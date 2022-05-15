Ngoài tắm nắng, đây là những cách để hấp thụ được vitamin D một cách dễ dàng

Sức khỏe 15/05/2022 11:03

Mọi người đều biết rằng vitamin D giúp ngăn ngừa ung thư và các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng vitamin D cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư vú. 

Ngoài tắm nắng, đây là những cách để hấp thụ được vitamin D một cách dễ dàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp cho xương khỏe mạnh bằng cách tăng sự hấp thụ canxi. Vì khi thiếu canxi nó có thể gây ra các bệnh mãn tính như các loại ung thư, bệnh tim, tiểu đường, bệnh đa xơ cứng, suy giảm nhận thức và đe dọa tính mạng của người bệnh. 

Vitamin D cũng ức chế tình trạng viêm là nguyên nhân của nhiều bệnh. Tuy nhiên, thêm vào đó, có những nghiên cứu chỉ ra rằng việc thiếu vitamin D có thể dẫn đến huyết áp cao.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị nên tiêu thụ 400 IU (một đơn vị đo được chấp nhận toàn cầu  thước đo về tác dụng sinh học của vitamin) vitamin D mỗi ngày cho người lớn và 200 IU cho trẻ em dưới 18 tuổi. 

Ánh sáng mặt trời

Bạn có thể nhận được 80% lượng vitamin D cần thiết trong một ngày chỉ bằng cách nhận đủ ánh sáng mặt trời. Đối với những người có làn da trắng, chỉ cần tiếp xúc 30 phút mỗi ngày là đủ, còn đối với những người có làn da ngăm đen thì cần khoảng 2 giờ.

Sữa

Ngoài tắm nắng, đây là những cách để hấp thụ được vitamin D một cách dễ dàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Một cốc sữa chứa khoảng 100 IU vitamin D.

Trứng

Một lòng đỏ chứa 21IU vitamin D và lòng trắng chứa protein tinh khiết. Đúng với tên gọi là một loại thực phẩm hoàn chỉnh, trứng chính là một kho tàng dinh dưỡng.

Nấm

Theo một nghiên cứu, vitamin D bên trong nấm tăng 400% khi tiếp xúc với tia cực tím có bước sóng trung bình (bước sóng 280-320mm). Nấm là một loại thực phẩm ít chất béo, ít calo, có thể ăn một mình hoặc ăn kèm với bánh pizza, bánh mì kẹp thịt và trứng tráng salad.

Tôm

Ngoài tắm nắng, đây là những cách để hấp thụ được vitamin D một cách dễ dàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôm rất giàu omega 3, nhiều protein, ít chất béo hay calo và trong 85g tôm chứa 129IU vitamin D.

Cá ngừ

Đây là thực phẩm rất giàu vitamin D có khoảng 200IU vitamin D trong 85g cá ngừ. Nó cũng rất giàu protein và omega-3.

Cá hồi

Cá hồi không chỉ chứa axit béo omega-3 mà cá hồi còn chứa nhiều vitamin D nhất tỏng các loại thực phẩm. Trong đó cá hồi thiên nhiên chứa nhiều vitamin D gấp 4 lần so với cá hồi nuôi.

(Theo Kormedi)

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