh với khả năng miễn dịch mạnh mẽ mà còn có một cơ thể đẹp đúng chuẩn hoàn hảo.

6. Mật ong

Mật ong là một trong những thực phẩm vàng chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và làm đẹp hiệu quả

Chúng ta đều biết rằng mật ong có tác dụng thúc đẩy quá trình đại tiện. Trên thực tế, ngoài việc thúc đẩy quá trình đại tiện, mật ong còn có thể lấy đi lượng dầu tích tụ trong ruột. Ngoài ra, mật ong phù rất phù hợp với nhiều đối tượng, về cơ bản tất cả mọi người đều có thể ăn được mật ong.

7. Bí đao

Tác dụng giảm cân của bí đao cũng rất tốt, đặc biệt là công dụng thanh nhiệt, giải độc của trà bí đao được nhiều người khen ngợi. Bí đao rất ít calo và giàu chất dinh dưỡng, không chỉ đáp ứng đủ dinh dưỡng cần thiết cho một ngày mà còn có tác dụng giảm cân, đạt hiệu quả cao. Việc bổ sung bí đao vào thực đơn thường ngày vừa giúp giảm cân lại vừa có thể thanh lọc cơ thể, quả là "một mũi tên trúng hai con nhạn".