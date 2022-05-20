Những loại thực phẩm nên ăn sau khi tập thể dục để tăng hiệu quả

Nếu bạn muốn đi bộ vào buổi sáng hay buổi chiều tối để tránh nắng thì trong trường hợp này, tốt hơn hết bạn nên ăn những thực phẩm chứa ít calo để giúp tăng cường hiệu quả của việc tập luyện. Về vấn đề này, hãy cùng tham khảo một số thực phẩm mùa hè nên ăn sau khi tập thể dục do HuffPost.com giới thiệu.
Chuối
Chuối chứa nhiều calo và nhiều kali, làm cho nó trở thành một trong những thực phẩm phổ biến nhất cho các vận động viên, những người bị mất nhiều chất điện giải do đổ mồ hôi. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ và vitamin B.
Sữa sô cô la
Sữa sô cô la ít béo tốt hơn đồ uống thể thao. Theo một nghiên cứu của Mayo Clinnic ở Mỹ, sữa ít béo có ba thứ bạn cần để phục hồi sau khi tập luyện: carbohydrate dựa trên lactose, chất điện giải kali và natri, casein và whey protein.
Đồ uống có caffein
Không giống như các vận động viên cần sức bền, người bình thường không cần nhiều chất điện giải và carbohydrate. Do đó, nếu bạn tập thể dục trong khoảng một giờ với cường độ vừa phải, bạn có thể chỉ uống đồ uống ít calo chứa khoảng 100mg caffeine, chẳng hạn như cà phê đá hoặc trà đá.
Nho khô
Gần đây, ngoài đồ uống thể thao trong quá trình tập luyện, việc nhai thức ăn có chứa đường, chất điện giải và calo được khuyến khích. Trong trường hợp này, trái cây khô như nho khô hay quả vả được khuyến khích.
Nước dừa
Nước dừa đang được quảng cáo là "thức uống thể thao của thiên nhiên". Mặc dù hơi phóng đại nhưng nó rất được khuyến khích vì nó chứa nhiều chất điện giải kali và ít calo. Dù sao tập thể dục khoảng một tiếng đồng hồ cũng cần bổ sung chất điện giải, đường, calo vừa phải nên đồ ăn thức uống tự nhiên cũng là một lựa chọn không tồi cho những người tập thể dục.
(Theo Kormedi)