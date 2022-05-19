Tìm hiểu nguyên nhân khiến bạn tăng cảm giác thèm ăn đồ ngọt ngay cả khi bạn biết nó có thể khiến bạn tăng cân

Nếu bạn luôn có cảm giác thèm ăn đồ ngọt thì có thể cơ thể bạn đã bị thiếu magiê.

Nếu bạn muốn ăn đồ ngọt, chỉ cần một thanh sô cô la là có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn hẳn cơn thèm ăn này mà không cần đến đồ ngọt? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, magiê là một trong những khoáng chất thiết yếu nhất có vai trò làm giảm cảm giác thèm ăn, đặc biệt là đồ ăn ngọt. Vì vậy nếu bạn liên tục thèm đồ ngọt, có thể bạn đã bị thiếu loại chất này.

Lượng magiê được khuyến nghị hàng ngày là 350 mg đối với nam giới và 280 mg đối với phụ nữ. Magiê đóng vai trò như một chất xúc tác cho hơn 300 phản ứng enzym trong cơ thể. Vì nó tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể chúng ta, nên bạn phải luôn cung cấp đủ loại chất này. Nhưng tại sao nhiều người lại bị thiếu magiê? Theo các chuyên gia, nguyên nhân này là do bạn ăn không đủ rau quả (nguồn cung cấp magiê chính) và bạn tiêu thụ nhiều thực phẩm ngũ cốc tinh chế.

Khi thiếu magiê, các phản ứng hóa học trong cơ thể chúng ta sẽ không diễn ra suôn sẻ, do đó, hoạt động của cơ thể bị suy giảm. Magiê cần thiết cho sự thư giãn cơ và lưu thông máu thuận lợi. Thiếu magiê có thể gây ra các triệu chứng khác nhau như đau bụng kinh, đau đầu do căng thẳng, mỏi cơ và táo bón. Magiê có tác dụng làm dịu hệ thần kinh và cũng có vai trò điều chỉnh lượng đường trong máu. Thêm vào đó, nó còn làm giảm cảm giác thèm ăn, giúp bạn hạn chế nạp vào cơ thể những loại thực phẩm không lành mạnh. Vì vậy, bên nên có một chế độ ăn cân bằng các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể giúp duy trì các chức năng một cách tối ưu. Bạn có thể cung cấp lượng magiê cho cơ thể bằng cách ăn nhiều rau lá xanh và rong biển. Theo Kormedi.com

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