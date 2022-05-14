Nếu bạn nhịn ăn, giảm ba bữa một ngày xuống một bữa một ngày và chỉ ăn thực phẩm thô như một sô loại trái cây thì có khả năng bạn phải nhập viện. Có rất nhiều người trẻ vì ăn kiêng quá mức đã phải đến bệnh viện khám vì bệnh loãng xương do gặp phải các vấn đề về xương khi không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Nếu bạn nhịn ăn, giảm ba bữa một ngày xuống một bữa một ngày và chỉ ăn thực phẩm thô như một sô loại trái cây thì có khả năng bạn phải nhập viện. Có rất nhiều người trẻ vì ăn kiêng quá mức đã phải đến bệnh viện khám vì bệnh loãng xương do gặp phải các vấn đề về xương khi không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ảnh minh họa: Internet Bệnh loãng xương là căn bệnh thường xuyên xảy ra ở những người bị thiếu canxi. Hormone giảm đột ngột gây ra những bất thường trong chuyển hóa xương hoặc sự cân bằng chuyển hóa canxi bị rối loạn dẫn đến giảm khối lượng xương và mật độ xương. Loãng xương xảy ra khi xương mất dần canxi, khiến xương bị xốp, yếu và trở nên dòn và dễ gãy hơn.

Bệnh loãng xương cũng thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi 30 và 40. Đặc biệt, nếu giảm lượng thức ăn đột ngột do chế độ ăn kiêng và chỉ tiêu thụ một loại thức ăn, không chỉ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng mà các chất dinh dưỡng như canxi cũng không được cung cấp đầy đủ cho xương, làm suy yếu mật độ xương và cuối cùng dẫn đến bệnh loãng xương. Theo một bài báo đăng trên Tạp chí Điều dưỡng Sức khỏe Phụ nữ, cứ 3 người phụ nữ thì có 1 phụ nữ có vấn đề về sức khỏe xương ngay cả trước khi mãn kinh. Ở phụ nữ tiền mãn kinh, tỷ lệ loãng xương là 1,6%, nhưng thiếu xương là 33,5%. Mặc dù cần phải cố gắng hình thành khối lượng xương cao tối đa khi còn trẻ, nhưng với nhận thức chung của xã hội về ngoại hình đã khiến nhiều người bất chấp và không quan tâm đến tình trạng xương cũng như sức khỏe của mình.

Giám đốc Choi Bong Chun của Phòng khám Y học Gây mê Giảm đau Seyeon cho biết "Số lượng bệnh nhân tăng dần theo tuổi tác nhưng gần đây nhiều bà nội trợ trẻ ở độ tuổi 30 và 40 cũng đã đến bệnh viện do giảm mật độ xương, một triệu chứng ban đầu của bệnh loãng xương do chế độ dinh dưỡng không đầy đủ và ăn kiêng quá mức". Đặc biệt, nếu bạn đang bị các vấn đề về lưng, chế độ ăn tập trung vào các bữa ăn không cân bằng dinh dưỡng hoặc chế độ ăn kiêng tập thể dục cường độ cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cột sống của bạn. Điều này là do xương bị chai do loãng xương thúc đẩy những thay đổi thoái hóa ở cột sống và đĩa đệm, có thể làm trầm trọng thêm các bệnh cột sống như các bệnh về đĩa đệm, thắt lưng và gãy xương nén đốt sống. Nó cũng làm tăng nguy cơ gãy xương. Những người bị giảm mật độ xương hoặc loãng xương rất dễ bị gãy xương dù chỉ với một tác động nhỏ. Để ngăn ngừa loãng xương, điều quan trọng là ăn các thực phẩm giàu canxi như sữa, cá, rau lá xanh và tảo bẹ đồng thời tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khi tập thể dục thường xuyên, chẳng hạn như đi bộ hoặc leo núi. Tất nhiên, bạn nên tránh ăn kiêng quá mức đến mức gây hại cho sức khỏe của mình. Bạn cần có một chế độ ăn uống lành mạnh, tránh chế độ ăn nhiều calo và tăng cường tập thể dục thường xuyên. (Theo Kormedi)

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