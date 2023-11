6 điều sẽ xảy ra nếu bạn ăn nhiều bơ hạt

Đúng vậy, bạn nghe nói như vậy là hoàn toàn đúng, trong khi đúng là các loại hạt và bơ hạt có rất nhiều chất béo chứa calo, nhưng những loại thực phẩm này cũng khiến bạn cảm thấy no và tràn đầy năng lượng. Điều này có thể khiến bạn ăn ít calo hơn mỗi ngày và kết quả là khiến bạn giảm cân. Các loại hạt giúp cơ thể đốt cháy nhiều năng lượng hơn ngay cả khi bạn không làm gì hoặc ngay cả khi bạn đang ngủ. Đây là lý do tại sao các loại hạt và bơ hạt là một thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn kiêng của những người muốn giảm cân.

Không quá lời khi nói rằng các loại hạt chứa rất nhiều hóa chất tốt cho sức khỏe trong đó. Chúng bao gồm hàm lượng rất cao protein, chất xơ và chất béo lành mạnh mà bản thân các loại hạt đều có. Ngoài ra còn có các chất dinh dưỡng khác tốt cho cơ thể của bạn như Vitamin B6 và E, niacin, axit folic, magiê, kẽm, đồng và kali. Quan trọng hơn, bơ hạt cũng chứa chất chống oxy hóa hoạt động như một chất bảo vệ các tế bào của cơ thể bạn chống lại vi khuẩn và nhiễm trùng. Tất cả các vitamin và khoáng chất này kết hợp với nhau để làm cho cơ thể bạn khỏe hơn và có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn.

Bệnh tiểu đường

Tiểu đường là căn bệnh mà hàng triệu người mắc phải mỗi ngày. Lượng đường trong máu cần phải được kiểm soát để duy trì trong tình trạng ổn định khi một người bị chứng này. Đây là lúc các loại bơ hạt ra đời, vì chúng có khả năng ổn định lượng đường và chất béo trong máu, tránh được bệnh tật. Giảm cân cũng là một yếu tố để tránh bệnh tiểu đường, và bơ hạt có thể giúp điều này bằng cách làm cho một người cảm thấy no và tràn đầy năng lượng một cách dễ dàng.

Bệnh tiểu đường

Cholesterol tốt và xấu

Các loại bơ từ hạt có khả năng làm giảm cholesterol xấu trong máu của một người, giúp tránh các biến chứng như xơ cứng động mạch và bệnh tim. Mặc dù cơ thể con người tạo ra hầu hết cholesterol trong máu, nhưng có một số loại cũng có thể được ăn vào. May mắn thay, các loại hạt không có bất kỳ cholesterol xấu nào trong đó.

Chất xơ và tiêu hóa

Bên cạnh tất cả các vitamin và khoáng chất tích cực mà bơ hạt có chứa, bạn có biết rằng nó cũng chứa một lượng chất xơ, protein và chất béo lành mạnh không? Sự kết hợp mạnh mẽ này có tác dụng cải thiện sức khỏe đường ruột của bạn, cũng như củng cố xương và cơ của bạn. Điều này làm cho quá trình tiêu hóa của bạn dễ dàng hơn nhiều, cũng như là một phương thuốc cho những người bị các vấn đề về tiêu hóa.

Trái tim khỏe mạnh

Có một căn bệnh cần được đề cập đặc biệt do có bao nhiêu người đang mắc phải và chết vì nó mỗi ngày. Chính là bệnh tim. Thủ phạm chính của điều này là khi mạch máu của bạn cứng lại do sự hình thành của các mảng bám bên trong nó. Điều này có thể làm suy yếu tim của bạn bằng cách hạn chế lưu lượng máu mà nó nhận được. Điều này có thể gây đột quỵ, đau tim hoặc nhịp tim không đều (loạn nhịp tim). Tiêu thụ nhiều quả hạch hoặc bơ hạt ít bị tình trạng này hơn do tác động của các hóa chất trong quả hạch. Thậm chí chỉ hai thìa bơ hạt mỗi tuần cũng có thể giúp tim khỏe mạnh hơn.