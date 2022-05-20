7 loại trái cây có thể giúp bạn giảm cân trong mùa hè

Những người quản lý chế độ ăn kiêng để giảm cân thường tránh trái cây vì đường chứa trong nó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể thay thế một bữa ăn nhẹ bằng một hoặc hai lát trái cây? Nó sẽ không có lợi về lâu dài phải không? Trái cây cũng giàu chất xơ có thể giúp ngăn ngừa tình trạng ăn uống không kiểm soát hơn các thực phẩm bình thường. Tpạ chí 'Men's Health' của Mỹ giới thiệu 7 loại trái cây bổ dưỡng và giúp giảm cân hiệu quả trong mùa hè này.

Dứa Ảnh minh họa: Internet Dứa là một kho tàng vitamin và khoáng chất. Khi bạn quá mệt mỏi với việc chỉ ăn ức gà và bông cải xanh, một lát dứa trong miệng sẽ giúp bạn vui vẻ trở lại. Dứa cũng có hàm lượng calo thấp so với vị ngọt của nó vì vậy bạn không phải lo lắng về việc tăng cân. Dưa hấu Ảnh minh họa: Internet Dưa hấu, một loại trái cây mùa hè giúp làm dịu cơn khát và tăng cường năng lượng. Nó chứa 92% là nước vì vậy, bạn có thể cảm thấy no mà không tăng quá nhiều calo. Dưa hấu đặc biệt tốt cho nam giới vì rất giàu chất lycopene chống oxy hóa nên nó có tác dụng ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt.

Bưởi Ảnh minh họa: Internet Chế độ ăn kiêng bằng bưởi đã nổi tiếng với nhiều người. Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn bưởi không giúp làm tan mỡ một cách tức thời. Tuy nhiên, bưởi rất giàu nước và tạo cảm giác no, giúp bạn kiểm soát chế độ ăn uống của mình. Ăn nửa quả bưởi vào mỗi buổi sáng cùng một chút mật ong hoặc một ít sữa chua Hy Lạp sẽ rất tốt cho việc giảm cân. Lê Ảnh minh họa: Internet Một quả lê chứa 6 gam chất xơ. Nếu bạn đang muốn quản lý cân nặng của mình thì hãy thử dùng lê như một món ăn nhẹ. Nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác no lâu vì vậy quá trình cắt giảm bữa ăn của bạn sẽ đỡ đau khổ hơn. Lê cũng rất giàu kali - một chất rất quan trọng cho cơ bắp. Ăn lót dạ sau khi tập thể dục thậm chí còn tốt hơn so với bơ đậu phộng.

Việt quất Ảnh minh họa: Internet Việt quất cũng giàu chất xơ vì vậy ăn một lượng nhỏ có thể khiến bạn cảm thấy no. Ăn kèm với bột yến mạch, sữa chua, hoặc sinh tố đều rất tốt. Quả việt quất đông lạnh cũng tốt mà lại không quá đắt. Cam Ảnh minh họa: Internet Cam chứa nhiều loại vitamin khác nhau và cũng chứa nhiều nước. Vị ngọt thanh nhưng ưu điểm là ít calo là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng hoặc bữa trưa với salad ức gà. Táo Ảnh minh họa: Internet Táo rất giàu chất xơ, vì vậy nó giúp bạn kiểm soát cân nặng của mình một cách hợp lý. Phần giàu chất xơ nhất của quả táo là vỏ vì vậy tốt nhất là đừng gọt nó đi. Khi đói, hãy thử ăn một quả trứng luộc với quả táo như một món ăn nhẹ. Nó giúp bạn hạn chế sự thèm ăn và cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như protein và vitamin C. (Theo Kormedi)

4 thức uống dành cho mùa hè không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giúp giảm mỡ bụng Vào mùa hè, bạn cần uống nhiều nước. Tuy nhiên, chỉ uống nước thôi là chưa đủ mà nước chanh hoặc đồ uống thể thao thì thường chứa nhiều calo. Vậy có loại thức uống nào giúp thỏa mãn cơn khát, ngon miệng và tốt cho việc kiểm soát cân nặng không?

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