Chỉ với quả Cam - "Hô biến" da sạm đen thành trắng hồng, chị em nào cũng ước giá như biết sớm hơn

Chăm sóc da 30/05/2022 10:55

Mách nhỏ 2 cách tắm trắng cấp tốc tại nhà chỉ với quả cam an toàn, hoàn toàn thiên nhiên mà lại tiết kiệm đang rất được lòng chị em.

Ánh nắng chứa các tia UVA, UVB là nguyên nhân chính hình thành sắc tố melanin gây nám và đen da. Dù bạn có làn da sáng hay sẫm màu đều ảnh hưởng bởi sắc tố Melanin. Mỗi người, có một lượng sắc tố Melanin khác nhau nên người nào có nhiều Melanin thì làn da sẽ đen sạm hơn.

Chỉ với quả Cam - 'Hô biến' da sạm đen thành trắng hồng, chị em nào cũng ước giá như biết sớm hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sắc tố này được sinh ra bởi nhiều yếu tố tác động như:

- Cơ thể bị thiếu nước nên làn da mất đi độ ẩm và kém mịn màng.

- Nội tiết tố thay đổi hay mất cân bằng.

- Gen di truyền của gia đình cũng ảnh hưởng đến màu da.

- Không tẩy tế bào chết thường xuyên, lớp tế bào chết tích tụ mỗi ngày và làm da xỉn màu.

- Tiếp xúc nhiều với tia UVA, UVB trong ánh nắng mặt trời.

- Da đen sạm, thiếu sức sống do cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, mất ngủ,… .

Đặc biệt với thời tiết mùa hè, nhiều chị em cảm thấy lo lắng vì dù chăm chỉ chăm sóc da nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi tình trạng da bị xỉn màu, đen sạm, bong tróc. Điều này khiến phái đẹp ngày càng trở nên tự ti và chán nản, ngại diện đồ gợi cảm.

Thậm chí lúc nào cũng phải che chắn cẩn thận khi phải tiếp xúc với nắng hè, cản trở các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời khi mùa hè đến. Vì lầm tưởng việc tắm trắng sẽ làm cho da dễ bị bắt nắng hơn vì cho rằng lớp biểu bì trên cùng bị lột tẩy sẽ không có lớp màng bảo vệ từ phía bên ngoài. Tuy nhiên cần khẳng định, nếu bạn chọn được phương pháp tắm trắng an toàn, khoa học và bảo vệ da đúng cách dưới tác hại của ánh nắng mặt trời thì không chỉ làm cho da sáng hơn mà còn ức chế hình thành melanin, tăng sức đề kháng để da không bị bắt nắng. 

Hãy cùng tiếp tục khám phá hai cách làm đẹp với vỏ cam cực hiệu quả, an toàn mà hoàn toàn từ thiên nhiên được nhiều chị em "truyền tai" nhau nhé. 

Tắm trắng bằng cam và sữa tươi

Sữa có nhiều protein giúp da trắng sáng mịn màng.

Chỉ với quả Cam - 'Hô biến' da sạm đen thành trắng hồng, chị em nào cũng ước giá như biết sớm hơn - Ảnh 2
Kết hợp cam và sữa tươi giúp bật tone da

Cách làm rất đơn giản bạn lấy nước ép cam trộn với sữa tươi thoa đều hỗn hợp lên cơ thể rồi mát xa nhẹ nhàng để trong khoảng 20 phút rồi tắm lại với nước sạch. Tần suất thực hiện từ 1-2 lần/ tuần, không nên áp dụng quá liên tục sẽ gây hại ảnh hưởng tới làn da của bạn.

 

Tắm trắng bằng cam và mật ong

Mật ong có rất nhiều tác dụng trong làm đẹp như trị mụn, làm mờ vết thâm, ngăn ngừa lão hóa. Cam kết hợp với mật ong giúp da bạn trắng sáng mịn màng.

Chỉ với quả Cam - 'Hô biến' da sạm đen thành trắng hồng, chị em nào cũng ước giá như biết sớm hơn - Ảnh 3
Kết hợp cam cùng mật ong

Cách làm tương tự với tắm trắng bằng cam với sữa tươi hay cám gạo. Công thức này đặc biệt phù hợp với nàng nào sở hữu làn da mụn, nhiều vết thâm và dầu nhờn.

Hai cách tắm trắng bằng quả cam này khá thông dụng, dễ thực hiện. Khi dùng cam bổ sung vitamin C bạn nhớ giữ lại vỏ cũng có thể để làm đẹp cho cơ thể, làn da của mình nhé. 

Cuối cùng khi tắm trắng bạn cần kiên trì và chú trọng đến khâu chăm sóc cũng như chống nắng hơn, dùng sản phẩm đảm bảo chất lượng... có thế mới mang đến kết quả như ý, không lo bị đen xấu trở lại.

Tự tin diện váy 2 dây suốt hè với 6 bài tập giúp bắp tay thon gọn, dễ tập lại vô cùng hiệu quả

Tự tin diện váy 2 dây suốt hè với 6 bài tập giúp bắp tay thon gọn, dễ tập lại vô cùng hiệu quả

Mùa hè muốn mát mẻ lại vẫn trẻ xinh và sành điệu nhiều chị em thích diện váy, áo 2 dây nhưng lại sợ lộ khuyết điểm bắp tay to. Đừng vội lo lắng, với 6 bài tập này bắp tay của chị em sẽ trở nên thon gọn hơn phần nào giúp chị em tự tin diện váy suốt mùa hè.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết tắm trắng làm đẹp da từ thiên nhiên tác dụng làm đẹp của cam quýt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 11 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 1 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 26 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 1 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 22 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng