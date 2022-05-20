4 thức uống dành cho mùa hè không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giúp giảm mỡ bụng

Vào mùa hè, bạn cần uống nhiều nước. Tuy nhiên, chỉ uống nước thôi là chưa đủ mà nước chanh hoặc đồ uống thể thao thì thường chứa nhiều calo. Vậy có loại thức uống nào giúp thỏa mãn cơn khát, ngon miệng và tốt cho việc kiểm soát cân nặng không? Hãy cùng tham khảo 4 thức uống tốt cho sức khỏe mùa hè mà 'Prevention.com' đã giới thiệu không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giúp giải cơn khát và giảm cân.

Trà đá

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh có chứa catechin, một chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa ung thư và bệnh tim, cũng như giảm mỡ bụng. Uống một cốc trà xanh đá xay trước khi tập luyện giúp tăng hiệu quả đốt cháy chất béo trong quá trình tập aerobic.