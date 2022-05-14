4 cách để giữ body mình hạc xương mai và mẹo ngăn chặn sự thèm ăn của hội chị em "buồn miệng"

Dinh dưỡng 14/05/2022 11:21

Muốn cơ thể khỏe mạnh trong mùa hè này, bạn cần kiểm soát cơn thèm ăn để duy trì sức khỏe và thân hình lý tưởng. Dựa trên dữ liệu từ các trang web thông tin sức khỏe khác nhau, chúng tôi đã xem xét 4 cách để ngăn chặn sự thèm ăn mà bạn có thể quan tâm.

4 cách để giữ body mình hạc xương mai và mẹo ngăn chặn sự thèm ăn của hội chị em 'buồn miệng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống cà phê đen

Caffeine trong cà phê ngăn chặn sự thèm ăn và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp giảm cân. Thay vào đó, bạn nên uống ít đường hoặc kem hơn. Caffeine có thể làm tăng huyết áp, vì vậy những người mắc các bệnh liên quan nên tránh.

Ăn táo trước bữa ăn

Nếu bạn ăn một quả táo trước bữa ăn 15 phút sẽ rất tốt cho quá trình ăn kiêng vì lượng calo từ bữa ăn được giảm bớt. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Bang Pennsylvania, Mỹ đã chia 58 người thành ba nhóm và quan sát cảm giác no và thèm ăn sau mỗi bữa ăn trong 5 tuần sau khi ăn táo, uống nước táo hoặc ăn sốt táo.

Kết quả là nhóm ăn táo giảm được 15% lượng calo, trong khi nhóm uống nước táo không có sự thay đổi đáng kể. Theo sau đó là sốt táo và nước táo. Các nhà nghiên cứu cho biết "Điều này là do táo rất giàu chất xơ, làm giảm cảm giác thèm ăn".

Không uống đồ uống có ga

Đồ uống có ga như cola tự bản thân nó đã chứa nhiều calo, nhưng do hàm lượng fructose cao trong đồ uống, chúng thậm chí có thể được gọi là tác dụng kích thích sự thèm ăn. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ cho biết "Theo kết quả phân tích các nghiên cứu về hệ thống tín hiệu của não, đường fructose cao làm tăng cảm giác thèm ăn bằng cách giảm các enzym ảnh hưởng đến vùng dưới đồi của não".

Đường fructose cao như vậy được thêm vào hầu hết các loại thực phẩm chế biến như sữa bột, nước ngọt, đồ ngọt, thạch, xi-rô, tinh bột và gia vị để tạo vị ngọt. Trong đó, đồ uống có hàm lượng cao nhất. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên tránh đồ uống có ga và đồ uống có hương vị trái cây càng nhiều càng tốt. Nếu bạn muốn thay thế đường có hàm lượng fructose cao, bạn có thể chọn rượu đường như solitol hoặc xylitol hoặc oligosaccharides.

Nhai kẹo cao su không đường sau bữa ăn

Sau bữa trưa, có thể dễ dàng ăn nhẹ như cà phê hoặc đồ ngọt. Nhai kẹo cao su không đường thay vì ăn vặt sẽ ngăn chặn cơn thèm ăn và giúp bạn giảm cân. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Pennington (PBRC) ở Mỹ đã yêu cầu 115 đàn ông và phụ nữ từ 18 đến 54 tuổi ăn trưa như nhau và cho một nửa trong số họ ăn kẹo cao su không đường trong vòng 15 phút sau bữa trưa và những người còn lại thì không.

Nhóm nghiên cứu sau đó cung cấp một bữa ăn nhẹ sau đó ba giờ. Kết quả là, nhóm nhai kẹo cao su giảm cảm giác thèm đồ ngọt và giảm 40% lượng calo.

(Theo Kormedi)

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