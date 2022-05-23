5 loại vitamin hàng đầu mà cơ thể chúng ta cần để tồn tại

Bữa ăn thông thường mà chúng ta có cũng sẽ không đáp ứng được yêu cầu, và đây là lúc mà vitamin tổng hợp sẽ cứu vãn cả ngày. Những loại vitamin này cũng sẽ hữu ích đáng kể trong việc giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bạn sẽ bối rối trong việc lựa chọn phù hợp với mình. Chúng tôi ở đây để giúp bạn với mọi thứ bạn cần biết.

Bạn sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của mình từ những nguyên liệu bạn có trong nhà bếp, nhưng thật khó để tìm được một bữa ăn cân bằng hoàn hảo như vậy. Cũng có nhiều trường hợp mà cơ thể đòi hỏi nhiều vitamin và dinh dưỡng hơn nhu cầu thường xuyên. Ngoài ra còn có nhiều nghiên cứu và tài liệu nghiên cứu chỉ ra rằng nếu cơ thể đang trải qua giai đoạn thiếu hụt vitamin, thì khả năng mắc các bệnh mãn tính là rất cao.

Mục đích chính của loại vitamin này là chiết xuất càng nhiều canxi càng tốt từ các bữa ăn và các nguồn khác. Canxi cần thiết cho xương và nếu thiếu canxi, bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương và cơ thể khá thường xuyên. Cũng sẽ bị rụng tóc đáng kể. Nguồn chính của vitamin này là ánh sáng mặt trời và chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên bổ sung ít nhất 15 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, việc bạn tiếp xúc với kem chống nắng sẽ hạn chế sự tổng hợp xảy ra. Những lựa chọn thay thế bạn nên chọn là lòng đỏ trứng, sữa, ngũ cốc, cá béo, v.v.

Canxi

Canxi là khoáng chất chính mà cơ thể cần để giữ cho cơ thể và răng chắc khỏe. Dữ liệu cho thấy nếu thiếu canxi trong cơ thể, phụ nữ sẽ bắt đầu mất mật độ xương sớm hơn nam giới. Nếu khoáng chất đặc biệt này được duy trì ngay từ đầu, nó sẽ bảo vệ bạn khỏi bị mất mật độ xương. Sẽ rất hữu ích nếu bạn ăn cá mặn, bông cải xanh, đậu lăng, đậu, pho mát, sữa chua, v.v.

Sắt

Mặc dù bạn nên chú ý đến loại khoáng chất này trong lượng vitamin của mình, nhưng chất sắt không phải là thứ mà tất cả mọi người đều cần với số lượng như nhau. Những lợi ích của ​​nó là để não hoạt động một cách tốt hơn. Nó cũng sẽ tăng cường năng lượng tổng thể của cơ thể. Có chất sắt tốt trong cơ thể sẽ làm cho các tế bào hồng cầu khỏe mạnh hơn nhiều. Nếu bạn bối rối không biết mình thừa hay thiếu, những người tiêu thụ thịt đỏ sẽ có nó với số lượng dồi dào. Tuy nhiên, có một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như giai đoạn dậy thì, kinh nguyệt, mang thai, v.v., khi đó bạn cần tăng liều lượng của nó.

Vitamin B-12

Phức hợp vitamin B này sẽ tự tập trung vào việc cung cấp cho cơ thể sự bền vững cần thiết bằng cách đảm bảo rằng chuỗi cung ứng vẫn còn nguyên vẹn. Nó chia nhỏ các chất dinh dưỡng như protein, carbs và chất béo thành những phần nhỏ hơn. Vitamin B-12 cũng sẽ giúp tạo ra DNA và làm cho các tế bào thần kinh và máu khỏe mạnh hơn. Những người sẽ phải đối mặt với sự thiếu hụt B-12 có nhiều khả năng là những người ăn chay vì nguồn chính của nó là các mặt hàng có nguồn gốc động vật như cá, gia cầm, trứng, v.v.

Vitamin B-12

Kẽm

Đây là khoáng chất thường giảm ở người cao tuổi và những người bị căng thẳng quá mức. Kẽm cũng có nhiệm vụ làm lành vết thương nhanh chóng và cũng sẽ giúp cơ thể tiêu thụ protein, carbohydrate và chất béo để cung cấp năng lượng. Nếu bạn đang tìm kiếm các loại thực phẩm giàu kẽm, các lựa chọn này khá toàn diện. Bạn có thể ăn thịt bò (chỉ ăn cỏ), rau bina, hàu, gạo lứt, sốt bơ mè, nội tạng, v.v.