Viên uống vitamin C đem lại nhiều công dụng tốt với sức khỏe và làn da nhưng nhiều người uống vitamin C lại bị nổi mụn, khiến chị em rất băn khoăn. Vậy, thực hư điều này ra sao? Đâu là nguyên nhân? Để hiểu rõ về vấn đề này, hãy cùng tìm kiếm giải đáp cho thắc mắc uống Vitamin C có nổi mụn không trong bài viết dưới đây nhé!