7 cách trị mụn tại nhà - Đảm bảo sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ với kết quả đạt được sau khi thực hiện

Mật ong không chỉ là nguyên liệu có tác dụng tốt trong việc chăm sóc sức khỏe , mà còn được xem là “thần dược” làm đẹp được các cô nàng ưa chuộng.

Bạn có thể dùng tăm bông thấm mật ong nguyên chất và chấm trực tiếp lên những nốt mụn, rồi để qua đêm và rửa sạch mặt với nước khi thức dậy. Hoặc bạn có thể trộn ½ thìa mật ong với ½ thìa tinh bột nghệ thành hỗn hợp sền sệt, rồi bôi hỗn hợp lên da và để yên trong vòng 20 phút sau đó rửa sạch mặt với nước.

Trong mật ong có chứa Hydrogen Peroxide có tác dụng kháng viêm và kháng khuẩn cao, giúp điều trị mụn hiệu quả và giúp da không bị nhiễm trùng.

Cách trị mụn này được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các bạn nữ không có nhiều thời gian.

2. Chanh

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Chanh được xem là nguyên liệu tốt để trị mụn nhanh nhất trong 1 ngày. Đây là phương pháp đơn giản được nhiều chị em lựa chọn.

Trong chanh có chứa nhiều vitamin C có tính sát khuẩn tốt, còn thành phần L – ascorbic acid giúp các nốt mụn trên da mặt nhanh khô, giảm nguy cơ bị nhiễm trùng. Ngoài ra, chanh cũng giúp cho làn da trắng sáng rạng rỡ hơn.

Cách trị mụn bằng chanh được thực hiện như sau: Sau khi rửa mặt sạch và lau khô thì bạn lấy ½ thìa nước cốt chanh thoa nhẹ lên các nốt mụn. Để nước cốt chanh trên mặt khoảng 15 phút rồi rửa mặt lại với nước. Sau một đêm ngủ dậy bạn sẽ thấy các nốt mụn bắt đầu khô và xẹp xuống.

3. Giấm táo

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Hàm lượng axit tự nhiên có trong giấm có tác dụng diệt sạch vi khuẩn gây mụn, giảm viêm, làm sạch bụi bẩn, bã nhờn. Giúp lỗ chân lông thông thoáng, nốt mụn khô nhanh và làm lành vết thương. Nhờ vậy mà chỉ sau 1 ngày thì nốt mụn đã lặn xuống, giảm dần sưng viêm.

Cách thực hiện: Trộn đều 1 thìa giấm táo với 1 thìa nước rồi dùng bông tẩy trang thấm dung dịch giấm táo và thoa lên nốt mụn. Giữ dung dịch trên mặt qua đêm và rửa sạch lại với nước sạch vào sáng hôm sau thức dậy.

4. Rau diếp cá

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Rau diếp cá cũng được xem là một “thần dược” trong việc chăm sóc sắc đẹp. Tinh dầu diếp cá giúp giảm viêm, kháng khuẩn, giúp điều trị các nốt mụn sưng đỏ. Ngoài ra, hoạt chất Flavonoid có trong diếp cá còn giúp các tế bào da bị tổn thương hồi phục nhanh chóng.

Cách thực hiện: Lấy 1 nắm rau diếp cá rửa sạch rồi cho vào giã cùng 1 chút muối trắng hạt to. Sau khi giã nát thì rửa sạch mặt và đắp hỗn hợp diếp cá lên vùng da bị mụn. Sau 15 – 20 phút thì rửa sạch mặt với nước mát là được.

Sau 1 ngày sử dụng bạn sẽ thấy các nốt mụn xẹp hẳn, nhưng nên áp dụng 2 – 3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả trị mụn cao nhất.

5. Nha đam

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Nha đam có chứa các hợp chất Polysaccharides giúp kháng khuẩn và ngăn ngừa viêm nhiễm, sưng tấy khi bị mụn bọc, đẩy nhanh quá trình tái tạo da, giúp da nhanh chóng phục hồi sau các tổn thương do mụn gây nên.

Cách thực hiện: Lấy 1 nhánh nha đam cắt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, lấy phần thịt trắng và cắt thành từng khúc nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn. Sau khi rửa mặt sạch thì dùng nha đam thoa đều lên vùng da bị mụn và để nguyên 20 phút rồi rửa sạch mặt với nước mát.

6. Tỏi

Tỏi có chứa hàm lượng lưu huỳnh rất cao, có tác dụng diệt khuẩn, giảm viêm cực mạnh. Nhờ đó mà những nốt mụn mới hình thành nhanh chóng xẹp dần và biến mất chỉ sau 1 ngày.

Cách thực hiện: Sau khi vệ sinh da thật sạch sẽ thì lấy 1 tép tỏi bóc vỏ và cắt lát mỏng, rồi chà nhẹ nhàng lát tỏi lên nốt mụn trong khoảng 5 phút. Sau đó đắp lát tỏi lên nốt mụn và giữ trong khoảng 10 phút nữa thì rửa mặt lại với nước.

7. Thuốc nhỏ mắt

Thuốc nhỏ mắt có chứa thành phần tetrahydrozoline hydrochloride có tác dụng kháng khuẩn, làm sạch, giảm sưng viêm và làm xẹp nốt mụn rất tốt. Đây là mẹo khiến nốt mụn biến mất nhanh chóng cũng được rất nhiều người áp dụng.

Cách thực hiện: Vệ sinh da sạch sẽ trước khi đi ngủ, rồi dùng tăm bông thấm thuốc nhỏ mắt và chấm lên nốt mụn khoảng 2 phút để thuốc ngấm vào nốt mụn. Giữ dung dịch thuốc nhỏ mắt trên da qua đêm và rửa lại vào sáng hôm sau.

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Để việc trị mụn đạt hiệu quả cao nhất thì bạn cũng cần lưu ý thêm một số vấn đề sau đây, cụ thể như là: