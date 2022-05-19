Các loại quả hạch và hạt tốt nhất và ưu điểm của chúng

Hạnh nhân là loại hạt cây có nhiều cách để sử dụng - sống hoặc rang, ngọt hoặc mặn, chế biến hoặc chưa qua chế biến. Chúng có rất nhiều loại và được sắp xếp theo màu sắc, hình dạng và kích thước.

2. Cải thiện cholesterol tốt.

3. Khi được tiêu thụ trong một chế độ ăn ít calo, hạnh nhân giúp giảm cân cùng với giảm huyết áp ở những người béo phì.

4. Ăn một bữa ăn với khoản 28gam hạnh nhân có thể giúp giảm sự gia tăng lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường.

5.Giảm viêm ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

6. Hạnh nhân có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim cùng với các yếu tố nguy cơ tiểu đường.

Hạt hạnh nhân

Hạt dẻ cười (hạt hồ trăn)

Hạt dẻ cười là một loại hạt cây được tiêu thụ phổ biến, là nguồn cung cấp protein, chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào. Khẩu phần được khuyến nghị nên tiêu thụ mỗi ngày là hơn một ounce hoặc 28 gram.

Ưu điểm Bao gồm:

1. Hạt dẻ cười làm cho bạn no nhanh hơn, do đó làm cho bạn ăn ít hơn, cuối cùng giúp bạn giảm cân. Hạt dẻ cười còn nguyên vỏ có lợi và chúng cũng thúc đẩy việc ăn uống có tinh thần.

2. Chúng tăng cường một số chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin B6 và kali.

3.Có nhiều chất xơ, hạt dẻ cười cực kỳ có lợi cho các vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

4.Chúng giúp giảm lượng cholesterol trong máu cùng với việc giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Hạt óc chó

Quả óc chó là loại quả đơn hạt, thuộc họ óc chó. Chúng là một nguồn axit omega3 tuyệt vời. Chúng cũng cung cấp cho cơ thể chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Ưu điểm Bao gồm:

1. Giúp giảm viêm, là thủ phạm chính gây ra nhiều bệnh mãn tính.

2. Thúc đẩy một đường ruột khỏe mạnh.

3. Có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như ung thư vú.

4. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng cùng với việc giúp kiểm soát sự thèm ăn và cảm giác đói.

5. Giúp giảm huyết áp và hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.

6. Hỗ trợ chức năng não tốt và giúp bảo vệ bạn khỏi tổn thương não.

Hạt óc chó

Hạt điều

Hạt điều là loại hạt có hình quả thận được lấy từ cây điều. Giống như hầu hết các loại hạt, hạt điều cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn.

Ưu điểm Bao gồm:

1.Hạt điều rất giàu chất xơ, protein thực vật, chất béo có lợi cho tim mạch và ít đường.

2. Chúng cung cấp ít calo hơn và có thể giúp bạn giảm cân.

3. Cải thiện sức khỏe cho trái tim của bạn và có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Hạt lanh

Hạt lanh rất giàu protein, chất xơ và axit omega3. Chúng cũng cung cấp một lượng vitamin và khoáng chất tốt.

Ưu điểm Bao gồm:

1. Hàm lượng chất xơ cao giúp cải thiện cholesterol. Giúp giảm huyết áp và đặc biệt hữu ích đối với những người bị huyết áp cao.

3. Có một nguồn protein tốt. Nó có thể được thay thế cho thịt đối với những người không ăn thịt.

4. Đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của trái tim của chúng ta và giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

5. Giảm lượng đường trong máu do hàm lượng chất xơ không hòa tan trong hạt lanh.

Hạt mè

Hạt mè là loại hạt cực kỳ giàu dầu, cực kỳ phổ biến ở châu Á cùng với các nước phương Tây khác. Loại hạt này có nhiều lợi ích cho sức khỏe và đã được sử dụng trong y học dân gian từ hàng nghìn năm nay.

Ưu điểm Bao gồm:

1. Giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim bao gồm cả cholesterol xấu.

2. Chúng cũng giúp giảm huyết áp vì hạt mè có nhiều magiê. Hạt mè rất giàu chất dinh dưỡng như canxi, rất quan trọng đối với chất dinh dưỡng của xương.

4. Hạt mè và dầu của chúng được cho là có đặc tính chống viêm.

5. Loại hạt này là nguồn cung cấp vitamin B6 dồi dào và giúp giảm stress oxy hóa.