Top 5 thực phẩm chống sạm da, cháy nắng tốt hơn cả mỹ phẩm hàng hiệu, loại thứ 3 bếp nhà nào cũng có

Lycopene, một sắc tố tự nhiên và carotenoid được tìm thấy trong cà chua , các thực phẩm màu đỏ và da cam đã được chứng minh giúp da chống lại một số kích ứng do tia cực tím gây ra như ban đỏ. Lycopene giúp giải phóng các gốc tự do. Beta-carotene trong cà chua có tác dụng giảm nguy cơ da bị cháy nắng. Các loại trái cây họ cam quýt có chứa flavanoid cũng đã được chứng minh là bảo vệ da chống lại tia cực tím.

Ăn 16mg lycopene/ngày (tương đương 3 quả cà chua lớn hoặc 25 quả cà chua nhỏ) có thể giúp giảm nguy cơ cháy nắng tới 40%.

Rong biển

Không chỉ là thực phẩm giàu chất xơ, rong biển còn được biết đến với khả năng cung cấp protein, vitamin cùng các khoáng chất quan trọng và thiết yếu để nuôi dưỡng làn da. Theo một số nghiên cứu hiện đại cho thấy, rong biển là thực phẩm rất giàu collagen, magie, kali và đây chính là thành phần có khả năng cải thiện hắc sắc tố gây nám, sạm da và giúp làm giảm các nếp nhăn, tăng cường khả năng đàn hồi.

Bông cải xanh, bắp cải

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Tương tự như các loại rau xanh, bông cải xanh cũng có chứa lượng lớn chất xơ, vitamin E, C và hoạt chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ. Thực phẩm từ bông cải xanh giúp bổ sung lượng lớn chất dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời làm mờ hắc sắc tố trên da. Vì vậy, chị em đừng nên bỏ qua loại thực phẩm hữu ích này trong thực đơn hằng ngày để giúp cho làn da sáng mịn, đều màu.

Đại mạch

Đại mạch là một loại thực phẩm giúp làm trắng ra rất tốt. Nó chứa nicotine có tác dụng làm sáng các đốm đen, cải thiện làn da. Ngoài ra, đại mạch còn giúp cải thiện trao đổi chất của da, dưỡng ẩm da hiệu quả; loại bỏ phù nề và các chất cặn bã ra khỏi cơ thể.