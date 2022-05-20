Giận dữ là một phản ứng bình thường. Cảm xúc mạnh mẽ này là một phần của bản chất con người và xảy ra khi chúng ta không đạt được điều mình muốn. Tâm trạng tồi tệ có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ và những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta có thể làm gì để thoát khỏi tình trạng này? Mặc dù có cảm giác như chúng ta không thể kiểm soát được bản thân khi tức giận, nhưng điều đó là có thể và làm được - chỉ cần nỗ lực. Bạn phải cam kết vượt qua cảm xúc của mình và không để nó làm hỏng phần còn lại trong ngày của bạn. Cần thực hành để làm được điều này và đây là 10 cách bạn có thể vượt qua cơn giận dữ hoặc tâm trạng tồi tệ.

Thay vì phớt lờ những cảm xúc tiêu cực, hãy thừa nhận chúng và đặt tên cho chúng. Nắm bắt cảm xúc và bài tập này có thể đơn giản như nói rằng bạn đang có tâm trạng tồi tệ. Cũng cần lưu ý đến những gì bạn đang cảm thấy về thể chất, chẳng hạn như tim của bạn đang đập nhanh hoặc nếu dạ dày của bạn đang thắt chặt.

Đừng rơi vào bẫy của những lời khuyên thông thường cho rằng tốt nhất là bạn nên phớt lờ sự tức giận hoặc tâm trạng tồi tệ của mình. Kìm nén cảm xúc của bạn có thể trở nên không tốt cho sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn. Hầu như lúc nào nó cũng không hiệu quả, bởi vì bạn sẽ bùng nổ với những cảm xúc tiêu cực hoặc kết thúc với những thói quen xấu như lạm dụng chất kích thích và nghiện rượu, cảm thấy cô đơn (vì bạn cảm thấy cần phải bảo vệ bản thân nên bạn xây dựng bức tường cảm xúc này ), hoặc thậm chí đau đớn về thể xác khi cơ thể chúng ta bị đau đầu, các vấn đề về tiêu hóa và một loạt các vấn đề sức khỏe khác.

Biết rõ "Tại sao"

Tâm trạng tồi tệ không phải ngẫu nhiên xảy ra. Có một yếu tố kích hoạt và bạn cần nhận thức được yếu tố kích hoạt đó để có thể tránh lặp lại cảm xúc tiêu cực. Khi bạn đủ bình tĩnh để suy nghĩ lại, hãy thử kiểm tra xem bạn cảm thấy tức giận trong bao lâu, tần suất ra sao và đâu là nguyên nhân phổ biến. Viết chúng ra hoặc nói chuyện với người mà bạn tin tưởng. Đôi khi chỉ đơn giản là cởi mở sẽ giúp ích rất nhiều nhưng đối với một số người, tìm kiếm sự giúp đỡ của một nhà trị liệu chuyên nghiệp mới là câu trả lời.

Hoạt động thể chất

Kết hợp tập thể dục vào lối sống của bạn và cảm thấy trái tim của bạn đang bơm máu. Các bài tập cũng giải phóng các chất hóa học hạnh phúc như dopamine, endorphin và serotonin. Bạn không phải thực hiện một thói quen tập luyện. Thực hiện giậm nhảy hoặc chạy tại chỗ là đủ. Thêm vào đó, nó trở thành một sự phân tâm lớn.

Ăn nhẹ

Đôi khi tâm trạng tồi tệ của bạn có thể là do nguyên nhân nào đó về thể chất, chẳng hạn như đói. Bạn có thể làm việc quá sức và quên ăn. Ăn một bữa ăn nhẹ lành mạnh và theo dõi tâm trạng của bạn chuyển từ chua sang ngọt chỉ trong chốc lát.

Hãy chánh niệm

Hành động này có thể giúp bạn suy nghĩ bất cứ khi nào có điều gì đó không theo ý bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách ngồi yên lặng trong năm phút và hít thở sâu, hoặc bạn có thể đặt ra ý định mà bạn muốn đạt được trong ngày hôm đó. Đó là tất cả về việc chuyển trọng tâm của bạn từ điều xấu sang điều tốt.

Hãy vui vẻ

Hành động mỉm cười có thể đánh lừa tâm trí bạn rằng bạn đang thực sự hạnh phúc. Mỉm cười sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin, một chất hóa học mang lại cảm giác hạnh phúc. Dù nụ cười có gượng gạo hay không, bộ não của bạn sẽ không nhận biết được sự khác biệt!

Hãy vui vẻ lên

Các dấu hiệu trực quan

Viết ra những mẩu giấy ghi chú nhỏ mà bạn có thể rải xung quanh nhà với những lời động viên, chẳng hạn như “Bạn làm được mà!” hoặc "Đừng quên hít thở sâu". Những ghi chú này sẽ hoạt động như những lời nhắc nhở khi bạn đang có tâm trạng tồi tệ; nhìn thấy những câu nói tích cực như vậy có thể thay đổi cảm xúc của bạn.

Gọi một người bạn

Gọi cho một người bạn đáng tin cậy và xả hơi. Kể tất cả điều đó cho một người mà bạn biết, người hỗ trợ bạn có thể làm nên điều kỳ diệu. Trò chuyện với bạn bè có một tác dụng khác - bạn sẽ bị phân tâm bởi trải nghiệm mới và rất có thể sẽ quên đi cơn tức giận của mình.

Học cách buông xuôi

Đôi khi những gì gây ra cảm xúc tiêu cực không chỉ là những sắc thái đơn giản, mà nó có thể là một trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ mà bạn phải hồi tưởng lại nhiều lần. Hãy phá bỏ thói quen và học cách buông bỏ nó. Học cách nhận ra rằng không phải mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Làm điều gì đó giúp bạn giải tỏa cơn giận, như viết ra cảm nhận của bạn về trải nghiệm hoặc một người cụ thể và đốt giấy.

Tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp nếu bạn cần

Nếu cảm giác tức giận và tiêu cực luôn ập đến với bạn, có lẽ đã đến lúc bạn nên tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ trị liệu. Nếu bạn đã liên tục đả kích người khác, tâm trạng tồi tệ trong vài tuần hoặc nếu sự tiêu cực của bạn đang bắt đầu cản trở mối quan hệ của bạn với người khác, thì đã đến lúc đặt lịch hẹn.