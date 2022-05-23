Các loại thực phẩm có hàm lượng vitamin B12 cao

Hầu hết mọi người có thể nhận được vitamin B12 từ chế độ ăn uống bao gồm thịt nhưng có thể trở nên hơi khó khăn đối với những người ăn chay hoặc thuần chay thông thường để có được B12 một cách tự nhiên từ đó cuối cùng họ phải bổ sung. Những người ăn chay, phụ nữ mang thai và cho con bú, những người bị thiếu B12 hoặc những người già có thể muốn theo dõi chế độ ăn uống của họ và theo dõi chế độ ăn để đảm bảo rằng họ đang nhận đủ loại vitamin này.

Vitamin B12 là một trong những vitamin nhóm B phức tạp nhất và lớn nhất. Nó là một chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho sức khỏe tốt của cơ thể chúng ta.

B12 là một loại vitamin tan trong nước. Bởi vì cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất B12, chúng ta cần bổ sung nó từ chế độ ăn uống của mình. Vitamin này xử lý sự vận hành trơn tru của nhiều hoạt động thể chất và một số chức năng cốt lõi nhất định của cơ thể, những thứ cần thiết cho sức khỏe của chúng ta.

Vitamin B12 xử lý quá trình sản xuất tế bào hồng cầu (RBCs) của chúng ta cùng với quá trình tổng hợp DNA. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động thần kinh của não bộ của chúng ta. Loại vitamin này có cấu trúc phức tạp cho phép nó dễ dàng hòa tan và di chuyển hiệu quả trong cơ thể chúng ta qua đường máu.

Một sự thật thú vị về vitamin B12 là cơ thể chúng ta có thể lưu trữ nó đến 4 năm. Sau khi một lượng cần thiết được lấy từ thức ăn qua dạ dày của chúng ta, chúng ta sẽ hấp thụ nó vào máu. Sau đó, cơ thể chúng ta sẽ gửi lượng B12 quá mức đến gan để lưu trữ và sử dụng trong tương lai.

Mặc dù chúng ta chủ yếu tìm thấy vitamin B12 trong các sản phẩm động vật như thịt và các sản phẩm từ sữa, nhưng các lựa chọn cho người ăn chay và thuần chay, mặc dù hạn chế nhưng chúng cũng tồn tại. May mắn thay, thực phẩm tăng cường có thể là một nguồn đáng kể của loại vitamin này. Bây giờ chúng ta hãy xem xét các loại thực phẩm có chứa vitamin B12 mà bạn có thể chưa biết.

Thực phẩm có vitamin B12

Những thực phẩm này chủ yếu có thể được chia thành ba phần khác nhau. Các loại này là thịt, rau và sữa. Phần rau chủ yếu bao gồm các lựa chọn thuần chay được đề cập trong phần rau.

Các loại thịt có vitamin B12

Trứng

Trứng là một nguồn dinh dưỡng tổng thể nổi bật. Chúng cũng là nguồn cung cấp vitamin B tuyệt vời, đặc biệt là B2 và B12. Trứng có lợi ích bổ sung là ngon khi được ăn ở các dạng khác nhau.

Gan và thận động vật

Nội tạng, đặc biệt là gan và thận của cừu, rất giàu vitamin B12. Gan cừu cũng được biết đến là loại thực phẩm chứa nhiều đồng, vitamin A cùng với vitamin B2. Vì những người không ăn chay tiêu thụ thịt cừu và thịt bê với số lượng cao, họ dễ dàng nhận được lượng B12 cần thiết.

Thịt bò

Thịt bò là một nguồn tuyệt vời của vitamin B12, protein, sắt và vitamin A. Nhưng vì nó có hàm lượng cholesterol cao, chúng tôi khuyên bạn không nên chỉ dựa vào thịt bò để đạt được nhu cầu về vitamin B12.

Ngao

Ngao là loại động vật có vỏ nhỏ, dai. Chúng là nguồn cung cấp tuyệt vời B12 cùng với hàm lượng protein cao, ít chất béo, chất chống oxy hóa và nguồn sắt tuyệt vời.

Một số ví dụ khác bao gồm cá ngừ, cá mòi, cá hồi, giăm bông, ức gà và cá hồi.

Các lựa chọn ăn chay với vitamin B12

Vitamin B12 không phải là thứ tự xuất hiện trong rau hoặc trái cây, vì vậy những người theo chế độ ăn thực vật cần nhận được loại vitamin này thông qua các loại thực phẩm bổ sung có sẵn trên thị trường hiện nay.

Các lựa chọn ăn chay với vitamin B12

Sữa dinh dưỡng tăng cường (hạnh nhân, đậu nành, hạt điều, dừa và sữa yến mạch)

Sữa chua không sữa

Men dinh dưỡng tăng cường

Ngũ cốc dinh dưỡng

Bánh mì phết bơ thực vật

Nước ép trái cây

Đậu hũ

Cơm

Sản phẩm thay thế thịt

Thanh năng lượng

Phô mai Cottage và pho mát Thụy Sĩ

Kết luận

B12 là một chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho cơ thể chúng ta để giúp nó thực hiện nhiều chức năng một cách chính xác. Chúng ta có thể bị thiếu hụt vitamin B12 nếu chúng ta không ăn đủ lượng thực phẩm giàu vitamin này cần thiết. Sự thiếu hụt này có thể dẫn đến các biến chứng và bệnh tật nghiêm trọng.

Chúng ta có thể tìm thấy chất bổ sung vitamin B12 ở cả dạng viên nén hoặc dạng lỏng. Bạn chỉ nên tiêu thụ các chất bổ sung B12 theo khuyến nghị của bác sĩ để tránh bất kỳ biến chứng nào.