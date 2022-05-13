9 công dụng tuyệt vời của quế mà bạn nên biết!

Quế có chứa coumarin, một hợp chất hoạt động như một chất chống đông máu tuyệt vời và có thể giúp giảm viêm. Do đó, tiêu thụ loại gia vị này có thể giúp giảm viêm do các tình trạng viêm gây ra. Quế có thể được sử dụng để điều trị mụn nhọt, mụn trứng cá và mụn đầu đen, ho, nhức đầu, đau họng và mất ngủ.

Quế được biết đến rộng rãi với khả năng giảm lượng đường trong máu. Quế cũng làm giảm lượng đường trong máu thông qua một số cơ chế khác, bên cạnh tác dụng hữu ích đối với tình trạng kháng insulin.

Thận trọng: Tránh ăn quế quá mức có thể gây hại cho gan của bạn và trong một số trường hợp có thể gây độc (đối với những người có vấn đề về gan).

Những công dụng khác nhau của quế

Làm thơm miệng: Bằng cách nhai vỏ quế, bạn có thể vừa chống hôi miệng vừa làm sạch vòm miệng. Không giống như bạc hà, quế có tác dụng tiêu diệt vi trùng gây hôi miệng chứ không chỉ đơn giản là đắp mặt nạ. Nhai kẹo cao su quế thay vì bạc hà giúp giảm 50% vi khuẩn trong miệng.

Thêm nửa thìa bột quế, một giọt mật ong và hai giọt nước cốt chanh. Đổ vào một cốc nước ấm để làm tan hỗn hợp và khuấy đều cho đến khi chúng hòa tan vào nhau. Vậy là một dụng cụ làm thơm miệng tự làm của bạn đã sẵn sàng.

Tẩy tế bào chết toàn thân: Bạn có thể tự làm tại nhà. Tẩy tế bào chết toàn thân hoặc da mặt tự nhiên bằng quế sẽ giúp cho làn da của bạn mịn màng và được dưỡng ẩm tốt hơn. Quế khô sẽ dễ nghiền hơn để làm hỗn hợp tẩy da chết tự chế. Thêm quế đã nghiền vào các nguyên liệu khác trong hỗn hợp tẩy da chết tự làm và bạn đã sẵn sàng để tiến hành công việc tẩy da chết của mình. Chất bảo quản thực phẩm: Đặc tính chống nấm của quế giúp bảo quản thực phẩm, vì vậy thức ăn thừa có quế sẽ giữ được lâu hơn. Khi bạn thêm quế vào bất kỳ công thức nấu ăn nào, bạn sẽ thấy rằng nó thực sự có tác dụng giúp ngăn ngừa sự hư hỏng bằng việc làm chậm sự phát triển của vi khuẩn. Làm thơm phòng: Có thể cho tinh dầu quế vào bóng đèn làm mát. Khi bạn bật đèn, hương thơm của quế sẽ tràn ngập khắp phòng. Bạn cũng có thể đun sôi vài thìa bột năng với vài lát cam để hương thơm ngào ngạt cả nhà. Sau đó, ngâm nước với vỏ quế và vani để tạo ra chất làm mát không khí bằng quế lâu dài.

Đảm bảo bóng đèn nguội và không sử dụng. Sau đó, nhỏ một hoặc hai giọt tinh dầu lên bóng đèn. Lần sau khi bật, hơi nóng sẽ làm dầu nóng lên và tỏa ra mùi hương dễ chịu. Bạn cũng có thể mua vòng khuếch tán bóng đèn để giữ tinh dầu.

Thuốc xua đuổi bướm đêm: Để thay thế cho các chất xua đuổi sâu bướm nhân tạo được bán trên thị trường, bạn có thể sử dụng thuốc xua đuổi tự nhiên như quế, một trong những chất xua đuổi sâu bướm hiệu quả nhất hiện có. Nếu bạn muốn xua đuổi côn trùng và bướm đêm, hãy đặt một vài thanh quế vào tủ quần áo và các ngăn tủ. Bạn cũng có thể sử dụng một phần hoa oải hương khô, một phần vỏ chanh khô và một thanh quế đã bẻ nhỏ. Kết hợp tất cả ba thành phần và đặt chúng trong một gói. Vết muỗi đốt: Đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn của quế cũng có thể dùng như một loại thuốc chống muỗi, và quế trộn với mật ong có thể giúp giảm nhanh vết muỗi đốt.

Kết hợp quế và nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Để hỗn hợp trên khu vực bị nhiễm trùng trong khoảng một giờ. Chườm túi đá lên vết cắn trong khoảng 20 phút sẽ làm tê vùng đó, giúp giảm sưng. Quế có các enzym giúp trung hòa nọc độc của côn trùng.

Đối với tiêu hóa: Quế làm giảm mức độ carbon dioxide trong dạ dày khi dùng với liều lượng nhỏ. Quế cũng có các đặc tính prebiotic có thể giúp khôi phục sự cân bằng của vi khuẩn trong đường ruột của bạn, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và chữa các vấn đề về tiêu hóa.

Để làm hệ tiêu hóa của bạn được dịu đi sau khi tiêu thụ một lượng lớn thức ăn, hãy uống một loại nước pha trà có chứa quế và mật ong.

Đối với da: Quế chứa các đặc tính kháng nấm, kháng khuẩn và chống oxy hóa giúp ngăn ngừa mụn trứng cá. Quế hỗ trợ tăng lưu lượng máu đến da, giúp làm khô da.

Trộn mật ong với bột quế theo tỷ lệ 3: 1. Đắp hỗn hợp lên da và để qua đêm.

Giúp giảm tinh thần căng thẳng: Hương thơm của quế có tính ấm, làm dịu và tiếp thêm sinh lực. Quế đã được tìm thấy để cải thiện chức năng nhận thức trong các lĩnh vực như tăng khả năng chú ý, trí nhớ làm việc, phản ứng vận động thị giác và giảm mức độ căng thẳng ở những người ngửi thấy nó.

Lưu ý cuối cùng ... Nếu bạn có một ít quế trong nhà bếp của mình, bạn biết mình nên làm cái gì rồi đấy.