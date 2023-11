Những lý do vì sao bạn nên ăn việt quất

Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa

Cũng giống như kim loại bị oxy hóa và gỉ sét khi tiếp xúc lâu với không khí, thành tế bào của con người cũng bị oxy hóa khi tiếp xúc với các gốc tự do. Các gốc tự do này tấn công và làm hỏng các tế bào trong cơ thể gây viêm và cuối cùng là ung thư. Nó có liên quan mật thiết đến các bệnh thoái hóa như bệnh tim mạch, sa sút trí tuệ, viêm khớp và đục thủy tinh thể. Việt quất là thực phẩm chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do quá mức, là gốc rễ của mọi bệnh tật và là thủ phạm chính đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Quả việt quất có hàm lượng anthocyanin cao nhất trong số các loại trái cây và được coi là một chất chống lão hóa mạnh mẽ. Anthocyanins là sắc tố có trong thực vật và chủ yếu có màu đỏ và tím. Là một chất chống lão hóa loại bỏ các gốc tự do trong tế bào thực vật và tế bào động vật, giúp ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ thị lực, có tác dụng chống viêm và giải phóng kim loại nặng.