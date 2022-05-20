Những lý do vì sao bạn nên ăn việt quất

Gần đây, diện tích trồng cây việt quất đã tăng lên đáng kể. Điều này là do nhiều người đang tìm kiếm nó như một loại thực phẩm giúp ích cho cơ thể chống lại sự lão hóa. Quả việt quất giúp ngăn chặn quá trình lão hóa bằng cách loại bỏ các gốc tự do, là những gốc oxy còn sót lại trong cơ thể. Đó là những điều cơ bản về việt quất và cùng tìm hiểu thêm về những tác dụng của việt quất qua bài viết này.

Ảnh minh họa: Internet Chống lão hóa Cũng giống như kim loại bị oxy hóa và gỉ sét khi tiếp xúc lâu với không khí, thành tế bào của con người cũng bị oxy hóa khi tiếp xúc với các gốc tự do. Các gốc tự do này tấn công và làm hỏng các tế bào trong cơ thể gây viêm và cuối cùng là ung thư. Nó có liên quan mật thiết đến các bệnh thoái hóa như bệnh tim mạch, sa sút trí tuệ, viêm khớp và đục thủy tinh thể. Việt quất là thực phẩm chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do quá mức, là gốc rễ của mọi bệnh tật và là thủ phạm chính đẩy nhanh quá trình lão hóa. Quả việt quất có hàm lượng anthocyanin cao nhất trong số các loại trái cây và được coi là một chất chống lão hóa mạnh mẽ. Anthocyanins là sắc tố có trong thực vật và chủ yếu có màu đỏ và tím. Là một chất chống lão hóa loại bỏ các gốc tự do trong tế bào thực vật và tế bào động vật, giúp ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ thị lực, có tác dụng chống viêm và giải phóng kim loại nặng.

Những lợi ích sức khỏe của quả việt quất đến từ anthocyanins, một thành phần màu tím có trong quả. Một nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã so sánh quả việt quất với hơn 40 loại trái cây và rau quả và phát hiện ra rằng quả việt quất có hoạt tính chống oxy hóa cao nhất. Trong việt quất, 5 loại anthocyanins (delphinidin, cyanidin, petunidin, malvidin và pheonidine) và 3 loại đường (glucose, galactose, arabinose) được kết hợp với nhau để tạo ra 15 loại anthocyanins. Giảm cholesterol xấu và giúp bàng quang khỏe mạnh Tiêu thụ thường xuyên việt quất có thể làm giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể. Nó giúp giảm tỷ lệ đột quỵ và bệnh tim mạch do tích tụ cholesterol. Nó cũng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa béo phì.

Quả việt quất cũng rất tốt để ngăn ngừa nhiễm trùng ở đường tiết niệu làm thoát nước tiểu. Điều này dường như là do các chất chống oxy hóa trong quả việt quất ngăn chặn vi khuẩn phát triển trong đường tiết niệu, chẳng hạn như bàng quang và đường tiết niệu. Vì vậy, nên ăn việt quất thường xuyên để giữ gìn sức khỏe của đường tiết niệu vốn có xu hướng xấu đi ở tuổi trung niên và giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Giảm mệt mỏi cho mắt và cải thiện thị lực Quả việt quất có liên quan mật thiết đến sức khỏe của mắt. Điều này cũng là do hiệu ứng anthocyanin. Rhodopsin được gọi là tế bào màu đỏ trong võng mạc của con người, truyền các xung động ánh sáng đến não, tạo cảm giác như một vật thể đang được nhìn thấy. Nếu mắt tiếp tục 'làm việc quá sức' hoặc khi chúng ta già đi, rhodopsin sẽ bị phân hủy từ từ, dẫn đến suy giảm thị lực. Anthocyanins trong quả việt quất có tác dụng kích thích tái tổng hợp rhodopsin. Nếu bạn ăn khoảng 40g việt quất mỗi ngày (20 - 30 quả) trong vòng 3 tháng trở lên, có nghiên cứu cho thấy nó có tác dụng cải thiện thị lực và ngăn chặn tình trạng mờ mắt. Tác dụng của anthocyanins xuất hiện khoảng 4 giờ sau khi ăn quả việt quất nhưng sẽ biến mất trong vòng 24 giờ. Giúp ngăn ngừa ung thư Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin Ung thư Quốc gia, anthocyanins trong quả việt quất giúp ngăn ngừa ung thư vì chúng có khả năng giải độc các chất gây ung thư trong cơ thể. Việt quất không chỉ có tác dụng chống lão hóa mà còn rất giàu chất xơ, có tác dụng ngăn ngừa táo bón và ung thư ruột kết. 100g quả việt quất chứa 2,7g chất xơ, gấp 2,5 lần chuối. Chất xơ có trong quả việt quất ức chế sự hấp thụ đường và cholesterol trong ruột và ngăn ngừa sự hình thành của các chất có hại để giữ cho đường ruột khỏe mạnh. Chính vì chức năng này mà nó rất tốt cho bệnh táo bón và có tác dụng phòng chống ung thư ruột kết. (Theo Kormedi)

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