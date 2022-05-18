Trái cây có làm cản trở chế độ giảm cân của bạn không?

Giảm cân 18/05/2022 18:23

Trái cây chứa một lượng lớn vi chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, có một số loại trái cây mà bạn nên hạn chế tiêu thụ do hàm lượng đường của chúng có thể ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của bạn.

Trái cây chứa nhiều vitamin và vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe tốt, bạn có thể ăn những loại trái cây yêu thích của mình. Tuy nhiên, một số loại trái cây có thể làm tăng thêm calo trong chế độ ăn kiêng của bạn. 

1. Nho

Trái cây có làm cản trở chế độ giảm cân của bạn không? - Ảnh 1

Nho chứa nhiều đường và giàu khoáng chất và các đặc tính giúp xương khỏe mạnh. Nho còn giúp ngăn ngừa một số bệnh chẳng hạn như bệnh Alzheimer và ung thư đại trực tràng. Nguyên nhân là do nó có chứa tanin - một chất dinh dưỡng thực vật có đặc tính chống oxy hóa. 

Tuy nhiên, nếu bổ sung nho vào chế độ ăn ăn kiêng của bạn sẽ không thật sự giúp bạn giảm cân. Đúng hơn, cân nặng của bạn có thể tăng lên tùy thuộc vào loại nho mà bạn tiêu thụ. Trường hợp này, tốt nhất là bạn không nên ăn nho thường xuyên nếu đang thực hiện chế độ ăn giảm cân. 

2. Mãng cầu 

Loại quả này không có tác dụng giảm cân. Do đó, bạn có thể ăn nó bất cứ lúc nào, nhưng nó cũng mang lại lợi ích gì đặc biệt. Mãng cầu có hàm lượng đường cao và ít chất béo, protein. Tuy nhiên, nó cung cấp các khoáng chất như canxi, kali, sắt và nhiều chất xơ, có thể giúp kiểm soát được hệ tiêu hóa.

3. Trái bơ

Trái cây có làm cản trở chế độ giảm cân của bạn không? - Ảnh 2

Bơ là một loại trái cây không chỉ ngon mà còn có lợi cho sức khỏe. Nói chung, loại trái cây này được ăn kèm với nhiều loại thực phẩm và những người có vấn đề về rối loạn trao đổi chất được khuyến khích dùng loại trái cây này. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nửa quả bơ mỗi ngày có thể cung cấp cho cơ thể lượng calo và chất béo vừa phải.

Không có nghiên cứu nào chứng minh rằng quả bơ làm tăng trọng lượng. Tuy nhiên, vì hàm lượng chất béo cao nên tốt nhất bạn không nên lạm dụng nó quá nhiều. 

4. Dừa

Loại quả này cũng chứa nhiều calo và đường. Dầu dừa hoặc sữa được cho là có chứa lượng chất béo bão hòa tương đương với một miếng thịt.

Một số chuyên gia nói rằng loại quả này rất tốt cho việc giảm cân, nhưng cần phải được điều chỉnh hàm lượng hấp thụ. 

Theo Step To Health

Hiểu biết cơ thể của bạn là cách tốt nhất để lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp

Hiểu biết cơ thể của bạn là cách tốt nhất để lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp

Nếu bạn đã thử rất nhiều chế độ ăn kiêng nhưng chúng không hiệu quả với bạn, có thể là do cơ thể bạn đang hoạt động hơi khác so với những người khác. Khi đó, việc áp dụng chế độ ăn uống tiêu chuẩn sẽ không có tác dụng phù hợp với bạn và có thể có tác dụng ngược lại bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   trái cây giảm cân thực phẩm ảnh hưởng cân nặng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng