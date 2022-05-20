4 thức uống dành cho mùa hè không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giúp giảm mỡ bụng

Kiến thức hay 20/05/2022 14:43

Vào mùa hè, bạn cần uống nhiều nước. Tuy nhiên, chỉ uống nước thôi là chưa đủ mà nước chanh hoặc đồ uống thể thao thì thường chứa nhiều calo. Vậy có loại thức uống nào giúp thỏa mãn cơn khát, ngon miệng và tốt cho việc kiểm soát cân nặng không?

Vào mùa hè, bạn cần uống nhiều nước. Tuy nhiên, chỉ uống nước thôi là chưa đủ mà nước chanh hoặc đồ uống thể thao thì thường chứa nhiều calo. Vậy có loại thức uống nào giúp thỏa mãn cơn khát, ngon miệng và tốt cho việc kiểm soát cân nặng không? Hãy cùng tham khảo 4 thức uống tốt cho sức khỏe mùa hè mà 'Prevention.com' đã giới thiệu không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giúp giải cơn khát và giảm cân.

Trà đá

4 thức uống dành cho mùa hè không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giúp giảm mỡ bụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh có chứa catechin, một chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa ung thư và bệnh tim, cũng như giảm mỡ bụng. Uống một cốc trà xanh đá xay trước khi tập luyện giúp tăng hiệu quả đốt cháy chất béo trong quá trình tập aerobic.

Sinh tố dưa hấu

4 thức uống dành cho mùa hè không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giúp giảm mỡ bụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố là một cách tuyệt vời để giữ nước, trừ khi được thêm đường như sherbet. Đặc biệt, dưa hấu là một nguyên liệu làm sinh tố có hàm lượng calo thấp. Ngoài việc chứa nhiều nước nó cũng rất giàu chất dinh dưỡng như lycopene và arginine. Arginine là một loại axit amin làm giảm lượng mỡ trong cơ thể và tăng khối lượng cơ.

 Frappé dứa

4 thức uống dành cho mùa hè không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giúp giảm mỡ bụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên thêm một thìa dầu hạt lanh khi làm món dứa này. Các chất béo tốt trong hạt lanh giúp bạn giảm mỡ bụng. Thành phần bromelain trong dứa giúp phân hủy protein, hỗ trợ tiêu hóa và giảm mỡ bụng.

Trà bạc hà đá

4 thức uống dành cho mùa hè không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giúp giảm mỡ bụng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ mang lại cảm giác sảng khoái trong mùa hè mà còn rất tốt để giải quyết tình trạng béo bụng. Bạc hà cải thiện khả năng xử lý chất béo của dạ dày và làm cho thực phẩm giàu chất béo như bánh mì kẹp thịt và bít tết tiêu hóa nhanh hơn. Điều này sẽ giúp bụng không bị phình ra.

(Theo Kormedi)

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