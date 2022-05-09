6 cách để đốt cháy calo khi bạn ngủ

Bright Side cho biết, việc giảm cân có thể thách thức như thế nào. Và chúng tôi đã đưa ra một số mẹo sẽ giúp bạn tối ưu hóa giấc ngủ của mình để đốt cháy chất béo và giảm cân trong khi bạn đang ngủ.

Không gì có gì ấm áp hơn khi ngủ với một chiếc chăn to và nặng, nhưng nếu bạn muốn thu nhỏ vòng eo của mình, thực sự tốt hơn là đi ngủ mà không có chăn. Khi bạn ngủ ở nhiệt độ mát hơn, sự trao đổi chất của bạn tăng lên và bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong khi nghỉ ngơi. Điều kiện mát mẻ hơn vào ban đêm cũng làm tăng lượng "mỡ nâu " lành mạnh cho phép cơ thể bạn loại bỏ lượng đường trong máu không cần thiết và đốt cháy nhiều calo hơn.

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Đếm lượng calo và dành hàng giờ tại phòng tập thể dục chắc chắn có thể giúp bạn lấy lại vóc dáng, nhưng một trong những cách hiệu quả nhất để giảm số cân thừa đó chỉ đơn giản là ngủ nhiều hơn. Nếu bạn nghĩ rằng điều này nghe có vẻ quá phi lý, thì thực tế không phải vậy. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần ngủ thêm một giờ mỗi đêm sẽ giúp bạn ăn ít hơn 270 calo mỗi ngày mà không cần nỗ lực nhiều. Và trong hơn một năm, sẽ giảm được 9 pound khối lượng trong cơ thể.

3. Uống sinh tố protein trước khi đi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Những người muốn giảm cân sẵn sàng thử tất cả các loại chế độ ăn kiêng, bao gồm cả nhịn ăn gián đoạn, có thể khá khắc nghiệt đối với cơ thể của bạn. Đi ngủ khi bụng đói có thể khiến bạn thức đêm và ngủ không đủ giấc thực sự có thể khiến bạn tăng cân. Có rất nhiều món ăn nhẹ lành mạnh và bổ dưỡng mà bạn có thể ăn trước khi đi ngủ, và thức uống protein là một trong số đó. Bởi vì protein sinh nhiệt nhiều hơn carbs hoặc chất béo, nó khiến cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn để tiêu hóa nó.

4. Đeo mặt nạ ngủ

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ của bạn mà còn có thể khiến cơ thể bạn tích trữ nhiều chất béo hơn. Những người ngủ trong bóng tối có nguy cơ béo phì thấp hơn 21% so với những người ngủ trong những căn phòng sáng sủa nhất. Nếu bạn không thể đảm bảo bóng tối hoàn toàn trong phòng ngủ của mình, hãy chọn một loại mặt nạ ngủ thoải mái, chất lượng tốt có thể cung cấp bóng tối gần như hoàn toàn bất kỳ lúc nào trong ngày.

5. Đừng đi ngủ khi đói.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù ăn ít calo hơn sẽ giúp giảm cân, nhưng bỏ bữa tối có thể có tác dụng ngược lại. Khi bạn đột ngột giảm lượng calo nạp vào, cơ thể bạn sẽ tự động chuyển sang chế độ đói và giảm quá trình trao đổi chất để duy trì calo.

6. Ăn nhẹ trước khi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bạn không nên đi ngủ khi đói, nhưng việc ăn quá nhiều sẽ không mang lại lợi ích gì cho cơ thể bạn. Thay vì ăn nhiều đồ ăn trước khi ngủ, hãy chọn một bữa ăn nhẹ, lành mạnh và bổ dưỡng để tránh ăn quá nhiều và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn.

Bạn đã bao giờ cố gắng giảm cân chưa? Bạn thấy cách nào tốt nhất cho bạn?