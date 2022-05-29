Việc thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu, mệt mỏi, yếu cơ, nhưng Vitamin B12 có công dụng gì? Có nên sử dụng lâu dài thì không phải ai cũng biết

Sức khỏe 29/05/2022 07:27

Vitamin B12 rất cần thiết cho cơ thể con người. Việc thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu, mệt mỏi, yếu cơ, các vấn đề về đường ruột và làm tổn thương thần kinh, rối loạn tâm lý. Tuy nhiên, vitamin B12 có được sử dụng một cách thường xuyên và lâu dài không?

Không nên sử dụng lâu dài vitamin B12 mà không có lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia.

Vitamin B12 tồn tại trong nhiều loại thực phẩm, phong phú nhất là gan bò và các loại gan động vật khác. Kế đó là hàu, thịt cừu, trứng, tôm cá, thịt lợn, thịt gà, sữa và các sản phẩm lên men từ đậu tương.

Có nghĩa là, nếu bạn thuộc nhóm khỏe mạnh và không có thói quen đặc biệt trong chế độ ăn thông thường (chẳng hạn như ăn chay trường), thì nhìn chung bạn sẽ không gặp phải vấn đề thiếu hụt vitamin B12, vì cơ thể con người không có nhu cầu lớn đối với vitamin B12. Nói chung đạt mức vitamin B12 mỗi ngày 1,4mg là đủ, và bạn vẫn có thể bổ sung thêm vitamin B12 theo dạng viên uống để đạt được tác dụng tăng cường sức khỏe (theo chỉ dẫn của bác sĩ).

Việc thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu, mệt mỏi, yếu cơ, nhưng Vitamin B12 có công dụng gì? Có nên sử dụng lâu dài thì không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Vitamin B12 (cobalamin) là một loại vitamin tan trong nước, đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành tế bào hồng cầu, chuyển hóa tế bào, chức năng thần kinh và sản xuất ADN. Và cơ thể có khả năng lưu trữ vitamin B12 trong vài năm nên trường hợp bị thiếu hụt vitamin B12 là rất hiếm

Tuy nhiên, đối với những người ăn chay trường kỳ hoặc cơ thể có vấn đề về đường tiêu hoá sẽ dễ bị thiếu hụt vitamin B12. Vì vậy những người này cần bổ sung thêm một lượng vitamin phù hợp để tránh việc cơ thể bị thiếu hụt vitamin B12 dẫn đến mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt,... 

Trong y khoa, vitamin B12 được dùng cho các bệnh thiếu máu ác tính, thiếu máu nguyên bào lượng lớn, viêm dây thần kinh và các tổn thương hệ thần kinh khác, cũng như chứng tăng phosphate máu, bệnh gan và các bệnh lý khác. Lúc này, bác sĩ có thể sẽ đề nghị bạn bổ sung thêm vitamin B12 để điều trị các bệnh lý này. Tuy nhiên liều lượng dùng cần phải tuân theo lời khuyên và hướng dẫn của bác sĩ.

Việc thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu, mệt mỏi, yếu cơ, nhưng Vitamin B12 có công dụng gì? Có nên sử dụng lâu dài thì không phải ai cũng biết - Ảnh 2

Ngoài ra, tình trạng thiếu vitamin B12 thường gặp ở: người cao tuổi có hệ tiêu hóa và hấp thu kém, người bị viêm teo dạ dày, nghiện rượu lâu năm và ăn chay trường (không ăn sữa, trứng và thịt). Trong những trường hợp này, việc bổ sung vitamin B12 có thể được coi là phù hợp nhưng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt và phải theo sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn.

Những bất lợi của việc bổ sung vitamin B12 là gì?

Vitamin B12 là một loại vitamin hòa tan trong nước, nó sẽ không tích tụ dư thừa trong cơ thể, và lượng dư thừa sẽ được đào thải qua đường nước tiểu nên an toàn hơn so với các loại vitamin tan trong chất béo.

Miễn là nó được sử dụng theo sự hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ. Về cơ bản viamin B12 không có hại và không tạo ra các tác dụng phụ rõ ràng như các loại thuốc khác.

Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều vitamin B12 trong thời gian dài vẫn có thể gây ra một số phản ứng có hại. Chẳng hạn như các phản ứng dị ứng như hen suyễn, mề đay, chàm, phù mặt, ớn lạnh,… và cũng có thể gây kích thích hệ thần kinh, đau tức ngực và các triệu chứng khác. Ngoài ra, vitamin B12 cũng gây ức chế việc hấp thu axit folic của cơ thể, dẫn đến thiếu hụt axit folic trong cơ thể.

Việc thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu, mệt mỏi, yếu cơ, nhưng Vitamin B12 có công dụng gì? Có nên sử dụng lâu dài thì không phải ai cũng biết - Ảnh 3

Tóm lại, bản thân vitamin B12 là một chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Tác động tích cực hay tiêu cực đến cơ thể, tùy thuộc vào liều lượng sử dụng của bạn có phù hợp hay không. Khuyến nghị của cá nhân tôi là nên bổ sung nó từ chế độ ăn uống trước, có lẽ sẽ an toàn hơn.

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