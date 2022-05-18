Trái cây có làm cản trở chế độ giảm cân của bạn không?

Trái cây chứa nhiều vitamin và vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe tốt, bạn có thể ăn những loại trái cây yêu thích của mình. Tuy nhiên, một số loại trái cây có thể làm tăng thêm calo trong chế độ ăn kiêng của bạn.

Tuy nhiên, nếu bổ sung nho vào chế độ ăn ăn kiêng của bạn sẽ không thật sự giúp bạn giảm cân . Đúng hơn, cân nặng của bạn có thể tăng lên tùy thuộc vào loại nho mà bạn tiêu thụ. Trường hợp này, tốt nhất là bạn không nên ăn nho thường xuyên nếu đang thực hiện chế độ ăn giảm cân.

Nho chứa nhiều đường và giàu khoáng chất và các đặc tính giúp xương khỏe mạnh. Nho còn giúp ngăn ngừa một số bệnh chẳng hạn như bệnh Alzheimer và ung thư đại trực tràng. Nguyên nhân là do nó có chứa tanin - một chất dinh dưỡng thực vật có đặc tính chống oxy hóa.

2. Mãng cầu

Loại quả này không có tác dụng giảm cân. Do đó, bạn có thể ăn nó bất cứ lúc nào, nhưng nó cũng mang lại lợi ích gì đặc biệt. Mãng cầu có hàm lượng đường cao và ít chất béo, protein. Tuy nhiên, nó cung cấp các khoáng chất như canxi, kali, sắt và nhiều chất xơ, có thể giúp kiểm soát được hệ tiêu hóa.

3. Trái bơ

Bơ là một loại trái cây không chỉ ngon mà còn có lợi cho sức khỏe. Nói chung, loại trái cây này được ăn kèm với nhiều loại thực phẩm và những người có vấn đề về rối loạn trao đổi chất được khuyến khích dùng loại trái cây này. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nửa quả bơ mỗi ngày có thể cung cấp cho cơ thể lượng calo và chất béo vừa phải.

Không có nghiên cứu nào chứng minh rằng quả bơ làm tăng trọng lượng. Tuy nhiên, vì hàm lượng chất béo cao nên tốt nhất bạn không nên lạm dụng nó quá nhiều.

4. Dừa

Loại quả này cũng chứa nhiều calo và đường. Dầu dừa hoặc sữa được cho là có chứa lượng chất béo bão hòa tương đương với một miếng thịt.

Một số chuyên gia nói rằng loại quả này rất tốt cho việc giảm cân, nhưng cần phải được điều chỉnh hàm lượng hấp thụ.

Theo Step To Health