6 thay đổi nhỏ trong cuộc sống giúp bạn giảm cân

Ăn một miếng sô cô la đen với ít nhất 70% ca cao mỗi ngày. Ăn sô cô la đen như một món ăn nhẹ có thể cắt giảm lượng bánh quy hoặc khoai tây chiên yêu thích của bạn và giảm cảm giác thèm ăn.

Đài truyền hình CNN của Mỹ đã nhận lời khuyên từ các chuyên gia và giới thiệu 6 thay đổi nhỏ trong cuộc sống có ảnh hưởng đến chế độ ăn uống.

Ngược lại, nếu bạn tập ăn nhạt nhẽo một chút, vị giác sẽ nhanh chóng thích nghi và tìm kiếm thức ăn tươi. Ban đầu có thể hơi khó khăn nhưng nếu quen với thức ăn ít mặn, ít ngọt thì đầu lưỡi sẽ cảm thấy đủ mặn và không gặp bất tiện gì trong cuộc sống.

Phần lưỡi cảm nhận vị giác được gọi là nụ vị giác. Tuy nhiên, những nụ vị giác này rất dễ bị thuần hóa. Ví dụ, nếu vị giác được thuần hóa với vị mặn, nó sẽ tiếp tục thèm ăn mặn.

Thay đổi vị trí để đồ ăn của bạn

Giả sử rằng có một loại thực phẩm mà bạn thích ăn có thể khiến bạn béo lên, chẳng hạn như soda hoặc khoai tây chiên. Xếp những thực phẩm này ở nơi dễ nhìn thấy chỉ kích thích cảm giác thèm ăn. Thay vào đó, di chuyển nó đến một nơi khó tìm sẽ có hiệu quả trong việc giảm ăn vặt.

Ăn axit béo omega-3

Cá sống như cá hồi có nhiều axit béo omega-3. Axit béo Omega-3, là loại axit béo không no tốt cho cơ thể, giúp ích trực tiếp cho quá trình ăn kiêng, ngoài ra còn có tác dụng giảm tiêu thụ các loại thực phẩm khác.

Đặc biệt, khi bạn ăn axit béo omega-3, một loại hormone gọi là cholekistokinin (là hormone peptide của ống tiêu hóa, có chức năng kích thích tiêu hóa chất béo và protein) được tiết ra đóng vai trò ngăn chặn sự thèm ăn. Ăn cá cũng rất tốt và nếu điều đó không khả thi thì bạn nên bổ sung 200mg axit béo omega-3 30 phút trước bữa trưa và bữa tối.

Cho ra đĩa và ăn từng chút một

Sự khác biệt lớn nhất giữa đồ ăn Mỹ và đồ ăn Pháp là bao nhiêu trên một đĩa. Đồ ăn Pháp thường được phục vụ theo từng phần nhỏ trên đĩa.

Mặt khác, đồ ăn Mỹ thường có số lượng lớn một đĩa. Nếu bạn phải ăn, bạn phải ăn như một người Pháp. Trên đĩa, đặt một lượng nhỏ thức ăn chẳng hạn như một lát bánh mì, một ít mứt và nửa lát chuối. Khi bạn ăn theo cách này, dạ dày và não của bạn sẽ cảm thấy no nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên.

Ăn protein sau khi tập thể dục

Khi bạn tập thể dục, cơ bắp của bạn bị tổn thương, và những cơ bị tổn thương này chỉ được lấp đầy bằng cách ăn protein. Vì vậy nên ăn protein trong vòng 45 phút đến một giờ sau khi tập thể dục.

Bạn có thể đốt cháy nhiều calo hơn chỉ bằng cách bổ sung protein cho các cơ bị tổn thương. Do đó, bạn nên ăn sữa chua ít béo hoặc thực phẩm giàu protein với khoảng 100-200 calo ngay sau khi tập thể dục là tốt nhất.

(Theo Kormedi)