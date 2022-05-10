Các cặp vợ chồng nổi tiếng truyền cảm hứng cho những cặp đôi về việc cùng nhau giảm cân

Giảm cân 10/05/2022 22:20

Các nghiên cứu cho thấy các đối tác giảm cân cùng nhau có thể giảm tới 20 phần trăm trọng lượng so với khi họ thực hiện nhiệm vụ một mình!

Các cặp vợ chồng nổi tiếng truyền cảm hứng cho những cặp đôi về việc cùng nhau giảm cân - Ảnh 1
Todd Chrisley, Julie Chrisley, Sean Lowe và Catherine Lowe

Hệ thống Nutrisystem! Kế hoạch đối tác mới của họ hoạt động vì nó giống như một lối sống hơn là một chế độ ăn kiêng. Bạn không còn phải cám dỗ nhau bằng những món ăn không tốt cho sức khỏe nữa vì cả hai đều đang ăn những bữa ăn ngon như nhau từ Nutrisystem mỗi ngày.

Cặp vợ chồng John và Sheila Chambers đã đạt được thành công đáng kể với Kế hoạch Đối tác của Nutrisystem. John đã giảm được 55 pound trong khi Sheila giảm được 30, với tổng số cân nặng giảm được là 85 pound (hơn 35kg). John nói: “Có vợ tôi làm điều này với tôi là vô giá.

Các cặp vợ chồng nổi tiếng truyền cảm hứng cho những cặp đôi về việc cùng nhau giảm cân - Ảnh 2
John và Sheila Chambers

Các nghiên cứu cho thấy các đối tác giảm cân cùng nhau có thể giảm tới 20 phần trăm trọng lượng so với khi họ thực hiện nhiệm vụ một mình!

Với ba cậu con trai để chăm sóc, Bri và Peter Ludden không nhất thiết lúc nào cũng có thời gian chuẩn bị bữa ăn lành mạnh và dành thời gian cho việc tập thể dục. Đó là lý do tại sao cặp đôi này đã thử Nutrisystem. “Chúng tôi thấy chương trình thực sự dễ làm theo và thực sự hiệu quả. Theo nghĩa đen, bạn chỉ cần ăn thức ăn và bạn sẽ giảm được cân. "

Đơn giản, phải không? Nhưng thức ăn như thế nào? Theo Bri, nó "ngon"! Nutrisystem Partner Plan đã cho cặp đôi này tùy chọn các bữa ăn khác nhau và khi đó là món ăn yêu thích của họ, họ chỉ cần gọi cả hai. Bri giảm 19 pound (8.6kg) trong 10 tuần trên Nutrisystem, trong khi Peter giảm 19 pound trong hai tháng!

Các cặp vợ chồng nổi tiếng truyền cảm hứng cho những cặp đôi về việc cùng nhau giảm cân - Ảnh 3
Peter và Bri Ludden

Zac Ballard đăng ký Nutrisystem, và vợ Randi nhanh chóng tham gia sau khi "ghen tị" với việc giảm cân của chồng. Ballards quyết định cùng nhau thử Kế hoạch đối tác Nutrisystem. Kế hoạch này cung cấp các bữa ăn siêu dễ chuẩn bị, đồ ăn nhẹ giữa bữa sáng, bữa trưa và bữa tối và thậm chí là các lựa chọn cao cấp mới với tới 30 gam protein. Zac đã giảm được 65 pound (hơn 29kg) trong kế hoạch trong khi Randi giảm 35 pound (gần 19kg).

Những người nổi tiếng tự hào về việc duy trì hình thể của họ. Lấy ví dụ như Todd và Julie Chrisley và Sean và Catherine Lowe.

“Todd và tôi đang tham gia Kế hoạch đối tác với Nutrisystem,” Julie nói riêng với Us Weekly vào thứ Ba, ngày 18 tháng 1. “Tôi đã là đối tác của Nutrisystem được vài năm nay và tôi chính thức giảm được 27 pound (hơn 12kg). Khi Todd nhìn thấy kết quả mà tôi nhận được, anh ấy đã quyết định tham gia kế hoạch đối tác với tôi ”. Todd đã giảm được 13 pound (gần 6kg).

Sean và Catherine hợp tác với Nutrisystem để cùng nhau giải quyết các mục tiêu của họ. Catherine nói: “Kế hoạch Đối tác cho phép bạn nắm tay ai đó trong suốt quá trình giảm cân thăng trầm nhưng với Nutrisystem, còn nhiều thăng trầm hơn nhiều. Ngoại trừ trên quy mô của bạn. Rất nhiều sự xuống dốc. ”

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Từ khóa:   Giảm cân vợ chồng cùng giảm cân sức khỏe gia đình

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