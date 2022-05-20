5 lý do khiến đậu trở thành thực phẩm cực kỳ tốt cho bạn

Để có được tuổi thọ lâu dài và khỏe mạnh thì bạn phải thật chăm chỉ để 'cứu' cơ bắp của mình. Ngay cả bây giờ, cơ bắp của chúng ta có thể giảm xuống lúc nào không biết. Để duy trì cơ bắp, bạn cần ăn thực phẩm giàu protein cùng với một chế độ tập luyện ưu việt.

Ảnh minh họa: Internet Gia tài lớn nhất của chúng ta không phải một căn nhà mà là cơ bắp Nhiều người thiếu tập thể dục vì họ sống ở nhà trong một thời gian dài do COVID-19. Trong những lúc như thế này, điều quan trọng là bạn phải duy trì sức mạnh của cơ bắp. Một người khỏe mạnh nên thực hiện các bài tập rèn luyện sức bền như squat và leo cầu thang. Nếu tập thể dục cường độ cao là gánh nặng với bạn thì cơ thể bạn cần phải di chuyển thường xuyên. Dọn dẹp và rửa bát cũng là những hoạt động thể chất tuyệt vời. Nếu bạn ngồi một chỗ sau khi ăn thì nó chính là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe của bạn. Nếu bạn không tập thể dục thì dù có ăn thực phẩm giàu protein thì cơ bắp của bạn sẽ mất kiểm soát. Trong những trường hợp nghiêm trọng, nó sẽ giảm 1% mỗi năm ở một số người. Protein tốt cho việc xây dựng cơ bắp được tìm thấy trong thực phẩm động vật như thịt bò, thịt lợn và thịt gà nhưng nó cũng được tìm thấy trong thực phẩm thực vật như đậu, nấm và các loại hạt.

Đậu nành gần với thịt hơn ngũ cốc Đậu nành là nguồn cung cấp protein và chất béo thực vật quan trọng mà gạo thường thiếu. Tương và miso mà chúng ta ăn hàng ngày được làm từ đậu nành, đậu phụ và giá đỗ cũng được làm từ đậu nành. Sở dĩ miso không quá mặn và rất tốt cho cơ thể là vì nó được làm từ đậu nành. Theo dữ liệu từ Viện Hàn lâm Khoa học Thực phẩm Quốc gia, hạt đậu nành chứa rất ít tinh bột nhưng chứa đến 40% protein khiến nó giàu dinh dưỡng hơn bất kỳ loại cây trồng nào khác trên trái đất. Ngoài ra, nó còn chứa 30% carbohydrate và 20% chất béo. Về thành phần hóa học, đậu nành giống như thịt hơn là một số loại ngũ cốc. Dầu trong đậu tương đa phần có thành phần là các axit béo không no rất tốt cho cơ thể nên có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu.

Đạm đậu nành, tại sao lại tốt cho việc ngăn ngừa cao huyết áp? Protein đậu nành chứa các peptide có tác dụng ngăn ngừa huyết áp cao. Thành phần này can thiệp vào chức năng của enzym chuyển đổi angiotensin (ACE), một loại enzym trong cơ thể sản xuất angiotensin là một hợp chất làm tăng huyết áp. Đậu nành cũng ngăn ngừa sự mất canxi của cơ thể. Canxi là một khoáng chất quan trọng để xây dựng và duy trì xương và răng, đồng thời có vai trò điều hòa huyết áp. Ngoài ra, thành phần lipid có trong đậu nành còn ngăn ngừa các bệnh tim mạch, chất xơ giúp cải thiện chức năng đường ruột. Tại sao isoflavone trong đậu nành lại tốt cho việc ngăn ngừa ung thư vú? Một trong những thành phần của đậu nành được chú ý gần đây là isoflavon, chứa 100-300 mg. Isoflavone có cấu trúc hóa học tương tự như cấu trúc hóa học của nội tiết tố nữ estrogen, do đó hoạt động tương tự như estrogen trong cơ thể người. Theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Ung thư Quốc gia, trong khi estrogen đóng vai trò như một yếu tố nguy cơ gây ung thư vú thì isoflavone lại làm giảm nguy cơ ung thư vú vì chúng không phải là hormone mà là chất thay thế. Isoflavone làm giảm nguy cơ ung thư vú cũng như ung thư tuyến tiền liệt, buồng trứng, đại trực tràng và nội mạc tử cung. Genistein trong đậu nành được chứng minh là có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và ức chế sự di căn của ung thư. Giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ Alzheimer Đậu nành cũng chứa lecithin. Lecithin được cấu tạo từ nhiều thành phần khác nhau như PC và PS, đặc biệt PC (phosphatidylcholine) giúp phục hồi màng tế bào và giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer. PC là thành phần chính của màng sinh học, chiếm khoảng 50% tổng số phospholipid trong mô của động vật có vú. Mọi người hiện nay đều biết rằng đậu nành là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Không chỉ có đậu nành mà đậu phụ, giá đỗ, tương đậu đều là những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tập thể dục và ăn các loại đậu giàu protein thường xuyên là một trợ giúp tuyệt vời để có một tuổi thọ khỏe mạnh. (Theo Kormedi)

Những lý do vì sao bạn nên ăn việt quất Gần đây, diện tích trồng cây việt quất đã tăng lên đáng kể. Điều này là do nhiều người đang tìm kiếm nó như một loại thực phẩm giúp ích cho cơ thể chống lại sự lão hóa. Quả việt quất giúp ngăn chặn quá trình lão hóa bằng cách loại bỏ các gốc tự do, là những gốc oxy còn sót lại trong cơ thể. Đó là những điều cơ bản về việt quất và cùng tìm hiểu thêm về những tác dụng của việt quất qua bài viết này.

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