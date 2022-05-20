Những loại thực phẩm nên ăn sau khi tập thể dục để tăng hiệu quả

Chuối

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Chuối chứa nhiều calo và nhiều kali, làm cho nó trở thành một trong những thực phẩm phổ biến nhất cho các vận động viên, những người bị mất nhiều chất điện giải do đổ mồ hôi. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ và vitamin B.

Sữa sô cô la

Ảnh minh họa: Internet

Sữa sô cô la ít béo tốt hơn đồ uống thể thao. Theo một nghiên cứu của Mayo Clinnic ở Mỹ, sữa ít béo có ba thứ bạn cần để phục hồi sau khi tập luyện: carbohydrate dựa trên lactose, chất điện giải kali và natri, casein và whey protein.