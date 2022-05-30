Chỉ với quả Cam - "Hô biến" da sạm đen thành trắng hồng, chị em nào cũng ước giá như biết sớm hơn

Sắc tố này được sinh ra bởi nhiều yếu tố tác động như:

Ánh nắng chứa các tia UVA, UVB là nguyên nhân chính hình thành sắc tố melanin gây nám và đen da. Dù bạn có làn da sáng hay sẫm màu đều ảnh hưởng bởi sắc tố Melanin. Mỗi người, có một lượng sắc tố Melanin khác nhau nên người nào có nhiều Melanin thì làn da sẽ đen sạm hơn.

- Cơ thể bị thiếu nước nên làn da mất đi độ ẩm và kém mịn màng.

- Gen di truyền của gia đình cũng ảnh hưởng đến màu da.

- Không tẩy tế bào chết thường xuyên, lớp tế bào chết tích tụ mỗi ngày và làm da xỉn màu.

- Tiếp xúc nhiều với tia UVA, UVB trong ánh nắng mặt trời.

- Da đen sạm, thiếu sức sống do cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, mất ngủ,… .

Đặc biệt với thời tiết mùa hè, nhiều chị em cảm thấy lo lắng vì dù chăm chỉ chăm sóc da nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi tình trạng da bị xỉn màu, đen sạm, bong tróc. Điều này khiến phái đẹp ngày càng trở nên tự ti và chán nản, ngại diện đồ gợi cảm.

Thậm chí lúc nào cũng phải che chắn cẩn thận khi phải tiếp xúc với nắng hè, cản trở các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời khi mùa hè đến. Vì lầm tưởng việc tắm trắng sẽ làm cho da dễ bị bắt nắng hơn vì cho rằng lớp biểu bì trên cùng bị lột tẩy sẽ không có lớp màng bảo vệ từ phía bên ngoài. Tuy nhiên cần khẳng định, nếu bạn chọn được phương pháp tắm trắng an toàn, khoa học và bảo vệ da đúng cách dưới tác hại của ánh nắng mặt trời thì không chỉ làm cho da sáng hơn mà còn ức chế hình thành melanin, tăng sức đề kháng để da không bị bắt nắng.

Hãy cùng tiếp tục khám phá hai cách làm đẹp với vỏ cam cực hiệu quả, an toàn mà hoàn toàn từ thiên nhiên được nhiều chị em "truyền tai" nhau nhé.

Tắm trắng bằng cam và sữa tươi

Sữa có nhiều protein giúp da trắng sáng mịn màng.

Kết hợp cam và sữa tươi giúp bật tone da

Cách làm rất đơn giản bạn lấy nước ép cam trộn với sữa tươi thoa đều hỗn hợp lên cơ thể rồi mát xa nhẹ nhàng để trong khoảng 20 phút rồi tắm lại với nước sạch. Tần suất thực hiện từ 1-2 lần/ tuần, không nên áp dụng quá liên tục sẽ gây hại ảnh hưởng tới làn da của bạn.

Tắm trắng bằng cam và mật ong

Mật ong có rất nhiều tác dụng trong làm đẹp như trị mụn, làm mờ vết thâm, ngăn ngừa lão hóa. Cam kết hợp với mật ong giúp da bạn trắng sáng mịn màng.

Kết hợp cam cùng mật ong

Cách làm tương tự với tắm trắng bằng cam với sữa tươi hay cám gạo. Công thức này đặc biệt phù hợp với nàng nào sở hữu làn da mụn, nhiều vết thâm và dầu nhờn.

Hai cách tắm trắng bằng quả cam này khá thông dụng, dễ thực hiện. Khi dùng cam bổ sung vitamin C bạn nhớ giữ lại vỏ cũng có thể để làm đẹp cho cơ thể, làn da của mình nhé.

Cuối cùng khi tắm trắng bạn cần kiên trì và chú trọng đến khâu chăm sóc cũng như chống nắng hơn, dùng sản phẩm đảm bảo chất lượng... có thế mới mang đến kết quả như ý, không lo bị đen xấu trở lại.