Dành 5 phút làm những việc này vào buổi sáng để cải thiện chất lượng cuộc sống và tâm trạng ngày mới

5 phút vào mỗi buổi sáng có thể làm giảm căng thẳng, nâng cao tâm trạng của bạn và tiếp thêm sinh lực cho bạn. Cổng thông tin y tế và sức khỏe của Mỹ - 'WebMD' giới thiệu một số cách cải thiện chất lượng cuộc sống chỉ trong 5 phút.

Bạn không cần phải trở thành một người “cuồng” dọn dẹp. Hãy bắt đầu từ việc làm nhỏ như sắp xếp giường ngủ của mình là đã có thể tạo ra một môi trường yên tĩnh. Ngoài ra, giữ cho phòng ngủ ngăn nắp cũng góp phần đảm bảo bạn có một giấc ngủ ngon.

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Hãy chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng. Trái cây hoặc các loại hạt không ướp muối, phô mai hoặc sữa chua ít đường. Những món ăn nhẹ này sẽ phòng cho trường hợp bạn đói vào buổi chiều hoặc bất cứ lúc nào bạn thấy đói trong ngày.

Lau bàn làm việc

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Một xấp giấy và cốc cà phê đã uống hết chất đống trên bàn làm việc có thể khiến bạn mất tập trung và giảm năng suất làm việc. Dọn dẹp gọn gàng môi trường làm việc của bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy có tổ chức và tập trung hơn vào công việc của bạn.

Nghe nhạc

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nghe nhạc nhẹ buổi sáng có tác dụng làm giảm huyết áp, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Âm nhạc có khả năng thay đổi tâm trạng của bạn.

Ngửi chanh

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Mũi là một cơ quan cảm giác bị đánh giá thấp. Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy thành phần linarol trong chanh giúp giảm bớt căng thẳng khi bạn phải đưa ra quyết định cách đối mặt với mọi mối nguy hiểm ngay trước mắt. Húng quế và cây bách xù hoặc hoa oải hương cũng có tác dụng này.

Căng cơ

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Bạn không cần phải kéo căng cơ như tập các bài căng cơ nặng. Bạn chỉ cần di chuyển cơ thể nhẹ nhàng một chút. Mở rộng cánh tay của bạn rồi đưa cao trên đầu, hoặc nâng vai lên và xuống một vài lần. Tựa người vào tường và duỗi thẳng chân cũng là một ý kiến ​​hay. Việc làm này sẽ giúp cải thiện máu lưu thông và tăng tính linh hoạt, thư giãn cơ bắp và giảm căng thẳng.

Thiền định

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Hãy ngồi thoải mái trên ghế hoặc trên sàn nhà, thậm chí ngay trên giường. Sau đó hít vào và thở ra trong vài phút. Sẽ có rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu, nhưng đừng bận tâm đến những thứ đó. Chỉ cần chú ý đến hơi thở của bạn. Chỉ cần dành vài phút thiền định mỗi ngày cũng có thể giúp bạn kiểm soát căng thẳng.

Viết nhật ký những điều biết ơn mỗi ngày

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Bạn không cần viết quá nhiều như một bài văn, chỉ cần một vài câu trong vài phút là được. Viết về điều gì đó mà bạn biết ơn cho ngày hôm đó, dù lớn hay nhỏ. Mọi người có xu hướng phàn nàn về thời tiết, điều kiện giao thông và công việc, dẫn đến khi những điều này xảy ra, năng lượng tiêu cực sẽ quét qua cơ thể. Sự biết ơn có thể giúp bạn nhận ra những khía cạnh tích cực của cuộc sống.