9 tác động tích cực có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu bạn bắt đầu ăn 2 quả trứng mỗi ngày

Trứng là thực phẩm gây tranh cãi trong một thời gian vì các nghiên cứu mâu thuẫn cho rằng nó có thể dẫn đến tất cả các loại bệnh và thậm chí làm cho tuổi thọ của bạn ngắn hơn. Rất may, trong những năm gần đây, trứng bắt đầu được chú ý trở lại và cũng vì lý do chính đáng. Có vẻ như trứng có 9 tác dụng phụ tích cực mà bạn có thể bắt đầu tận hưởng!

Não bộ là một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ và các tế bào chịu trách nhiệm liên lạc giữa các tế bào não cần rất nhiều Phospholipid. Phospholipid được tạo ra từ choline, trùng hợp thay, trứng cũng có! Ăn 2 quả trứng mỗi ngày sẽ giúp não bộ của bạn hoạt động tốt hơn. Thiếu choline được cho là do suy giảm trí nhớ.

Ngoài bộ não của bạn, đôi mắt của bạn sẽ cảm ơn bạn. Lutein cần thiết cho đôi mắt khỏe mạnh và trứng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá này. Đó là chìa khóa để có thị lực rõ ràng. Khi chúng ta không tiêu thụ đủ lutein, các vấn đề về thị lực rất có thể sẽ xảy ra, chẳng hạn như bệnh tăng nhãn áp, loạn thị, v.v.

Giúp canxi được hấp thụ tốt hơn

Trứng có Vitamin D và điều này rất quan trọng trong quá trình hấp thụ canxi của cơ thể. Canxi là một phần không thể thiếu trong hoạt động của cơ thể vì nó giúp xương và răng chắc khỏe. Có rất nhiều nguồn cung cấp Vitamin D khác, chẳng hạn như một thìa dầu cá và liều lượng ánh sáng mặt trời lành mạnh và an toàn, nhưng giữa những nguồn đó và một quả trứng luộc chín, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu bạn chọn lấy quả trứng.

Trông rạng rỡ hơn, trẻ trung hơn và ít độc tố hơn

Trứng chứa đầy đủ các loại vitamin tuyệt vời, bao gồm cả Vitamin B. Vitamin B12, còn được gọi là biotin, là chìa khóa giúp tóc và da của chúng ta khỏe mạnh và rạng rỡ hơn. Các phospholipid trong trứng cũng giúp gan loại bỏ các độc tố trong cơ thể, từ đó giúp chúng ta trông trẻ trung hơn!

Khả năng mắc bệnh tim mạch giảm

Trứng từ lâu đã có liên quan đến bệnh tim vì nó chứa cholesterol, nhưng nó cũng có phosphatides, chống lại tác dụng phụ tiêu cực của việc ăn trứng hàng ngày. Nó cũng giúp ngăn chặn quá trình sản xuất cholesterol của cơ thể và bởi vì nó có axit omega-3, mức chất béo trung tính trong cơ thể cũng giảm xuống, làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch.

Giảm cân

Nếu bạn bắt đầu ngày mới với một hoặc hai quả trứng gà, cùng với chế độ ăn ít calo, bạn sẽ có nhiều khả năng giảm cân gấp đôi! Ăn trứng vào bữa sáng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, do đó khiến bạn ăn ít hơn trong suốt cả ngày.

Giảm cân

Ít nguy cơ phát triển ung thư hơn

Choline có trong trứng cũng hữu ích để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Đã có một nghiên cứu chỉ ra rằng những cô gái ăn trứng hàng ngày khi còn ở tuổi thiếu niên sẽ giảm được 18% nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Vấn đề sinh sản và kế hoạch hóa gia đình

Các vitamin B trong trứng giúp hỗ trợ phụ nữ thụ thai. Axit folic, hoặc vitamin B9, được biết là làm giảm đáng kể sự chậm phát triển trí tuệ và khuyết tật ống thần kinh ở phôi, đó là lý do tại sao loại vitamin này rất quan trọng nếu bạn đang cố gắng có con. Ba tháng đầu tiên rất quan trọng vì đây là giai đoạn tủy sống và não bộ bắt đầu phát triển.

Tạm biệt quá trình lão hóa

Quá trình lão hóa chậm lại khi bạn ăn trứng hàng ngày. Một nghiên cứu của Hà Lan tuyên bố rằng 87% phụ nữ từ 35-40 tuổi cho biết rằng khuôn mặt của họ được nâng lên và giảm các đốm đồi mồi. Mặt khác, nam giới lại thấy vùng da mắt mịn màng hơn.