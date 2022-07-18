Kiểm soát dầu thừa chưa bao giờ dễ đến thế, đừng để khuôn mặt bóng dầu trong mùa hè là nỗi ám ảnh của bạn

Ngoài ra bạn cũng có thể thay thế các loại phấn nền foundation bằng kem trang điểm dạng lỏng tinted moisturizing có chứa silicone. Đây là loạn kem nền không lắng đọng và bịt kín các lỗ chân lông. Bên cạnh đó còn tạo ra lớp nền bảo vệ da hiệu quả trước tác động của nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời.

Trời oi nóng, nắng và khói bụi sẽ làm các lớp trang điểm bết dính trên khuôn mặt. Nếu không tẩy trang cẩn thận, đây sẽ là 1 trong những tác nhân chính khiến da bị lão hóa, nổi mụn mủ… Do đó, nếu không có việc cần thiết bạn hạn chế trang điểm. Nếu có bạn chỉ nên thực hiện các bước trang điểm cần thiết nhất trong thời gian này.

Mặc dù ánh nắng có thể làm khô mụn khá nhanh nhưng về lâu dài thì có thể để lại hậu quả đáng kể. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên sẽ làm da bạn bị mất mất nước và dần dần, da sẽ tạo ra nhiều dầu cũng như gây bít tắc lỗ chân lông. Vì vậy, kem chống nắng chính là vũ khí hoàn hảo để bạn bảo vệ da một cách triệt để. Tuy nhiên, kem chống nắng có xu hướng khá nhờn và vì vậy, hãy lựa chọn một loại kem chống nắng không chứa dầu nếu bạn muốn ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Làm sạch mặt đúng cách

Thời tiết nóng bức vào mùa hè tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, nắng nóng, khói bụi do ô nhiễm môi trường tấn công mạnh mẽ làn da bạn. Chính vì vậy, mà bạn không được bỏ qua bước tẩy trang và sữa rửa mặt để làm sạch sâu cho da.

Đối với loại da dầu, bạn có thể sử dụng sản phẩm tẩy trang dạng dầu hoặc dạng nước. Sau đó, bạn làm sạch da mặt thêm lần nữa với sữa rửa mặt.

Xông hơi và đắp mặt nạ từ bùn khoáng

Bạn có thể thực hiện liệu pháp này 2 lần/tuần để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Bạn hãy đun một nồi nước với sả, chanh để xông hơi mặt, thải độc dưới da. Hơi nóng từ nước sẽ giúp các lỗ chân lông được giãn nở. Từ đó, tạo điều kiện để bạn lấy đi lớp dầu thừa và bã nhờn. Da sẽ được làm sạch tối đa, các lỗ chân lông thông thoáng. Đây sẽ là điều kiện tuyệt vời để bạn đắp mặt nạ đấy.

Mặt nạ bùn khoáng có khả năng hút dầu thừa, bã nhờn và mụn đầu đen hiệu quả mà không gây tổn thương cho da. Đồng thời, nó còn kiêm luôn khả năng tẩy da chết cho da.

Cấp ẩm cho làn da

Khi bị mất nước, cơ thể bạn có thể báo hiệu các tuyến dầu trên da sản xuất nhiều hơn. Mất nước cũng mang lại cho làn da một vẻ ngoài xỉn màu, thúc đẩy mụn hình thành và phát triển. Do đó, tốt hơn hết là bạn nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, sử dụng kem dưỡng ẩm thường xuyên kể cả là mùa đông hay mùa hè.

Tuy nhiên, nhiều loại kem dưỡng ẩm có chứa dầu, hương thơm tổng hợp hoặc các thành phần khác có thể làm kích ứng da và gây ra mụn. Bạn hãy chắc chắn kiểm tra danh sách thành phần trước khi mua một loại kem dưỡng ẩm để đảm bảo rằng chúng không làm ảnh hưởng đến làn da dầu mụn.

Uống nhiều nước và quan tâm đến chế độ dinh dưỡng hằng ngày

Cùng với việc chăm sóc bên ngoài thì những bạn có làn da dầu bị mụn còn phải chú ý đến cả dinh dưỡng để cải thiện từ bên trong. Hãy tránh xa những thực phẩm cay nóng và nhiều dầu mỡ bởi những loại thưc ăn này sẽ làm da bị mất nước, da phải tiết nhiều dầu hơn gây nên tình trạng da dầu mụn. Thay vào đó, bạn nên uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh, trái cây hơn để da được cấp nước đầy đủ, da thêm khỏe, hạn chế rối đa việc tiết dầu gây mụn.