Làm thế nào để tránh ăn quá nhiều sau khi tập thể dục?

Giảm cân 04/05/2022 16:02

Để tránh ăn quá nhiều sau khi tập luyện, bạn cần duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh giàu carbohydrate và protein. Cùng tìm hiểu thêm trong bài viết này nhé!

1. Tập thể dục trước khi ăn

Theo một số nghiên cứu, nhịn ăn gián đoạn có hiệu quả trong việc giảm trọng lượng cơ thể, mức cholesterol toàn phần và chất béo trung tính ở những người bình thường, thừa cân và béo phì. Để việc nhịn ăn gián đoạn đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên tập thể dục khoảng một giờ khi bụng đói.

Nếu bạn cảm thấy khó tập thể dục vào sáng sớm, hãy thử tập thể dục trước bữa trưa hoặc bữa tối. Bằng cách này, bạn có thể tránh việc tiêu thụ đồ ăn nhẹ. 

2. Ăn uống điều độ

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Bữa trưa và bữa tối có thể giúp kiểm soát cơn thèm ăn của bạn sau khi tập. Đặc biệt, thực phẩm giàu protein như thịt nạc, cá, đậu, sữa và các loại hạt mang lại cảm giác no lâu và rất quan trọng cho quá trình phục hồi cơ thể.

Một chế độ ăn uống cân bằng không chỉ giúp bạn chịu đựng sự mệt mỏi về thể chất mà còn giúp bạn tránh ăn quá nhiều. Nếu bạn không áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn, hãy lên thực đơn cụ thể cho các bữa trong ngày, kể cả bữa ăn phụ. 

3. Uống nhiều nước

Uống nước không chỉ làm giảm cảm giác thèm ăn mà còn bổ sung chất lỏng bị mất do tập thể dục. Nếu bạn vẫn đói sau khi uống nước, hãy thử ăn một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

4. Đừng tạo thói quen tìm kiếm thức ăn khi nhàm chán

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Khi bạn bạn thấy buồn miệng và chán nản, bạn có xu hướng tìm và ăn bất cứ thứ gì bạn muốn. Đôi khi bạn không thể chịu được sự lo lắng, căng thẳng, chán nản mà mở tủ lạnh ra và liên tục lục lọi đồ ăn. 

Tuy nhiên, bạn nên kiểm soát việc ăn uống theo giờ giấc, tập thể dục điều độ. Nếu bạn ăn nhiều loại thực phẩm không lành mạnh, nó sẽ làm giảm hiệu quả của việc tập thể dục, từ đó làm cho bạn căng thẳng và chán nản hơn.

Theo Step To Health

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Từ khóa:   tập thể dục giảm cân ăn uống điều độ

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