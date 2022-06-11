Những lợi ích sức khỏe của việc uống vitamin C liên tục là gì? Bây giờ biết vẫn chưa muộn

Sức khỏe 11/06/2022 12:01

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại vitamin C, và chắc hẳn một số người sẽ gặp khó khăn khi lựa chọn, bởi giá từng loại vitamin C rất chênh lệch nhau. Vậy vitamin đắt tiền liệu có tốt? Bổ sung vitamin C thường xuyên có lợi gì cho cơ thể?

Có phải vitamin C càng đắt càng tốt?

Câu trả lời là: Không nhất thiết là phải đắt. Vì Vitamin C, đúng như tên gọi, là một loại thuốc dùng để bổ sung vitamin cho cơ thể. Về cơ bản công dụng là hoàn toàn giống nhau, loại vitamin C giá cao, được coi là có tác dụng tốt hơn thực chất chỉ là tạo tâm lý an tâm cho người mua, những người có châm ngôn sống "Đắt xắt ra miếng" hay "Tiền nào của đó".

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Cơ thể không thể tự tạo ra vitamin C, nhưng chúng ta cần vitamin C cho chức năng miễn dịch, cấu trúc xương, hấp thụ sắt và làn da khỏe mạnh

Những lợi ích sức khỏe của việc uống vitamin C thường xuyên là gì?

1. Tăng cường sức đề kháng

Khi bị cảm và đến bệnh viện để điều trị , bác sĩ sẽ thường khuyên bạn nên uống bổ sung thêm vitamin C, vì vitamin C có thể giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, đồng thời làm thời gian bị cảm lạnh được rút ngắn và giúp cơ thể của bạn sớm được hồi phục hơn. Đặc biệt đối với những người có hệ miễn dịch yếu, việc thường xuyên bổ sung thêm vitamin C cho cơ thể là rất cần thiết.

2. Chất chống oxy hóa

Những lợi ích sức khỏe của việc uống vitamin C liên tục là gì? Bây giờ biết vẫn chưa muộn - Ảnh 2

Tác dụng chống oxy hóa của vitamin C rất lý tưởng, đối với những người bị nám da, có thể lựa chọn bổ sung vitamin C vào thực đơn hàng ngày. Kiên trì sử dụng lâu dài có thể làm cho vết nám mờ dần. Mặt khác, những người không bị tình trạng nám da cũng có thể phòng ngừa bằng cách bổ sung vitamin C để tình trạng da được tốt hơn, các gốc tự do trong cơ thể được làm sạch từ trong ra ngoài. Từ đó làn da của bạn sẽ trông trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn.

3. Giúp tổng hợp collagen

Collagen là yếu tố quan trọng quyết định độ đàn hồi của da, khi con người già đi thì lượng collagen trên da sẽ mất đi rất nhiều, vì thế trong quá trình tổng hợp collagen phải cần có vitamin C. Việc bổ sung nhiều vitamin C thường xuyên sẽ giúp sản sinh ra collagen một cách hiệu quả. Tuy rằng trên thực tế, chúng ta không thể chống lại thời gian, thế nhưng chúng ta vẫn có thể làm chậm quá trình lão hóa bằng việc sử dụng vitamin C hằng ngày, việc này sẽ giúp duy trì làn da của bạn được tốt hơn.

Những lợi ích sức khỏe của việc uống vitamin C liên tục là gì? Bây giờ biết vẫn chưa muộn - Ảnh 3
Vitamin C rất cần cho quá trình tạo collagen từ trocollagen

4. Ngăn ngừa chảy máu và co rút nướu

Nướu răng khỏe mạnh bao quanh từng chiếc răng, nướu răng của chúng ta là một mô mềm, khi cơ thể thiếu vitamin C sẽ dễ dẫn đến tình trạng tụt nướu.

Trong cuộc sống hàng ngày, muốn phòng ngừa các bệnh về nướu cần bổ sung đủ vitamin C, vừa có tác dụng làm chắc khỏe xương răng, vừa có thể phòng ngừa chảy máu chân răng rất tốt. Việc bổ sung một lượng vitamin C thích hợp sẽ có những lợi ích nhất định trong việc bảo vệ răng và nướu, giúp cho môi trường miệng được ổn định hơn.

5. Làm trắng da

Những lợi ích sức khỏe của việc uống vitamin C liên tục là gì? Bây giờ biết vẫn chưa muộn - Ảnh 4
Vitamin C được xem là một chất tẩy tế bào chết, giúp da loại bỏ các tế bào hư tổn chứa melanin. Kết quả là bạn sẽ có một làn da mịn màng và sáng hơn

Chanh có thể giúp làm đẹp da chủ yếu là do chanh rất giàu vitamin C có khả năng ức chế sự lắng đọng của các hắc tố trên bề mặt da giúp làm trắng da.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không nên lạm dụng trong thời gian dài vì điều này dễ dẫn đến việc hình thành sỏi acid uric trong cơ thể, làm tăng gánh nặng chuyển hóa của cơ thể, ảnh hương xấu đến sức khỏe.

6. Phòng chống bệnh tim mạch

Vitamin C có thể thúc đẩy lưu thông máu trong cơ thể, có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ cải thiện nhất định đối với tim và mạch máu. Vitamin C rất quan trọng đối với cơ thể, tuy rằng trên thực tế không cần phải uống thêm thuốc để bổ sung hàng ngày nhưng chúng ta vẫn có thể chủ động điều chỉnh và bổ sung thông qua chế độ ăn uống trong hằng ngày.

Thận trọng khi dùng vitamin C

1. Tránh ăn gan động vật

Những lợi ích sức khỏe của việc uống vitamin C liên tục là gì? Bây giờ biết vẫn chưa muộn - Ảnh 5
Gan động vật nói chung và gan heo nói riêng không nên xào nấu lẫn với những loại rau quả củ giàu vitamin C như giá đỗ. Vitamin C trung tính và có tính kiềm không ổn định, trong khi gan có nhiều vi lượng như đồng, sắt nên dễ làm oxy hóa phân giải vitamin C

Khi bổ sung vitamin C nên tránh ăn gan động vật. Vì vitamin C rất dễ bị oxy hóa và lượng ion đồng chứa trong gan động vật sẽ đẩy nhanh tốc độ oxy hóa, giảm tác dụng của vitamin C và có thể gây hại đến sức khỏe.

2. Tránh dùng với sữa

Không nên uống sữa và vitamin C cùng lúc, vì vitamin C có tính axit và dễ bị oxy hóa. Trong sữa lại có chứa vitamin B2, nếu cùng lúc uống sữa và vitamin C thì vitamin C sẽ bị oxy hóa bởi vitamin B2 và vitamin B2 sẽ không thể hấp thụ vào cơ thể. Như thế, hai loại vitamin này sẽ bị mất tác dụng. Vì vậy, thời điểm uống thuốc nên cách khoảng 1 - 2 giờ với thời gian uống sữa. 

Sữa là thức uống được nhiều người ưa thích trong cuộc sống hàng ngàybởi sự dinh dưỡng và tiện lợi. Tuy nhiên mọi người cần chú ý là sữa không thể uống cùng lúc vitamin C

3. Tránh dùng với trứng

Sau khi uống vitamin C thì không nên ăn trứng. Vì ngoài chứa một lượng lớn protein, trứng còn rất giàu vitamin B12. Sau khi kết hợp, vitamin C sẽ phá hủy vitamin B12 khiến dinh dưỡng trong cơ thể bị mất cân bằng, đồng thời dễ gây thiếu máu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Thực phẩm nào giàu vitamin C?

1. Cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin C, ăn nhiều cà chua là cách tốt nhất để bổ sung vitamin C.Theo nghiên cứu cho thấy trong 100 gram cà chua có thể cung cấp khoảng 40% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa tự nhiên ngăn ngừa các gốc tự do gây ung thư và làm tổn hại các hệ thống cơ thể. Ngoài ra, trong cà chua còn chứa nhiều lycopene, giúp làm sạch các tạp chất và đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

2. Bí ngô

Những lợi ích sức khỏe của việc uống vitamin C liên tục là gì? Bây giờ biết vẫn chưa muộn - Ảnh 6
Bí ngô là thực phẩm quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất, bí đỏ còn có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe

Bí ngô có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng lại chứa không quá nhiều calo. Trung bình 1kg bí ngô chỉ chứa khoảng 40 calo, vì vậy bí ngô được xem là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn của những người muốn giảm cân. Ngoài ra, trong bí ngô còn chứa một lượng lớn vitamin C, không chỉ tốt cho não bộ, giúp sáng mắt mà còn hỗ trợ giảm nguy cơ các bệnh lý ung thư.

3. Kiwi

Không chỉ là “nhà vô địch vitamin C”, kiwi còn chứa nhiều các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác giúp tăng lượng kháng thể và giúp hệ cơ hoạt động tốt hơn. Nhờ vậy, ăn kiwi sẽ giúp cơ thể có khả năng miễn dịch tự nhiên cao hơn. Thêm vào khẩu phần hàng ngày của bạn một trái kiwi sẽ giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể và mạnh khỏe hơn.

Những lợi ích sức khỏe của việc uống vitamin C liên tục là gì? Bây giờ biết vẫn chưa muộn - Ảnh 7
Các nghiên cứu đã chứng minh với cùng một trọng lượng quả, hàm lượng vitamin C trong trái kiwi nhiều gấp đôi cam

4. Ớt

Nhiều nghiên cứu cho thấy trong ớt có rất nhiều vitamin tốt cho sức khỏe, điển hình là vitamin C. Hàm lượng vitamin C trong ớt tương đối cao, có tác dụng chống oxy hóa tốt và có vai trò quan trọng đối với chức năng miễn dịch và chữa lành vết thương.

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